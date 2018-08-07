Android Pie 9.0 Özellikleri (Yenilikler Harika!)

Yeni Android sürümü Android Pie 9.0 özellikleri Google etkinliğinde gösterildi. Bu blog yazımızda Android Pie ile gelen yeniliklere göz atacağız ve Android P 9.0 alacak cihazlardan (ilk akıllı telefon modelleri) kısaca bahsedeceğiz. Android Pie 9.0 indirmek isteyenler için de linki paylaştık.

Android Pie 9.0 ile Gelen Yenilikler:

Google’ın şimdiye kadarki en basit ve en akıllı mobil işletim sistemi Android Pie, Google I/O 2018 etkinliğinde tanıtıldı. Yeni Android sürümü Android P 9.0 ile bambaşka bir deneyim bizleri bekliyor. Olabildiğince basitleştirilmiş ve yapay zekadan güç alan farklı bir Android sürümü karşımızda.

Android’in klasik üç butonu yerine sadece Ana Ekran (Home) butonundan gerçekleştirilen hareketler (gesture), pil gücünü sadece en çok kullandığımız uygulama ve servisler için önceliklendirerek pil tüketimini önemli ölçüde azaltan Adaptive Battery özelliği, kullanıcının parlaklık seviyesini ayarını öğrenen Adaptive Brightness, uygulama çekmecesinde öneriler sunan App Actions ve daha spesifik biçimi diyebileceğim Slices, uygulamaların kullanım sürelerini ölçen Dashboard, uygulamalara süre sınırı koymamıza izin veren App Timer, biyometrik güvenlik yöntemlerini geçici süreliğine devre dışı bırakmak istediğimizde kullanabileceğimiz Lockdown Mode, ekranı siyah beyaz yaparak gece artık telefonu bırakmamız gerektiğini hatırlatan Wind Down Mode, Android Pie 9.0 ile gelen yeniliklerden sadece birkaçı diyebilirim. Şimdi dilerseniz Android Pie 9.0 özelliklerine detaylıca bakalım:

Android Pie 9.0 Özellikleri:

Yeni Gezinti Deneyimi

Android Pie 9.0 yüklediğimizde çoğumuzun ilk dikkatini çekecek şey yeni gezinme deneyimi olacaktır. Android’in klasik Ana Ekran, Geri ve Donanım tuş düzeni Android P ile birlikte yerini tek bir Ana Ekran tuşuna bırakıyor. Çalışan uygulamalara ulaşma ve uygulamalar arasında gezinme, yüklü uygulamaları görme, ana ekrana dönme gibi şeyler basit kaydırma, sürükleme hareketiyle yapılıyor. Bu değişiklikler özellikle büyük ekranlı telefonlarda kullanım deneyimini iyileştirecektir. Ana ekran tuşunun yerini alan minik kalın çizgi ile Home tuşunun yer almadığı yeni iPhone X’un sunduğu deneyim Android telefonlara taşınmış oluyor.

Yeni Uygulama Eylemleri (App Actions) ve Dilimler (Slices):

Android Pie, uygulamalarınızda sıralama yapmayı çok daha kullanışlı hale getiren yenilenmiş bir uygulama çekmecesine sahip. Yeni hap şeklindeki simgeyi hızlıca kaydırdığınızda çoklu görev görünümüne geçiyorsunuz; ancak Android P’nin gelişmiş yapay zekası tarafından algılanan kalıplara göre en altta sık kullanılan uygulamaları da görüyorsunuz. Bir kez daha yukarı kaydırdığınızda uygulama çekmecenize atlıyorsunuz. Burada sık kullanılan uygulamalar en üstte sıralanırken uygulamalarınızın geri kalanı bunların altında listeleniyor.

Uygulama çekmecesine yeni eklenen uygulama eylemleri, birilerini arama, antrenman yapma, müzik dinleme vb. yapmak isteyebileceğiniz şeyler üzerine öneriler sunuyor. Yapay zekadan güç alan uygulama eylemlerini belli uygulamalar için gerçekleştiren Slices’dan da bahsetmek gerek. Örneğin; Google uygulamasında Lyft araması yaptığınızda yolculuğunuzun fiyat ve süre bilgileri gösteriliyor ve bu tamamen interaktif olduğundan doğrudan aracınızı çağırabiliyorsunuz.

Uyarlamalı Pil (Adaptive Battery) ve Uyarlamalı Parlaklık (Adaptive Brightness):

Google, Android Pie 9.0 ile batarya sorununa da el atmış. Pil altına yeni eklenen Adaptive Battery, sıklıkla kullanılmayan uygulamalara pil sınırlaması getirerek batarya tüketimini en aza indiriyor. Telefonunuz uygulamaları ne kadar sıklıkla kullandığınızı takip ederek batarya tüketimini artırmak adına kısıtlamaya gidiyor. Bu uygulamalar için bildirimlerde sorun yaşayabileceğimiz de uyarı olarak düşülmüş. Sadece uygulamalar için değil, telefonla yüklü gelen, devre dışı bırakmamıza izin verilmeyen servislerde de bu özellik çalışıyor. Google - DeepMind (Alphabet’in yapay zeka merkezli kolu) işbirliği neticesinde gelen Adaptive Battery dışında parlaklık seviyesini nasıl kullandığımızı takip ederek farklı koşullarda ayarlamayı bizim yerimize yapan Adaptive Brightness da pil tüketimine olumlu katkı sağlayacaktır. Google ayrıca Android P’de güç verimliliği, doze, uygulama bekletme ve arka plan işlemlerini sınırlamada da iyileştirmeye gittiklerini belirtti. Android P 9.0 pil tüketimi nasıl olacak, bunu göreceğiz!

