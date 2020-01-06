Android Telefonlarda Batarya ve Oyun Performansı Nasıl Artırılır?

Mobil oyunların grafikleri daha keskinleştikçe telefonlar daha yüksek donanım özelliklerine ihtiyaç duyuyor. Ancak telefonunuz oyun ve batarya performansını beğenmiyorsanız ne yapacaksınız? Android telefonlarda batarya ve oyun performası nasıl artılır sorusunun cevabını bu yazımızda verdik.

Telefonunuzun veya tabletinizin ekran ayarlarında yapacağınız ufak değişiklik sizin ihtiyacınızı giderecektir. En kolay yol çözünürlük ayarlarını cihazınızın ayarlar menüsünden değiştirmektir. Ancak bu seçenek yalnızca bazı Android cihazlarda bulunur ve önceden tanımlanmış ekran çözünürlüklerine geçmenize izin verir. Bazı uygulamalar ve oyunlar için ayarlarınızı değiştiremezsiniz.

Rootlu Telefonda DPI Değiştirme

Çözünürlük veya DPI ayarlarını sistem ayarlarının izin verdiğinden daha fazlasıyla değiştirmek için Play Store’da birçok uygulama var. Bu tarz uygulamalar çözünürlüğünüzü değiştirmenize olanak sağlar ancak bunun için telefonunuzu rootlamanız gerekir. Fakat telefonunuz rootlu olsa dahi Fortnite, PUBG gibi oyunlar normal ekran çözünürlük değerlerinizi kullanır.

Neyse ki cihazınızın ekran çözünürlüğünü root erişimine ihtiyaç duymadan değiştirmenize izin veren üçüncü bir seçenek var.

Rootsuz Telefonda DPI Değiştirme

İlk olarak bilgisayarınıza daha önceden yüklemediyseniz ADB (Android Debug Bridge) kurmanız gerekiyor. Daha sonrasında telefonunuzu geliştirici moduna geçirmeniz ve USB hata ayıklamasını aktif etmeniz gerekiyor. Bunun için şu adımları izleyin:

Ayarlar kısmında Telefon Hakkında'ya gelin. Ar ka arkaya 7 defa Yapı Numarası dokunun. Geliştirici modunu etkinleştirdiğinizde bir bildirim gelecek

kısmında gelin. Ar Ayarlar> Sistem >Gelişmiş> Geliştirici seçenekleri bölümüne gidin ve “USB hata ayıklama” yı açın

Not: Ekran çözünürlüğünüzü değiştirdikten sonra USB hata ayıklamayı kapatmayı unutmayın. Çünkü birçok çevrimiçi oyun geliştirici modunda giriş yapmanıza izin vermez.

Bilgisayarınıza ADB yükledikten ve telefonunuzda USB hata ayıklama açtıktan sonra çözünürlüğü değiştirmek için sırasıyla şunları yapın:

USB şarj kablosunu bilgisayarınıza takın

Windows+R yaparak komut satırını açın ve gelen kutucuğa cmd yazın

yazın Gelen siyah ekrana " adb shell dumpsys display" yazın ve onaylayın

yazın ve onaylayın Telefon ekranınızın DPI değerini ve çözünürlüğünü not edin. Çözünürlüğe geri dönerken bunları kullanacağız

Şimdi çözünürlüğü ve DPI'ı düzenlemeye başlayabilirsiniz. Bu telefona göre değişecektir. Telefonunuzun yerel çözünürlüğünü bulmak ve ölçeklendirmek için bu tabloyu kullanın (1920x1080 çözünürlüğe sahip bir cihaz kullanıyorsanız, 1280x720 iyi sonuç verir)

“wm density [yeni DPI değeri]” yazın ve onaylayın. Daha sonra “ wm size [yeni çözünürlük değeri]” yazın ve onaylayın. Cihaz ekranında çözünürlüğün düştüğünü görmelisiniz. Eğer çözünürlük değişmediyse hata yapmış olmalısınız.

Android cihazınızı yeniden başlatmak ve güvenli bir şekilde bağlantıyı kesmek için “adb reboot” yazın

Bundan sonraki süreçte telefon ekran çözünürlüğünüz ve DPI'ınız sizin ayarladığınız şekilde olacaktır ve oyunlarda performans artışı yaşacaksınız. Ancak eski ekran kalitesine dönmek isterseniz kaydettiğiniz çözünürlükleri kullanarak aynı işlemleri yapmanız gerekiyor.