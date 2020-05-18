Android İçin En İyi Basketbol Oyunları (2020)

Android uygulama mağazası Google Play Store’da çok sayıda basketbol oyunu bulunuyor. Android platformunda yer alan bazı basketbol oyunları grafik, oynanış ve oyun deneyimi açısından oldukça başarılıdır. Basketbol oyunlarını seven oyuncular, Android platformunda yer alan başarılı basketbol oyunları ile keyifli vakit geçirebilir. Bu sebeple Android için en iyi basketbol oyunları listesi hazırladık!

2020’de Oynayabileceğiniz En İyi Basketbol Oyunları

Bu yazıda, 2020 yılında Android işletim sistemine sahip cihazınız üzerinden oynayabileceğiniz en iyi basketbol oyunlarını derledik. İşte, Android için en iyi basketbol oyunları!

1. Basketball Stars

Basketball Stars, Android platformundaki en popüler basketbol oyunlarından bir tanesidir. Miniclip tarafından geliştirilen Basketball Stars’ta gerçek zamanlı olarak diğer oyuncular ile mücadele edebilirsiniz. Basketball Stars’ta en çok sayıyı elde eden oyuncu maçı kazanıyor. Basketball Stars’ta karakterinizin görünümünü kişiselleştirebilirsiniz. Ücretsiz olarak snulan Basketball Stars, çok başarılı bir oynanış sistemine sahiptir.

2. NBA LIVE Mobile Basketball

Electronic Arts tarafından geliştirilen NBA LIVE Mobile Basketball, çok başarılı bir basketbol oyunudur. Başarılı grafiklere ve oynanış sistemine sahip olan NBA LIVE Mobile Basketball, gerçekçi basketbol deneyimini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Etkileyici atmosfere sahip olan NBA LIVE Mobile Basketball, birçok oyun modu sunuyor. NBA LIVE Mobile Basketball’da kendi takımınızı kurabilir ve oyuncularınızı geliştirebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan NBA LIVE Mobile Basketball’da diğer oyuncular ile mücadele edebilirsiniz.

3. Basketball Battle

Basketball Battle, oynanış sistemi ile ön plana çıkan başarılı bir basketbol oyunudur. Basketball Battle, eğlenceli bir basketbol oyunu arayan oyuncuların tercih edebileceği bir oyundur. Ücretsiz olarak sunulan Basketball Battle’da teke tek maçlar yapabilirsiniz. Basketball Battle’da dikkat etmeniz gereken oldukça önemli bir kısım bulunuyor.

Mac esnasında karakterin üst kısmında yer alan güç barına dikkat edin. Güç barı yeşil renge sahipse karakter çok başarılı atışlar gerçekleştirebiliyorken sarı veya kırmızı renge sahip ise pek başarılı atışlar yapamıyor. Basketball Battle’da karakterinizi kişiselleştirebilir ve yeni basketbolcular alabilirsiniz. Basketball Battle’da aynı cihaz üzerinden arkadaşınız ile mücadele edebilirsiniz.

4. DoubleClutch

DoubleClutch, Android platformundaki en eğlenceli basketbol oyunlarından bir tanesidir. Çok kolay bir oynanışa sahip olan DoubleClutch oyununda 8 takım bulunuyor ve her takımın artıları ve eksileri var. Bu sebepten dolayı oyun tarzınıza göre bir takım seçmeniz gerekiyor. Ek olarak, DoubleClutch oyununda maç sürelerini de değiştirebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan DoubleClutch oyununda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

5. NBA 2K Mobile Basketball

NBA 2K Mobile Basketball, Google Play Store’daki en başarılı basketbol oyunlarından bir tanesidir. NBA 2K Mobile Basketball, gerçekçi bir basketbol oyun deneyimi sunuyor. Maç esnasında sahip olduğu detaylar ile basketbol atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan NBA 2K Mobile Basketball’da diğer oyuncular ile mücadele edebilirsiniz. Birçok oyun modunun yer aldığı NBA 2K Mobile Basketball, konsol kalitesinde grafiklere ve çok başarılı oynanışa sahip. Ücretsiz olarak sunulan NBA 2K Mobile Basketball’da kişiselleştirme seçenekleri de yer alıyor.