Android için En İyi 5 Özçekim Uygulaması

Sosyal medya platformlarının ortaya çıkmasıyla birlikte hayatımıza giren özçekim, Oscar gecesinin sunucusu Ellen DeGeneres’in dünyaca ünlü oyuncuları toplayarak çektiği fotoğraf ile oldukça popüler hale geldi. Android uygulama mağazasında pek çok özçekim uygulaması yer alıyor. Bu uygulamalar sayesinde çektiğiniz özçekimlerin daha iyi görünmesini sağlayabilir ve tıpkı Snapchat’te olduğu gibi gerçek zamanlı olarak efektler ekleyebilirsiniz. Bu yazıda, Android uygulaması mağazasında yer alan en iyi 5 özçekim uygulamasını derledik. İşte, Android için en iyi 5 özçekim uygulaması!

1. B612

B612, Android uygulama mağazasındaki en popüler özçekim uygulamalarından bir tanesidir. B612, filtreler ve güzelleştirme seçenekleri gibi temel özçekim özelliklerinin yanı sıra ek özellikler sunar. B612, tıpkı Snapchat’te olduğu gibi gerçek zamanlı olarak efekt ekleyebilmenize olanak sağlar. Bu özellik sayesinde özçekimleri daha eğlenceli hale getirebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için internet bağlantısına ihtiyacınız olduğunu belirtelim.

2. Sweet Selfie

Sweet Selfie, çektiğiniz özçekimler ile kolajlar yapabilmenize olanak sağlar. İki ile altı arasında değişen çeşitli kolaj seçeneklerinden bir tanesini seçebilirsiniz. Sweet Selfie’de çektiğiniz özçekim fotoğrafı üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Düzenleme ile uğraşmak istemiyorsanız otomatik güzelleştirme modu da yer alıyor. Çeşitli çıkartmaların yer aldığı Sweet Selfie'de başarılı filtreler bulunuyor.

3. YouCam Perfect

YouCam Perfect’te çektiğiniz özçekim üzerinde düzenleme yapabilir ve birden fazla özçekimleriniz için kolajlar oluşturabilirsiniz. YouCam Perfect’te arka planı bulanıklaştırabilir, etiket ve çerçeve ekleyebilir, kırpabilir, efekt ve yazı ekleyebilirsiniz. YouCam Perfect, bu özelliklerin yanı sıra pozlama, kontrast, sıcaklık, doygunluk, vurgular, gölgeler ve ton gibi ayarlara da sahiptir.

4. Bestie

Bestie ile sivilceleri ortadan kaldırabilir, özçekimleriniz için 100’den fazla filtre ekleyebilir, yüzünüzde yer alan lekeleri kaldırabilir, dişlerinizi beyazlatabilir, hatta yüzünüzü şekillendirebilirsiniz. Bestie’de gerçek zamanlı efektler de bulunuyor. Bestie, gerçek zamanlı efekt konusunda geniş bir yelpazeye sahiptir. Özçekiminizi uygulamada yer alan bir arka plan ile birleştirebilirsiniz.

Photo Editor: Perfect Selfie ile arka planı bulanıklaştırabilir, filtreler ekleyebilir, kırmızı gözü kaldırabilir, fotoğrafı kırpabilir, sivilceleri gizleyebilir, makyaj yapabilir, dişlerinizi beyazlatabilir, göz altı torbalarını kaldırabilir ve daha pek çok şey gerçekleştirebilirsiniz. Photo Editor: Perfect Selfie’de 30’dan fazla çerçeve, 50’den fazla yazı tipi ve efekti ve 100’den fazla çıkartma yer alıyor.