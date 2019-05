Android Q 10 özellikleri Google I/O 2019 etkinliğinde resmileşti. Yeni Android sürümü olacak Android 10 Q özellikleri, gelen yenilikler dışında Android 10 Q Beta indirilebilen akıllı telefonlar blog yazımızda. Sistem genelinde karanlık mod, gelişmiş gizlilik kontrolleri ve yönetimi, kullanıcı dostu kısayollar ve daha birçok yenilikle gelen Android Q 10’yu merak edenler için Google tarafından paylaşılan Android 10 özelliklerini bir araya getirdik.

2.5 milyarın üzerinde cihazda yüklü olan Android’in yeni versiyonu Android 10 Q, dün Amerika'da düzenlenen, YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlanan Google I/O 2019 geliştiriciler konferansı - etkinliğinde detaylıca tanıtıldı. Bir süredir geliştirici betası kullanılabilen yeni Android versiyonu Android Q 10’nun özelliklerini artık detaylıca biliyoruz.

Android Q 10 Özellikleri - Gelen Yenilikler:

Katlanabilir Ekranlı Cihazlar İçin Destek (Native)

Android Q, sadece Android için değil, mobil platformun geleceği olacak katlanabilir ekranlı cihazları doğal olarak destekleyecek. Yeni Android sürümü Q, yalnızca 2019’da gelecek tüm katlanabilir ekran bileşimlerini desteklemeyecek, aynı zamanda en iyi kullanıcı deneyimini sunacak özelliklere sahip olacak. Android Q’nun Ekran sürekliliği (Screen continuity) özelliği en önemli özelliklerinden birisi olacak. Tahmin edeceğiniz üzere bu özellik, çalışmanızı farklı ekranlar arasında sorunsuz bir şekilde aktarmanıza olanak tanıyor. Telefonunuzda oyun açtığınızda ekran otomatik ve kesintisiz olarak daha büyük ekrana genişletilecek. Hali hazırda sadece basının deneyimleyebildiği Samsung Galaxy Fold’da olan özellik, stock Android’de varsayılan özellikler arasında olacak.

The future is unfolding and #AndroidQ is powering it. Developer tools lead @leo_sei explains how #Android’s openness makes it a great fit for foldables. #io19 pic.twitter.com/Lga9LhAcyN — Android (@Android) 7 Mayıs 2019

Google, 5G İçin Hazır!

Google, Apple’ın aksine 5G için hazır! Katlanabilir ekranlı telefonlar, geleceğin akıllı telefonları olarak tanıtılsa da son kullanıcının sıcak bakmadığı cihazlar. Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar için native destek ilginizi çekmemiş olabilir ancak 5G çok yakında ülkemizde de kullanılabilir olacak. Android Q’da native 5G desteği sürpriz olmadı. Şu anda ülkemizde olmasa da yurt dışında 20’den fazla operatör bu yıl 5G telefonları tüketicilerle buluşturacak. Olağanüstü hızlı veri hızları, süper düşük gecikme olduğu söylenen 5G’nin umarız ülkemize gelmesi gecikmez ve operatörler de uygun paketler sunar.

Live Captions (Canlı Altyazılar)

Android Q, özellikle canlı yayın açan video içerik üreticileri için harika bir yenilik sunuyor. İşitme sorunu olan ya da sesi açmak istemeyen kullanıcılar, artık yayıncının altyazı hazırlamasını beklemeyecek. Videonun türü içeriği ne olursa olsun, platform fark etmeksizin, videolar gerçek zamanlı olarak çevrilecek ve altyazıyı ekranda herhangi bir yere konumlandırmak, boyutunu ayarlamak mümkün olacak. Canlı altyazılar, Google’ın sunucularında hiçbir veri işlenmeden tamamıyla cihaz üzerinde oluşturulacak. Canlı altyazılar (Live captions), bu yılın sonunda Android cihazlarda kullanılabilir olacak.

Akıllı Yanıt ve Önerilen Eylemler

Android Q ile akıllı bildirimler daha akıllı hale geliyor ve artık tüm mesajlaşma uygulamalarıyla birlikte çalışıyor. Eskiden tek bir uygulamayla bağlantılı hazırlanan akıllı yanıtlar hem tüm uygulamalarda çalışıyor hem de akıllı yanıtlar dışında emojiler de sunuyor. Ek olarak birisi size adres gönderdiğinde Google Haritalar’ı doğrudan bu adresle açmanızı sağlayan özel tasarlanmış Google Haritalar butonu gösteriliyor. Google Haritalar’ın bir anlamda bildirimler ekranına kısayol olarak yerleştirilmiş olması güzel. Bu özellik de kullanmış olduğunuz herhangi bir mesajlaşma uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Bu özelliğin cihaz içi öğrenmeyi kullanacağı ve Google’ın sunucularında verilerin işlenmeyeceği bilgisi de paylaşıldı.

