Android Geliştirici Seçenekleri Nasıl Açılır? Android tabanlı cihazlarda bazı gizli özelliklerin yer aldığı ve Geliştirici Seçenekleri olarak adlandırılan bir menü yer alıyor. Bu gizli menünün nasıl aktifleştirileceğini ve ne işe yaradığını bu yazımızda daha detaylı bir şekilde sizlere aktaracağız.

Günümüzde akıllı telefonların oldukça önemli bir kısmı Android işletim sistemi ile kutudan çıkıyor ve durum bu olunca, Android'in tüm ihtiyaçları karşılayabilen bir platform olması gerekiyor. Nitekim bu işletim sistemini yalnızca kullanıcılar değil, aynı zamanda daha ileri seviye işlemlerle uğraşan geliştiriciler de kullanıyor.

Bu menüde yazılıma ve cihazınıza ait bazı gizli özellikleri bulabilir ve önemli değişikliklerden faydalanabilirsiniz. Öte taraftan buradaki ayarları bilinçsizce kullanmak ve değiştirmek bazı sorunların doğmasına yol açabileceğinden atacağınız adımlarda dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

Geliştirici Seçenekleri Menüsü Nasıl Açılır?

Geliştirici Seçenekleri menüsüne erişmek için yapmanız gereken işlemler yalnızca birkaç adımdan oluşuyor ve menü, oldukça basit bir şekilde açığa çıkartılabiliyor. Bunun için öncelikle 'Ayarlar' uygulamasına giriş yapmanız, bunun ardından 'Cihaz Hakkında' menüsüne girmeniz gerekiyor. Her cihazda bu menünün yeri farklı olabileceği için cihazınızı kurcalayıp bulmanızda fayda var.

Bu menüde yer alan 'Yapım Numarası' seçeneğini bulun ve bunun üstüne hızlı bir şekilde birkaç defa basın. Bu noktada en az beş defa basmanız gerektiğini hatırlatalım. İşlem başarılı olduğunda 'Siz de artık bir geliştiricisiniz!' yazan bir mesajla karşılaşacaksınız.

Bunun ardından Ayarlar uygulamasının ana ekranına geri dönün. Bu ekranda 'Geliştirici Seçenekleri' olarak adlandırılan bir sekme açılmış olacak. Üstüne tıklayarak ilgili menüye ulaşabilir ve geliştirici ayarlarında çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Başta da belirttiğimiz gibi buradaki ayarları kurcalarken dikkatli davranmalısınız.

Geliştirici Seçenekleri Ayarları Ne İşe Yarar?

1. Animatör Süre Ölçeği

Bu ayar telefonunuzdaki menüler arasında geçiş yaparken oluşan animasyon görüntülerinin hızını ayarlamanıza yardımcı oluyor. Hızlı menü geçişleri istiyorsanız bu ayarı olabildiğince düşürebilirsiniz.

2. Arka Plan İşlemlerini Sınırla

Telefonunuzda bir uygulamaya girdiğinizde arka planda başka bir uygulamanın çalışmasını istemiyorsanız bu ayar tam size göre. Buradaki seçenekler ile arka planda çalışacak işlem sayısını kapatabilir ya da sayısını belirleyebilirsiniz. Böylece telefonunuzun performansında belirgin artış görebilirsiniz.

3. Bluetooth HCI Gözetleme Günlüğü

Geliştiriciler ve güvenlik uzmanları için işe yarayacak bu ayar ile Bluetooth HCI paketlerini analiz etmek için cihazın ana dizininde bir rapor dosyası oluşturulabiliyor.

4. Hata Raporu Hazırla

Cihazınızın çalışma esnasında yaşadığı hatalar, sorunlar ve diğer tüm davranışları bu ayarı kullanarak görüntüleyebilirsiniz. Bu ayarı seçtikten bir kaç dakika sonra gelecek bildirim ile raporu görüntüleyebilirsiniz.

5. GPU Aşımını Ayıkla

Bu ayar ile cihazın grafik işlemcisinde zorlama olduğunda hata çıkıp çıkmayacağını görebilirsiniz. Bu ayar seçildiğinde üst üste gelen ekranlar analiz edilir.

