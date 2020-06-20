Android için En İyi Sunum Uygulamaları (2020)

Sunum yapmak, öğrencilerin yanı sıra iş hayatının da önemli bir parçasıdır. Çoğu insan, bilgisayar üzerinden sunum hazırlamaktan pek hoşlanmaz. Android işletim sistemine sahip cihaz üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde sunum hazırlayabilirsiniz. Android en iyi sunum hazırlama uygulamaları listemiz hazır!

Android En İyi Sunum Hazırlama Uygulamaları Listesi

Bu yazıda, 2020 yılında Android işletim sistemine sahip cihazınızda kullanabileceğiniz en iyi sunum uygulamalarını derledik. Bu uygulamalar ile Android cihazınız üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde profesyonel görünüme sahip sunumlar hazırlayabilirsiniz.

1. Google Slaytlar

Google Slaytlar, Google Play Store’da yer alan en başarılı sunum uygulamalarından bir tanesidir. Google Slaytlar üzerinden yeni bir sunum oluşturabilir veya mevcut sunum dosyaları üzerinde düzenleme gerçekleştirebilirsiniz. Oluşturduğunuz sunumu arkadaşınız ile paylaşabilir ve hatta aynı sunum üzerinde arkadaşınız ile birlikte çalışabilirsiniz. Google Slaytlar üzerinden PowerPoint dosyalarını açabilir ve düzenleme işlemini yapabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Google Slaytlar, çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip.

2. Polaris Office

Polaris Office, yalnızca sunum hazırlamaya odaklanan bir uygulama değil ancak etkileyici sunumlar hazırlamanıza olanak sağlar. Ücretsiz olarak sunulan Polaris Office ile profesyonel görünüme sahip sunumlar hazırlayabilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Polaris Office’in kullanımı da oldukça basittir. Polaris Office, PowerPoint, Excel, Word ve PDF dosyaları ile uyumludur. Polaris Office, Google Chromecast özelliğine de sahiptir.

3. WPS Office

WPS Office, tıpkı Polaris Office gibi yalnızca sunum hazırlamaya odaklanan bir uygulama değil ancak profesyonel görünüme sahip olan sunumlar hazırlayabilirsiniz. WPS Office üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde sunum hazırlayabilir, belge ve elektronik tablo oluşturabilir ve not alabilirsiniz. WPS Office, belgeleri PDF dosyasına dönüştürme, web sayfasını PDF dosyasına dönüştürme gibi dönüştürme araçlarına sahiptir. Bu özelliklerin yanı sıra dosya sıkıştırıcı, PDF dosyalarına imza ekleme gibi özelliklere de sahiptir ancak bu özellikler premium sürümde yer alıyor.

4. Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint, Google Play Store’da yer alan en popüler ve en başarılı sunum uygulamalarından bir tanesidir. Microsoft PowerPoint ile hızlı bir şekilde profesyonel görünüme sahip etkileyici sunumlar hazırlayabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Microsoft PowerPoint, cihazlar arasında senkronize özelliğine de sahiptir. Microsoft PowerPoint üzerinden bir sunum üzerinde arkadaşınız ile birlikte çalışabilirsiniz.