Android Telefon Açılırken Donuyorsa Yapmanız Gerekenler - Günümüzde en popüler işletim sistemi olan Android, bazı durumlarda çeşitli donma ve kasma sorunları ile canımızı sıkabiliyor. Peki Android telefon açılırken donma sorunu nasıl çözülür? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Temel düzeyde baktığımızda sorunun çözümü, sorunun neden kaynaklandığını bulmaktan geçiyor. Ne yazık ki bu sorunun ana kaynağını direkt olarak anlamanızı sağlayacak herhangi bir sihirli anahtarımız yok ancak dolu depolama birimi, işletim sistemindeki çeşitli hatalar, üçüncü parti uygulamalar ya da yazılımlar ve virüsler başta olmak üzere yaşadığınız sorunun çeşitli nedenleri olabilir.

Android Telefon Açılırken Donuyorsa Ne Yapmalısınız?

Peki Android telefon açılırken donma sorunu nasıl çözülür?

1- Sorunun Kaynağını Belirleyin

Az önce de bahsettiğimiz gibi bir problemi çözebilmek için öncelikli olarak sorunun kaynağının ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Bu noktada akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin açılırken donmasının altında yatan nedenleri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Dolu Depolama Alanı: Herhangi bir cihazda geçerli olmak üzere kullandığınız cihazın depolamasının en az yüzde 20 oranında boş olduğundan emin olun. Yani 64 GB'lık bir cihazınız varsa en az 12 GB boş alan olması, sistemin akıcı çalışması için kilit unsurlardan birisidir.

- Eski Batarya: Bataryanın eskimesinin performansı ciddi bir şekilde etkilediğini söylesek? Yaşadığınız sorunun altında yatan nedenlerden birisi, cihazınızın enerjiyi verimli bir şekilde kullanamamasından kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle cihazınızın bataryası normalde hızlı bitiyorsa, bu sadece kullanım ömrünün kısaldığı anlamına gelmez. Performans tarafında da artış görebilmek adına bataryayı değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

- Custom ROM: Android cihazların en güzel yönü, onları istediğiniz şekilde özelleştirebilmenizdir. Öte taraftan çok da stabil çalışmayan yazılımlar, cihazınızın performansını oldukça ciddi bir şekilde düşürebilir. Bu nedenle Stock ROM'a geçiş yapmayı düşünebilirsiniz.

- Uygulamalar: Bazı uygulamalar sistemin çalışma ayarları üzerinde önemli değişiklikler yapabilir ve bu gibi durumlarda akıllı telefonunuz ya da tabletiniz hem açılırken hem de normal kulllanımda kasabilir. Bunu tespit edebilmenin ne yazık ki kolay bir yolu yok. Bu gibi durumlarda cihazınızı sıfırlamayı düşünebilirsiniz.

- Yaptığınız Değişiklikler: Hepimiz elektronik ürünleri kurcalamayı çok severiz ancak bilinçsizce yapılan bazı değişiklikler performansı önemli ölçüde etkileyebilir. Yine uygulamalarda olduğu gibi değiştirdiğiniz ayarların performans kaybına neden olup olmadığını anlamanın bir yolu yok. Eğer hatırlıyorsanız ayarları eski haline çevirmek, hatırlamıyorsanız da sistemi fabrika ayarlarına döndürmek işe yarayabilir.

- Teknik Özellikler: Tabii tüm bunların ötesinde kullandığınız akıllı telefon ya da tablet teknik bileşenler açısından yetersiz kalıyor olabilir. Android gerçekten yüksek bellek tüketimi ile tanınan bir işletim sistemi ve 1 GB, 2 GB gibi bellekler işletim sistemini kaldırmakta yetersiz kalıyor olabilir. Bu durumda ya uygulama kullanımınızı kısıtlayacaksınız ya da yeni bir akıllı telefon tercih etmeniz gerekecek.

2- Çözüme Yönelik Bir Adım Atın

Yukarıdaki sorunlardan yola çıkarak cihazınızdaki ayarları optimize etmeyi, kullanmadığınız uygulamaları kaldırmayı, bataryayı değiştirmeyi, Stock ROM yüklemeyi ya da cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmeyi düşünebilirsiniz. Herhangi bir durumda verilerinizi koruyabilmek adına gerekli yedeklemeleri aldığınızdan emin olun. Eğer sorun hala devam ediyorsa çeşitli bileşenlerde yaşanan sorunlardan şüphelenebilirsiniz ve bu gibi durumlarda yakınınızdaki bir yetkili servisten destek almayı düşünebilirsiniz.