Android için Görsel Boyutu Küçültme Programları

Günümüzde akıllı telefonlar, standart bir iletişim aracından çok daha fazlasıdır. Özellikle ilgi alanlarınız arasında fotoğrafçılık, tasarım ya da sosyal medya bulunuyorsa. Eğer cihazınızdaki fotoğraflar depolama alanınızın önemli bir kısmını işgal ediyorsa görsel boyutu küçültme uygulaması kullanmayı düşünebilirsiniz. Günümüzde pek çok akıllı telefonun yüksek çözünürlüklü kameraları var ve bu durum, bu kamera ile çekilen fotoğrafları saklamayı önemli bir dert haline getiriyor. Tam da bu noktada Android için görsel boyutu küçültme uygulamaları ile tanışmanızın tam zamanı!

Yüksek kaliteli ve hali ile yüksek boyutlu fotoğraflarınızı ya da görüntülerinizi sıkıştırabilmek için kullanabileceğiniz bazı uygulamaları bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Android için En İyi Görsel Boyutu Küçültme Uygulamaları

İşte Android cihazınızda kullanabileceğiniz görsel boyutu küçültme uygulamaları!

1- Image Size App

Image Size App ile birlikte görsellerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yeniden boyutlandırma imkanına sahipsiniz. Ayrıca bununla kısıtlı kalmayarak boyutlandırdığınız görselin çıktı formatını da değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca bu görüntüyü kaydedebilir, e-posta ile gönderebilir, yazdırabilir ya da alternatif ortamlarda paylaşabilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayınız.

2- Photo Compress 2.0

Adından da anlayabileceğiniz gibi photo Compress 2.0, bir görüntüyü kalitesini etkilemeden sıkıştırmanıza olanak sunar. Bu hepimizin istediği bir şey değil mi? Uygulama, ayrıca bu sıkıştırma seviyesini - düşük, orta ya da yüksek olarak - seçmenize olanak sunar.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayınız.

3- Photo and Picture Resizer

Photo and Picture Resizer için söyleyebileceğimiz tek şey, gerçekten hızlı olduğudur. Bu uygulama ile görüntüleri sıkıştırabilir ve tek adımla Facebook ya da Instagram gibi platformlarda paylaşabilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayınız.

4- Resize Me

Resize Me ile birlikte tek tıkla fotoğraflarınızın ya da görüntülerinizin boyutunu sıkıştırabilirsiniz. Ayrıca aynı araçla görüntüleri kırpabilir, döndürebilir, duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayınız.

5- Pixlr Express

Pixlr Express neden piyasadaki en popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisi? Çünkü çok sayıda özelliği vardır ve altı yüzden fazla özel efekt sunar. Fotoğraflarınızın kontrastlığını ayarlayabilirsiniz, parlaklığını düzenleyebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak görselleri sıkıştırabileceğinizi de hatırlatalım.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayınız.

6- Image Shrink Lite - Batch Resize

Fotoğraflarınızın genişliğini ve yüksekliğini dilediğiniz gibi değiştirebilmek istiyorsanız Image Shrink Lite tam olarak size göre. Geniş özelleştirme imkanları sunan bu uygulamaya göz atmayı unutmayın.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayınız.

Sonuç!

Bu yazımızda Android için en iyi görsel sıkıştırma uygulamalarına göz attık. Peki siz bu listemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.