6. Masaüstü Yedekle Şifresi

Uygulamaların yedekleme yapabilmek için sizin izninize başvurması için bu ayarı etkinleştirebilirsiniz. Geri yüklemek ve yedeklemek için şifre sorulmasını etkinleştirir.

7. Etkinlikleri Saklama

Bu ayar Geliştirici Seçeneklerinin en gereksiz seçeneği denilebilir. Bu ayar etkinleştirildiğinde ana görünümden çıktığınızda tüm uygulamalar kapatılır. Tavsiye edilmeyen bir ayardır.

8. OpenGL İzlemelerini Etkinleştir

Normal bir kullanıcının ihtiyacı olmayacak bu ayar ile OpenGL'in hataları denetlenir ve raporlama dosyası oluşturularak kullanıcıya sunulur.

9. 4x MSAA'yı Etkinleştir

Bilgisayar oyunlarında sıkça karşılaştığımız MSAA ayarı Android telefonlarda da yer alıyor elbette. Bu ayar da aynı şekilde çalışıyor ve etkinleştirildiğinde görüntü kalitesini arttırıyor ancak performansta düşüşler yaşanıyor.

10. GPU Görüntülemeyi Zorla

2D donanım hızlandırıcılarını etkinleştirmek için bu ayarı tercih edebilirsiniz. Çoğu zaman yararlı bir özellik gibi davranan bu ayar, bazen sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle dikkatli kullanmasında fayda var.

11. RTL Yerleşimini Zorla

Hayatınızda farklılık istiyorsanız ve biraz da eğlenmek istiyorsanız bu tam size göre. Bu ayar seçildiğinde ekrandaki yazılar ve menüler sağdan sola hizalanır.

12. Uyanık Kal

Adından da anlaşıldığı üzere bu ayar ile telefonun ekranı hiç kapanmıyor. Şarj olurken ya da normal kullanımda ekran sürekli açık kalıyor.

13. Sahne Konumlara İzin Ver

Play Store gibi marketler dışında telefonunuza uygulama yüklemek istiyorsanız bu ayarı etkinleştirmeniz gerekiyor. **.apk dosyalarını bu ayar ile yükleyebilirsiniz. Güvenlik için tavsiye etmiyoruz.

14. İşaretçi Konumunu Göster

Ekranda dokunduğunuz yerin koordinat bilgisini almak için bu ayarı etkinleştirebilirsiniz.

15. Güç Menüsüne Sorun Raporlarını Dahil Et

Telefonunuzun hata raporlarını kilit ekranında görüntülemek için bu ayarı aktifleştirmeniz gerekiyor. Bu ayar aktif edildiğinde kilit ekranına yeni bir seçenek getiriliyor.

16. İşlem İstatistikleri

Telefonunuzdaki uygulamaların RAM kullanımı, şarj tüketimi, CPU kullanımı gibi tüm istatistiksel bilgilerini bu menü altından görüntüleyebilirsiniz. Böylece telefonunuzun durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

17. GPU Görüntüleme Profili

Grafik işlemcinizin çalışma grafiğini ekranın bir köşesinde saydam olarak görüntülenmesini sağlar. Grafik işlemcinizin çalışmasını anlık olarak görebilirsiniz.

18. Hatası Ayıklanacak Uygulamayı Seçin

Adından da anlaşıldığı gibi hatası ayıklanacak bir uygulama olduğunu düşünüyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. Genellikle bu menüye ihtiyaç duymuyorsunuz.

19. USB Yapılandırması

Telefonunuzu USB kablo ile bilgisayara bağladığınızda gerçekleşecek olayları bu ayar ile kontrol edebilirsiniz.

20. Çalışma Zamanını Seçin

Android kullanıcılarına sunulan iki farklı çalışma zamanı arasında geçiş yapmak için bu ayarı kullanabilirsiniz. Dalvik ve ART derleyicilerinin yer aldığı bu menüde dilediğinizi seçerek telefonunuzu ayarlayabilirsiniz.