Karanlık Mod / Gece Modu / Dark Mode (Native)

Şu anda belli üreticilerin sunduğu karanlık mod, gece modu ya da dark mode, artık stock Android’de native olarak bulunuyor. Bildirim paneline yerleştirilen kısayola dokunduğunuzda ya da pil tasarruf işlevini etkinleştirdiğinizde sistem genelinde koyu tema etkinleştiriliyor.

When you go lights out with Dark Theme you save battery. Hear from group product manager Shenaz Zack on how it works across the #AndroidQ system and apps. #io19 pic.twitter.com/ypo6p15ilH — Android (@Android) 7 Mayıs 2019

Güvenlik ve Gizlilik

Android Q, gizlilik ve güvenlik odaklı yeniliklerle de geliyor. Bunlardan en önemlisi; konumuzun belirli bir uygulamayı kullandığınız sürece paylaşılmasına olanak tanıyan ve uygulamadan çıktıktan hemen sonra otomatik olarak durdurulmasını sağlayan gelişmiş konum paylaşımı. iPhone kullanıcısıysanız bu özelliği biliyorsunuzdur. Android Q’da da benzer bir konum paylaşımı olacak.

#AndroidQ arms you with new setting controls so you can share your location (or not) with apps on your own terms. #io19 pic.twitter.com/dGw4TNZixW — Android (@Android) 7 Mayıs 2019

Kesintisiz Yazılım Güncellemeleri

Android Q ile güncellemelerin yüklenmesinde önemli değişikliğe gidildi. Android uygulaması günceller gibi sistem güncellemesi yapacaksınız. Güncelleme indirilebilir olduğunda arka planda, sessiz sedasız indirilip yüklenecek, cihazı yeniden başlatmanız gerekmeyecek. En son güvenlik düzeltmeleri, gizlilik iyileştirmeleri, tutarlılık iyileştirmelerini kapsayan yazılım güncellemeleri, Android uygulama güncelleme mantığında çalıştığından üreticinin güncellemelere müdahale etmesi de kolay olacak.

Dijital Denge (Digital Wellbeing), Odak Modu (Focus Mode) ve Ebeveyn Kontrolleri (Family Link)

Şu anda bazı üreticilerin güncellemeyle verdiği, bazılarının sadece en yeni modellerine eklediği Dijital Denge (Digital Wellbeing) Android Q ile geliştirildi. Yeni eklenen Focus Mode (Odak Modu) özelliği, dikkatinizi dağıtan uygulamaları tanımlamanıza ve bu uygulamalardan gelen tüm bildirimleri susturmanıza izin veriyor. Vakitsizce gelen oyun bildirimleri, gereksiz e-posta bildirimlerini dilediğiniz süre boyunca sessize alma şansına sahipsiniz. Dijital Denge’deki geliştirmelere ek olarak özellikle çocuğu tablet - telefon kullanan ebeveynleri ilgilendiren Family Link’ten de bahsetmek gerek. Çocuklarınızın kullandığınız Android cihazların ekran süresini kontrol etmenize olanak tanıyor. Çocuğunuz belirli uygulamalarda önceden belirlenen ekran süresi sınırına ulaştığında o gün uygulama kullanımı sonlanıyor. Google, çocukların "biraz daha" tutturması yapabileceklerini düşünerek Ekstra Süre (Bonus Time) butonu eklemiş. Bu botuna dokunarak 5 dakika ekstra süre verebiliyorsunuz.

Focus mode lets you choose the apps you want to pause so you can get things done, distraction free. Hear more from Digital Wellbeing product lead @roselaprairie. #io19 pic.twitter.com/sAQnQWLFbR — Android (@Android) 7 Mayıs 2019

Android Q 10 Beta İndirilebilen Telefonlar:

Daha önce Android betalarını test etme ayrılacağı Google’ın Pixel serisine ve neredeyse stock Android cihazlara ayrılmıştı ancak üçüncü Android Q beta sürümü her zamankinden daha fazla telefonda kullanılabilecek. Google Pixel telefonların yanı sıra çeşitli Xiaomi, OnePlus, Asus, Nokia, Oppo, Sony, LG, Huawei ve diğer üreticilerin cihazları da beta programına dahil olabilecek. Android Q Beta 3 güncellemesini resmi olarak alacak cihazların listesini de paylaşalım: