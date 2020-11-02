Android Eski Bildirimler Nasıl Görülür? - Günümüzde akıllı telefonlar ve tabletler neredeyse her şeyimiz haline geldiler ve gündemden kopmamak adına onları her zaman yanımızda taşıyoruz. Eğer gelen bir bildirimi dalgınlıkla yan tarafa doğru kaydırdıysanız ve onu nasıl görebileceğinizden emin değilseniz, doğru yerdesiniz.

Android işletim sisteminde dahili olarak bulunan ancak pek çok kişi tarafınca bilinmeyen işlevsel bir özellikten yardım alarak size gelen bildirimlerin tamamını bir liste halinde görmeniz mümkün desek? Muhtemelen çok mutlu olursunuz. Şimdi, bu özellikten nasıl faydalanabileceğinize göz atalım.

Android Eski Bildirimleri Görme Yöntemi

Öncelikle akıllı telefonunuzun ekranını açın ve herhangi bir boş alana tıklayarak widget ekleme bölümüne girin. Buradan ayarlar kısayolunu ana ekranınızda, istediğiniz herhangi bir yerde konumlandırın. Bu widgetı konumlandırmak istediğinizde hangi ayarları görmek istediğinize yönelik bir ekran gelecektir. Burada Bildirim Günlüğü işlevini seçiyoruz.

Gördüğünüz gibi bu kısayolun ismi Bildirim Günlüğü olarak kaydedildi. Şimdi, geçmiş bildirimlerinize ulaşmak için yapmanız gereken tek şey bu widgetın üstüne tıklamak olacaktır. Bu sayede bildirimlerin listesini görebilir, hangi saatte hangi uygulamanın gönderdiğine ulaşabilirsiniz. Öte taraftan bunun için bir zaman kısıtlamasının bulunduğunu hatırlatalım.

Yani geçmişe dönük olarak erişebileceğiniz bildirimler ne yazık ki belirli bir süre kısıtlamasına tabii. Bundan birkaç hafta ya da birkaç ay önce gelen bildirimlere buradaki günlüklerden ulaşmak ne yazık ki mümkün olmayacaktır.

Şimdi, yapmanız gerekenleri kısa bir şekilde özetleyelim:

Cihazın ekranını açın. Boş bir alana tıklayarak widget ekleme sekmesine geçin. Ayarlar uygulamasını seçin. Ekranın herhangi bir yerinde konumlandırın. Açılan ekrandan Bildirim Günlüğü işlevini seçin. Tamam butonuna tıklayın. Eklediğiniz widgetın üzerine tıklayın.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu rehberdeki yöntemden faydalanarak yanlışlıkla sildiğiniz bir bildirime ulaşmanız mümkün oldu mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.