21. Tüm ANR'leri Göster

Uzun süre yanıt vermeyen uygulamaların hata mesajlarını ekranda görüntülemek için bu ayarı aktif edebilirsiniz.

22. CPU Kullanımını Göster

Ekranın sağ üst köşesine yerleşen ufak bir ekranda işlemcinin çalışma aralığını ve temposunu istatistiksel olarak görebilmenizi sağlıyor.

23. GPU Görüntü Güncellemelerini Göster

Grafik işlemciden yararlanılarak oluşturulan görüntüler kırmızı renk ile belirgin hale getirilir. Pek işinize yarayacak bir özellik olduğu söylenemez.

24. Donanım Katmanı Güncellemelerini Göster

Donanım katmanları güncellendiğinde bilginiz olsun istiyorsanız bu ayarı tercih edebilirsiniz. Yeşil olarak yanıp sönen ekranda güncellemeler size bildirilir.

25. Yerleşim Planı Sınırlarını Göster

Ekranda yer alan butonların, yazıların ve diğer tüm dokunulabilir objelerin kapladığı yer sert çizgiler ile belirlenir ve kullanıcıya gösterilir. Ekranda dokunulması gereken yerleri bu ayar ile görebilirsiniz.

26. Ekran Güncellemelerini Göster

Ekranın tamamında her hangi bir şey değiştiği zaman ekranın yanıp sönmesini sağlayan bu ayar pek işinize yarayacak bir özellik gibi görünmüyor. Ancak meraklısıysanız bu ayarı dilediğiniz gibi açabilirsiniz.

27. Dokunmaları Göster

Ekranın herhangi bir yerine dokunduğunuzda ufak bir yuvarlak ile dokunma bölgesini belirgin hale getirebilirsiniz. Özellikle telefonun ekran videosunu çekerken işe yarar bir özellik olarak kullanılıyor.

28. İkincil Ekranları Simüle Et

Özellikle geliştiriciler için biçilmiş kaftan bir ayar olan bu seçenek, seçilen herhangi bir çözünürlükteki ekranın saydam olarak görüntülenmesini sağlıyor. Ekranda görüntülenen ikinci ekranı dilediğiniz gibi sürükleyebiliyorsunuz.

29. Sınırlı Mod

Bu ayar ile uygulamalara sınırlandırma getirebiliyor ve uzun süre işlem yapan uygulamaları tespit edebiliyorsunuz. Bu ayar aktif olduğunda eğer bir uygulama uzun süre işlem yapıyorsa ekran yanıp söner.

30. Geçiş Animasyonu Ölçeği

Menüler arasında gerçekleşen geçiş animasyonlarının hızını bu ayar ile değiştirebilirsiniz. Oldukça kolay bir kullanımı bulunan bu ayarda süreyi düşürdükçe daha hızlı bir kullanım elde ediyorsunuz.

31. USB Hata Ayıklama

Geliştirici Seçeneklerinin en çok kullanılan ayarı USB Hata Ayıklamadır desek yanlış söylemiş olmayız her halde. Tüm Android kullanıcılarının bildiği bu ayar ile telefonu USB aygıtı gibi PC'ye bağlamaya yarıyor.

32. Uygulamaları USB ile Doğrula

Sahte konumlarla yüklenen uygulamaları denetlemek için bu ayarı aktif etmekte fayda var. Güvenliği ön plana çıkaran bu ayarı mutlaka aktifleştirin.

33. Hata Ayıklayıcıyı Bekleyin

Hata ayıklamak için uygulama seçtiğinizde işlem bitene kadar beklemek için bu ayarı aktif edebilirsiniz. İşlem tamamlanana kadar ekran gri olarak görünür. Genellikle kullanılmayan bir ayardır.

34. Pencere Animasyon Ayarı

Pencerelerin açılma ve kapanma süresini bu ayar ile kontrol edebilirsiniz. Ayara tıkladığınızda karşınıza çıkan ekrandan süreyi seçebilirsiniz.