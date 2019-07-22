Android için En İyi 7 Twitter Uygulaması

Twitter, App Store’daki haberler bölümünde yer almıştır ve aynı zamanda, internetin en popüler sitelerinden biri olarak tanınmaktadır. Her geçen gün büyüyen Twitter’da siz de yerinizi almak istiyorsanız, mevcut Twitter uygulamalarından bazılarına göz atabilirsiniz.

1. Resmi Twitter Uygulaması

Twitter’ın resmi uygulaması, en yeni özellikleri doğrudan deneyimlemek için iyi bir seçimdir. Gece modu, kişi engelleme ve kişi susturma, canlı yayın yapma ve daha fazla özelliği bünyesinde barındırır. Bunların yanı sıra art arda atılan tweet’leri birkaç saniye aralıkla yayınlamak yerine direkt olarak paylaşabilirsiniz.

2. Twitter Lite

Eski bir telefon kullanıyorsanız veya telefonunuzun depolama alanı dolmak üzereyse Twitter Lite’ı deneyebilirsiniz. Twitter Lite’da canlı akış gibi birkaç özellikten mahrum kalabilirsiniz ancak art arda tweet paylaşmayı kolaylaştıran araçlardan, GIF arama özelliğinden, bildirimlerden, anketlerden ve daha fazlasından faydalanabilirsiniz.

Fenix daha kişiselleştirilmiş bir Twitter deneyiminin keyfini sürmenize izin veren üçüncü taraf Twitter uygulamasıdır. Kullanıcılar, uygulamanın arayüzünün her bir ince ayrıntısını özelleştirebilirler.

Fenix’i kullanabilmek için 2.49$ ödemeniz gerekmektedir.

4. Owly

Owly, bu listenin en çekici uygulamalarından biridir. Owly diğer basit kişiselleştirme seçeneklerinden daha farklı bir yaklaşımı benimsiyor. Uygulama, ilgilendiğiniz alanlarla ilgili tweet’lerden haberdar olmanıza odaklanmaktadır.

5. Talon

Talon, Fenix’e oldukça benzemektedir. En önemli özelliği de keşif sekmesidir. Bu bölüm, yerel ve yakın bölgede gibi çok sayıda filtreye ve yiyecek ve müzik gibi kategorilere dayanarak tweet’lere göz atmanızı sağlar.

Uygulama, temalar ve son derece özelleştirilebilir bir arayüz dahil olmak üzere üçüncü taraf Twitter uygulamalarının tüm standart özelliklerine sahiptir. Bir YouTube videosunu oynatmak için uygulamadan ayrılmak zorunda da değilsiniz.

Talon’u kullanabilmek için 2.99$ ödemeniz gerekmektedir.

6. Storm It

Storm It, Twitter'da art arda tweet paylaşmak için bir butona basmanızı istemek yerine devasa bir metin kutusuna yayınlamak istediğiniz tweet’i girmenizi istemektedir. Ardı ardına göndermeyi planladığınız her şeyi yazabilirsiniz. Uygulama, paragrafınızı otomatik olarak bölecektir. Paylaşmadan önce tweet’lerin önizlemesini de yapabilirsiniz.

7. Hootsuite

Hootsuite, paylaşılacak tweet’leri daha sonra paylaşmaya ayarlayabilmektedir. Uygulama, etkinliklerinize göre tweet’lerinizi otomatik olarak planlayabilir veya paylaşılmasını istediğiniz zamanı kendiniz manuel olarak kaydedebilirsiniz.