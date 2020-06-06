Android İçin En İyi Matematik Oyunları (2020)

Matematik, bazı insanlar için sinir bozucu bazı insanlar için ise oldukça eğlenceli bir derstir. Çocuğunuz varsa ve matematik kavramlarını anlamalarını sağlamaya çalışıyorsanız matematik oyunları oldukça iyi bir seçenektir. Çocuğunuz eğlenirken aynı zamanda matematik kavramlarını da öğrenir. Android uygulama mağazası Google Play Store'da hem çocuklar hem de yetişkinler için çok başarılı matematik oyunları yer alıyor.

2020'de Oynayabileceğiniz En İyi Matematik Oyunları

Bu yazıda, 2020 yılında oynayabileceğiniz en iyi matematik oyunlarını derledik. Bu oyunlar, eğlendirirken aynı zamanda matematik becerilerinizin artmasına yardımcı olur. İşte, 2020 yılında oynayabileceğiniz en iyi matematik oyunları!

1. Math Kids

Math Kids, çocuklara temel matematik kavramlarını öğretmek için tasarlanmış harika bir oyundur. Ücretsiz olarak sunulan Math Kids, sayı sayma, toplama, çıkarma gibi kavramları eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Oldukça başarılı bir kullanıcı arayüzüne ve grafiklere sahip olan Math Kids, ebeveyn kontrolüne de sahip. Math Kids, eğlenceli oyunlar ile çocuğunuzun toplama, çıkarma gibi temel kavramları öğrenmesine yardımcı olur. Basit bir kullanıma sahip olan Math Kids'te kolay, orta ve zor olmak üzere zorluk seviyesi de bulunuyor.

2. Math Riddles

Math Riddles, eğlenceli vakit geçirmenize olanak sağlayan çok başarılı bir matematik oyunudur. Toplamda 100 adet bulmacanın yer aldığı Math Riddles'ta amaç, bulmacaları çözmeye çalışmaktır. Ücretsiz olarak sunulan Math Riddles'ta seviye atladıkça oyunun zorluk seviyesi de artıyor.

Geometrik şekillerden ve sayılardan oluşan bulmacaların yer aldığı Math Riddles'ta zihninizin sınırlarını zorlayabilirsiniz. IQ testi gibi tasarlanan Math Riddles, bulmaca türünü seven oyunlar keyifli vakit geçirebilir. Math Riddles, başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip.

3. Math Games

Math Games, çocuklar ve yetişkinler için tasarlanan çok başarılı bir matematik oyunudur. Math Games'te toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve köklü sayılar gibi kavramları içeren oyunlar, pratikler ve öğretici rehberler yer alıyor. Math Games, dört işlemi eğlenceli bir yol ile öğretiyor. Math Games'te aynı cihaz üzerinden arkadaşlarınız ile rekabet edebilir veya zamana karşı yarışabilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunulan Math Games'te biraz fazla reklam bulunuyor. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Math Games'i internet bağlantısına gerek duymadan oynayabilirsiniz. Math Games'te kolay, orta ve zor olmak üzere üç adet zorluk seviyesi bulunuyor. Math Games'te karanlık mod desteği de yer alıyor.

4. Math Puzzle

Math Puzzle, Android uygulama mağazası Google Play Store'da yer alan en eğlenceli matematik oyunlarından bir tanesidir. Karanlık tema desteğine sahip olan Math Puzzle'da matematik becerilerinizi eğlenceli bir şekilde geliştirebilirsiniz.

Math Puzzle'da matematik soruları ile ilgili zaman karşı yarışabilir, çarpım tablosu konusunda kendinizi test edebilir, 2048 oyununu oynayabilir ve daha birçok aktivite yapabilirsiniz. Türkçe dil desteğine sahip olan Math Puzzle'da çok başarılı bir kullanıcı arayüzü bulunuyor. Kolay bir kullanıma sahip olan Math Puzzle'ı ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.