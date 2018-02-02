Android Oreo Güncellemesi İndirme ve Yükleme Öncesi Hazırlık Nasıl Yapılır?

Android Oreo alacak cihazların sayısı epey fazla olunca yazılım güncellemesinin yayınlanması da zaman alıyor. Samsung, Android Oreo yazılım güncellemesini çok yakında sunacak. Sony, neredeyse son çıkan tüm telefonlarına güncellemeyi verdi. Xiaomi de güncellemeyi hızlıca sunabilmek için çalışıyor. Peki, telefonunuzu Android Oreo yazılım güncellemesine nasıl hazırlayacağınızı biliyor musunuz? Android 8.0 Oreo güncellemesini indirmeden önce yapılması gereken hazırlığı anlatıyoruz.

Google’ın önemli yenilikler içeren Android 8.0 yazılım güncellemesi hala birçok cihaza verilebilmiş değil. Mobil pazarda önemli bir yer edinen Samsung, tepe noktaya konumlandırdığı Galaxy Note 8 için Android Oreo güncellemesini vermek yerine güvenlik güncelleştirmeleri yayınlamakla yetiniyor. Galaxy S6’dan Note 8’e tüm modellere gelmesi beklenen Android 8.0 Oreo güncellemesinin testleri umarız yakında biter ve tüm Samsung kullanıcıları sevinir. Sony tarafına baktığımızda birçok modele Android Oreo güncellemesi verildiğini görüyoruz. Fiyat - performans telefonlarıyla kalbimizi çalan Xiaomi de Android Oreo güncellemelerini son hız vermeye devam ediyor. LG, Motorola, Lenovo ve diğer markalar da tepe cihazlarından başlayarak Oreo’yu sunuyor kullanıcılarına. Android 8.0 Oreo tanıtılalı çok uzun bir süre geçmesine rağmen 2018’in ilk ayını geride bıraktığımız şu zamanda hala güncellemeyi almayan cihaz sayısı oldukça fazla. Hal böyle olunca biz de Android Oreo’yu bekleyen kullanıcılarımız için bir rehber yazı hazırlayalım dedik. Android Oreo güncellemesini indirmeden önce ne gibi hazırlıklar yapmak gerekiyor? Android Oreo’ya sorunsuzca geçmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Lafı daha da uzatmadan tavsiyelere geçiyorum:

Android Oreo Güncellemesini İndirmeden Önce Hazırlık:

Verilerinizi Yedekleyin:

Sadece Android Oreo değil, her yazılım güncellemesinde önerilen veri yedekleme işini asla es geçmeyin. Güncellemenin sorunsuzca olacağını üreticinin kendisi dahi garanti veremez. En kötü senaryoları aklınıza getirin ve güncellemeyi indirdikten sonra hemen kurmadan önce üşenmeyip tam bir yedek (dahili depolama + SD kart) alın. Android telefonunuzun içeriğini yedeklerken bulut servisler yerine üreticilerin PC Companion yazılımlarını kullanmanızı tavsiye ederim. Bilgisayara yedeklemek hem daha kısa sürecek, hem de internet bağlantınız koptuğunda yarıda kesilmeyecektir. Geri yükleme durumunda da verileriniz hızlı bir şekilde aktarılacaktır. Telefonunuzda hafıza kartı takılıysa güncelleme işleminden önce çıkarmanızı öneririm. Dikkatli bir kullanıcı değilseniz microSD kartın içeriğini dalgınlıkla silebilirsiniz.

Boş Yer Açın:

Android tarafında büyük güncellemeler genellikle 1GB’ı aşmıyor ancak güncellemeyi kurmak için biraz boş alan açmanızda fayda var. 4-5GB gibi boş bir alan güncellemenin sorunsuzca indirilip kurulması için yeterli olacaktır. Hafıza kartınız varsa başta galeriniz olmak üzere fazla yer kaplayan verileri oraya atıp alan kazanabilirsiniz. Hafıza kartınız yoksa boş yer açmak için galeriyi geçici olarak Google Photos’a yedekleyebilir, büyük boyuttaki oyunların da yedeğini alıp silebilirsiniz. Zamanla oluşan gereksiz verileri silerek boş alan açan uygulamalara da bakmanızı tavsiye ederim.

Pil Yüzdesine Bakın:

Telefonunuzu sıklıkla güncelliyorsanız kurulum esnasında pil yüzdesinde önemli bir düşüş olduğunu biliyorsunuzdur. Düzenli güncellemelerde yaklaşık %20 olan şarj kaybı, büyük güncellemelerde daha fazla olabiliyor. İnternet bağlantı hızınız o anda yavaş olabilir, güncellemenin inmesi uzun sürebilir. Olmadık zamanda biten şarj size yazılımsal sorun çıkaracaktır. Hatta servise gitmeniz gerekebilir. Bu yüzden güncellemeyi yüklemeye başlamadan önce telefonunuzun şarj seviyesinin en az %50 olmasına dikkat edin ya da şarja takılı bırakın.

Uygulamaları Güncelleyin:

Hem üreticilerin kendi uygulamaları hem de popüler uygulamaların çoğunluğu Oreo güncellemesini aldı. Güncelleme sonrasında Google Play Mağazası’na gidip uygulamalarınızı güncellemekle uğraşmak istemiyorsanız, güncelleme öncesinde mağazaya gidip göz atmanızda fayda var.

Güncellemeyi Planlayın:

Apple’ın yazılım güncellemelerini verdiği gün ve saat az çok bellidir ancak Android tarafında cihaz çeşitliliğinden yazılım güncellemesi sürpriz bir zamanda gelir. Hiç beklemediğiniz bir anda; çalıştığınız esnada veya uykudayken Android Oreo güncellemesi yayınlanabilir. Yazılım güncellemesini belli bir saate ayarlarsanız hiçbir sorun olmayacaktır. "Ayarlar - Yazılım Güncelleştirme" altında "Planlanan Yazılım Güncelleştirmeleri"ni açıp kendinize uygun saati belirleyin.