Gösterge Paneli (Dashboard) ve Uygulama Zamanlayıcı (App Timer):

Android P’nin sevdiğim iki özelliği Dashboard ve App Timer ile devam ediyorum. Android P 9.0, Dashboard üzerinden uygulamalarda harcadığınız zamandan telefonunuzun kilidini ne kadar sıklıkla açtığınızdan ne kadar bildirim alacağınıza, kısaca cihazınızla ne kadar vakit harcadığınızı gösteriyor. Grafiksel olarak sosyal ağ uygulamalarında ayrı olarak ne kadar zaman geçirdiğinizi, webde ne kadar süre gezindiğinizi, mail trafiğinizi günbegün görebiliyorsunuz. Hemen altında her uygulama için kullanım süreniz gösteriliyor ve yanlarında süre sınırlaması koymanız için bir seçenek sunuluyor. Dashboard ile birlikte yeni eklenen App Timer, uygulamalar için süre sınırı koymanızı sağlıyor. Süre geçerseniz uyarı alıyorsunuz ve simge griye dönüşerek süreyi aştığınız hatırlatılıyor.

Uygulamalar Kameraya ve Mikrofona Erişemeyecek:

Android Pie, gizlilik tarafında da iyileştirmeler içeriyor. Önceki Android sürümünde uygulamaların izinlerini ayarlayabiliyorduk. Özellikle kamera ve mikrofona erişimlerini kısıtlamak gizliliği korumak adına önemli; ancak izin vermesek de arka planda birilerinin bizi dinliyor veya izliyor olabileceği düşüncesini Android P ile atıyoruz. Android P, haberimiz olmadan mikrofona erişmeye çalışan uygulama tespit ederse boş veri gönderecek. Android P, uygulamaların sessiz sedasız kameraya erişimini de engelleyecek. Mikrofona erişimi kapatsak dahi söylediklerimizi kaydederek reklamlar gösteren uygulamalar, Android P ile son bulup bulmayacağını ise zaman gösterecek.

Yeni Kilitleme Modu (Lockdown Mode)

Android Pie yüklü telefonunuzu kapatmak veya yeniden başlatmak istediğinizde fark edeceğiniz yeni kilit simgesinden de bahsetmek istiyorum. Lockdown Mode adı verilen yeni özellik sayesinde tek dokunuşla tüm biyometrik doğrulama yöntemleri ve akıllı kiliti geçici süreliğine devre dışı bırakabiliyorsunuz. Başkalarının sizi zorla telefonu açmaya zorlaması durumunda işe yarayabilecek bir özellik. Parmak izi, yüz tanıma, iris tarama, akıllı kilit her şeyi devre dışı bırakıp sadece PIN, şifre veya desenle açılmasına izin vermek için yapmanız gereken; Ayarlar - Güvenlik ve Konum - Kilit Ekranı Tercihleri menüsü altından “Lockdown seçeneğini göster”i açmak.

Yatay Mod (Landscape Mode)

Android Pie, büyük ekranlı telefon kullananların hoşuna gidecek bir özellik sunuyor: Landscape Mode. Şu anda hızlı ayarlardan ekran döndürmeyi aktif edip devre dışı bırakabiliyoruz; ancak Android P’de yatay modda kullanmayı belli uygulamalar için hem de kolayca aktif edebileceğiz. Google, etkinlikte bunun örneğini Gmail uygulamasında verdi. Gmail uygulamasında en alt sağa konumlandırılan telefon simgesine dokunulduğunda ekranın döndüğünü gördük. 5.5 inçten büyük ekrana sahip Android telefonlarda uygulamaları kullanmak artık çok daha keyifli olacak.

Wind Down Mode:

Akıllı telefonla gün içinde yeterince vakit geçirmemize rağmen akşam hatta gece geç saatlere kadar kullanmaya devam ediyoruz. Android P, gözlerimizi yeterince yorduğumuzu hatırlatarak uyku vaktinin geldiğini Wind Down Mode ile hatırlatacak. Bu modu yatma saatinize ayarladığınızda saati geçirmeniz durumunda rahatsız etme modu açılacak ve ekran siyah ve beyaz renge bürünecek.

Android Pie 9.0 İndir:

Makine öğrenimi, yapay zekadan güç alan yeni Android sürümü Android Pie 9.0 özellikleri elbette bunlarla sınırlı değil. Unutmadan, Android Pie Google Pixel için yayınlanırken, Android Pie Beta Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 ve Essential Phone için indirilmeye açıldı. Android Pie Developer Preview 2 indirme bağlantısına http://android.com/beta adresinden ulaşabiliceğiniz gibi Google Pixel kullanıyorsanız yeni sürümü hemen edinebilirsiniz. Android Pie ile gelen yeniliklereyse aşağıdaki videodan bakabilirsiniz: