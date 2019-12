Android Telefon Hızlandırma Yöntemleri ve Pil Ömrü Uzatma İpuçları 2019

Yavaşlayan Android telefonu hızlandırma yöntemleri ve Android telefon pil ömrü uzatma bu blog yazımızda değiniyoruz. Sadece uygun fiyatlı bütçe dostu Android telefonlar değil, amiral gemisi üst seviye akıllı telefonlarda da yavaşlama sorunu olabiliyor. Virüs veya çeşitli nedenlerle yavaşlayan Android telefonu hızlandırmak, Android telefon performans arttırmak ve Android telefonda pil sorunu çözümü için yapabileceğiniz 9 şey Android telefon hızlandırma 2019 yazımızda.

Yeni bir akıllı telefon satın aldınız, birkaç ayın sonunda eskisi kadar hızlı olmadığını fark ettiniz. Zamanla yavaşlama sorununun daha çok Android telefonlarda yaşandığını biliyoruz. Telefonunuzun yavaşlamasının birçok nedeni olabilir. Hatta Android telefon yavaşlama nedenlerinin başında gösterilen zararlı bir yazılım (virüs, reklam, fidye yazılımı gibi) bulaşması bile gerekmiyor. Ne kadar iyi, ne kadar dikkatli bir mobil kullanıcı olursanız olun sadece üreticinin uzaktan müdahalesi bile telefonunuzu yavaşlatabilir. Kullanıcılar tarafından sistemli eskitme olarak adlandırılan bu yöntem Android telefon üreticileri ile sınırlı değil, Apple’ın da iOS güncellemeleriyle bunu yaptığını biliyoruz. Peki, her ne sebeple olursa olsun yavaşlayan Android telefon nasıl hızlandırılır? Android telefonu hızlandırmak aslında çok basit, ufak birkaç ayar ve düzenlemeyle telefonunuzun performansını ilk satın aldığınız zamana çıkarabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan her Android telefon kullanıcısının bilmesi gereken hızlandırma yöntemlerine geçiyoruz.

Android Telefon Hızlandırma Yöntemleri

Google Files’ı kullanın: Android önbellek temizleme ve Android telefonlarda depolama alanı açma

Google’ın dosya yönetimi uygulaması tam bu iş için. Telefonunuzda kullanılmayan dosya ve uygulamaları bulmakla kalmıyor, aynı zamanda kolayca dosya aktarımı (transferi) yapmanızı sağlıyor. Uygulama iki sekmeden oluşan minimalist bir tasarıma sahip. Depolama sekmesinden telefonunuzda kalan depolama alanı miktarını görüyorsunuz ve alanın nasıl boşaltılacağına ilişkin ipuçlarına ulaşıyorsunuz. Uygulamaların önbellek verilerini doğrudan uygulama içerisinden kolayca temizleyebiliyorsunuz. Özellikle telefondaki gereksiz dosyaları bulmaya çalıştığınızda kullanışlı bir uygulama. Az depolama alanlı bir telefon kullanıyorsanız bu özellik hoşunuza gidecek. Dosyaları başka bir telefonla paylaşmak istediğinizde de Google Files harika bir uygulama. Lenovo’nun ShareIt uygulaması ile aynı çalışıyor.

Bloatware’den kurtulun: Android kaldırılamayan uygulamaları kaldırma ve Android kullanılmayan uygulamaları kapatma

Bloatware, bildiğiniz gibi üreticilerin telefonlarına koyduğu, genellikle çoğunluğunu hiç kullanmadığımız, gereksiz yer işgal etmekle kalmayıp kaynakları kullanarak telefonun performansını düşüren uygulama/servislerin genel adı. Telefonla önyüklü gelen uygulamaların bazıları kaldırılabilirken bazıları sadece devre dışı bırakılabiliyor. Tabii ki Android telefonunuzu rootlayarak veya üreticiler sildiğinden APK olarak indirilebilen üçüncü parti uygulamalarla yüklü gelen ne kadar uygulama ve servis varsa silme şansına sahipsiniz. Root yapmadıysanız, Ayarlar - Uygulamalar’a giderek telefonunuzda yüklü uygulamalar arasından kullanmadıklarınızı devre dışı bırakmanız veya kaldırmanız, performansı artırmak adına faydalı olacaktır. Telefonunuzda kullanılmayan uygulamaları bulmak ve silmek için Google Files’ı da kullanabilirsiniz.

Light sürümleri kullanın: Android uygulamaların hafif sürümlerini yükleyin

Düşük bellekli ve depolama alanlı bir telefon kullanıyorsanız, optimize edilmemiş bir uygulamayı kullanmanız telefonunuzu zorlayacaktır. Örneğin, telefonda her yere erişim isteyen Facebook. Facebook, yepyeni telefonlarda bile performans sorunu yaşatan bir uygulama. Facebook’un kaynakları minimum kullanan özel bir sürümü de bulunuyor. Facebook’un hafifletilmiş sürümü başlangıçta gelişmekte olan pazarlarda giriş seviye telefonlarda çalışacak şekilde tasarlansa da şu anda tüm dünyada kullanılabiliyor. 2G bağlantıda bile sorun yaşamıyorsunuz ve 1GB RAM’li telefona bile sahip olsanız kullanabiliyorsunuz. Üstelik sadece 5MB yer kaplıyor. Sadece Facebook değil, Twitter, Skype, YouTube gibi popüler diğer uygulamaların da düşük özellikli telefonlar için optimize edilmiş özel sürümleri bulunuyor.

Ana ekranınızı temizleyin: Android ana ekran düzenleme

Canlı duvar kağıtları görsel açıdan güzellik katsa da özellikle donanımı düşük bütçe dostu telefonlarda yavaş yavaş gezinmeyi yavaşlatma sorununu çıkarır. Uygulamalar arasında geçiş yaparken veya bir uygulamadan çıkıp ana ekrana geri dönerken çok fazla gecikme hissediyorsanız, sabit duvar kağıdı ayarlayın ve durağan arka plana geçmenin bir fayda yaratıp yaratmadığını görün. Canlı duvar kağıtları, animasyonlu arka plandan vazgeçemiyorsanız, çok fazla kaynak tüketmeyen canlı duvar kağıtlarını bir arada bulabileceğiniz Google Wallpaper uygulamasını deneyebilirsiniz. Minima uygulamasında da harika duvar kağıtları var.

Android launcher uygulamaları deneyin

Android telefonları yavaşlatan nedenlerden biri arayüz. Samsung’un One UI arayüzü ile özelleştirmeyi minimuma çektiğini, OnePlus’ın saf Android’e çok yakın kullanıcı arayüzü sunduğunu biliyoruz. Özelleştirmeyi geri çeken Android telefon üreticileri olduğu gibi hala çok ağır arayüz kullanmayı tercih eden üreticiler de var. Özellikle Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo gibi Çinli üreticiler ağır temalı yüzler sunuyor. Neyse ki Android özelleştirme sunuyor, EMUI ve MIUI arayüzlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Nova Launcher, Action Launcher gibi kullanıcı arayüzünün her yönünü özelleştirmenize izin vererek telefonunuzu kişiselleştirebilmenizi sağlayan harika başlatıcılar var. Telefonunuza farklı bir görünüm kazandırmakla kalmayıp performansını ciddi oradan artırabileceğiniz Android launcher’lar arasından en iyilere buradan ulaşabilirsiniz.

Android Telefon Pil Ömrü Uzatma

Pil kullanımını izleyin: Android pil optimizasyonu

Android telefonunuzun pilinin normalden daha hızlı tükendiğini fark ederseniz, işlemciyi yoğun olarak kullanan bir uygulama vardır ve arkada çalışan uygulamalar da pili fazlasıyla götürür. Bu nedenle ayarlardan telefonunuzun pil kullanımını düzenli olarak takip etmeniz iyi olacaktır. Telefon kaynaklarını fazlasıyla kullanan bir uygulama tespit ederseniz Zorla durdur seçeneğine dokunarak arka planda çalışmasını durdurun. Android Pie ve üzeri sürümü çalıştıran bir cihaz kullanıyorsanız, arka plan etkinliklerini otomatik olarak takip eden uyarlanabilir pil modu seçeneği vardır. Ancak Android’in daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız pil bölümüne elle bakmanız gerekir. Güç tüketimi normalse ve telefonunuz artık tam gün dayanmıyorsa, ya servise giderek pili değiştirin ya da 10.000 mAh gibi güçlü kapasiteli bir powerbank satın alın.

Her zaman açık ekranı kapatın: AOD (Always On Display) / Ambient Mode kapatma

Always on Display (AOD) Türkçe adıyla Her Zaman Açık Ekran ya da bazı telefonlarda Ambient Mode telefonunuzun kilidini açmak zorunda kalmadan gelen bildirimlere hızlı bir şekilde göz atmanızı sağlayan kullanışlı bir özellik ancak üreticilerin söylediklerinin aksine pil ömrünü azaltır. Cihazınızın pil ömründe düşüş görüyorsanız ambient mode kapatmak sorunu çözmenin kolay yoludur.

Kullanmadığınızda Bluteooth bağlantısını kapatın

Kullanmadığınızda Bluetooth bağlantısını kesmeniz telefonunuzun pil ömrünü uzatır. Çok fazla fark hissetmeyebilirsiniz ancak kesinlikle bir faydası var. Konum da Bluetooth kadar hatta daha fazla pilden götürür ancak çoğu uygulama çalışmak için konuma ihtiyaç duyduğundan konum hizmetlerini tamamıyla kapatmayın, sadece kullandığınızda aktif olacak şekilde ayarlayın veya uygulamanın konumunuzu sadece bir kere kullanmasına izin verir.

Pil tasarruf uygulamaları yüklemeyin!

Pil tasarruf uygulamalarının aslında pili iyileştirmeye hiçbir katkısı yoktur. Arka planda çalışan uygulamaları kaldırmak, telefonunuzun önbelleğini temizlemek dışında bir şey yapmazlar ve sık sık karşınıza reklamlar çıkarırlar, hatta kötü amaçlı yazılım bulaştırabilirler. Sürekli yavaşlamalar görüyor ve uygulamaların yüklenmesi uzun sürüyorsa, uygulamaları elle ayrı ayrı temizleyerek arka planda çalışan uygulamaları kaldırabilir, Google Files ile güvenli bir şekilde önbelleği temizleyebilirsiniz.