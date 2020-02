Android uygulama mağazası Google Play Store’da çok sayıda web tarayıcısı yer alıyor. Vivaldi de Google Play Store’da yer alan web tarayıcıları arasındadır. Vivaldi’nin Android sürümünde pek çok önemli özellik bulunuyor. Bu yazıda, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda Vivaldi kullanmak için 5 nedeni derledik. İşte, Android’de Vivaldi kullanmak için 5 neden!

1. Senkronize Özelliği

Uçtan uca şifreleme özelliğine sahip olan Vivaldi, cihazlar arasında şifrelerinizi, yer imlerinizi, notlarınızı ve daha fazlasını senkronize edebilmenize olanak sağlıyor.

2. Not Alma Özelliği

Vivaldi’nin Android sürümünde bir not alma özelliği yer alıyor. Vivaldi, web tarayıcısı deneyimini kesintiye uğratmadan not alabilmenizi sağlayan yerleşik bir not alma aracına sahiptir. Bu sebepten dolayı not alma özelliği, Vivaldi web tarayıcısını kullanmak için başka bir nedendir.

3. Ekran Görüntüsü Kaydetme Özelliği

Vivaldi’nin Android sürümünde ekran görüntüsü kaydetme özelliği bulunuyor. Vivaldi’de yer alan ekran görüntüsü kaydetme aracı ile kaydettiğiniz ekran görüntüleri direkt olarak Galeri uygulamasına kaydedilir. Vivaldi ile kolay ve pratik bir şekilde ekran görüntüsü kaydedebilirsiniz. Ekran görüntüsü kaydetme özelliği, Vivaldi’yi kullanmak için bir başka nedendir.

Bu işlemi gerçekleştirmek için herhangi bir web sayfası açıkken sağ üst kısımda yer alan Vivaldi logosuna dokunun ve ardından açılan pencere üzerinden “Sayfayı çek” seçeneğine dokunun. Bu işlemin ardından “Tam sayfayı çek” ve “Görünen Alanı Çek” olmak üzere iki seçenekten bir tanesini seçerek ekran görüntüsü kaydedebilirsiniz.

4. Sekme Değiştirme Özelliği

Vivaldi’nin masaüstü ve Android sürümleri sekmeleri olabildiğince düzenli tutmaya odaklanır. Vivaldi’nin Android sürümünde yer alan sekme değiştirme özelliği sayesinde açık sekmelere, özel sekmelere ve son kapattığınız sekmelere kolay bir şekilde erişilebilirsiniz. Bu özellik, kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkiler. Dolayısıyla Vivaldi’ye geçmek için bir başka nedendir.

5. Diğer Bazı Özellikler

Vivaldi’nin Android sürümünde daha pek çok özellik bulunuyor. Vivaldi’nin Android sürümünde indirme yöneticisi, okuyucu modu, özel sekmeler, basit mod gibi özellikler yer alıyor. Vivaldi’nin Basit modu sayesinde sayfalar daha hızlı yüklenir ve %60’a kadar daha az veri kullanır. Vivaldi, ayrıca gizliliğe odaklanır ve özel modda tarayıcı geçmişinizi, çerezlerinizi kaydetmez.