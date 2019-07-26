Android Telefonun Yenilenme Zamanının Geldiğini Gösteren 7 İşaret

Yeni bir Android akıllı telefon satın aldığınızda uzun zaman kullanmak isteyebilirsiniz. Amiral gemisi olarak nitelendirilen akıllı telefonları en azından birkaç yıl boyunca kullanabilirsiniz. Ancak zaman geçtikçe akıllı telefonunuzun performansının ilk günkü gibi olmadığını fark edeceksiniz.

Akıllı telefonunuz yavaşladığında veya herhangi bir hasar aldığında yeni bir akıllı telefon almak kaçınılmaz olabilir. Bu yazıda, Android akıllı telefonunuzu değiştirmenin zamanının geldiğine dair 7 işareti derledik.

Piliniz Hızlı Bitiyorsa

Bir akıllı telefon bağımlısıysanız, akıllı telefonunuzun pilinin kırmızı renkte yanıp söndüğünü görmeye alışkınsınızdır. Bunun temel nedeni basit kimyadır. Zamanla bataryanızın kimyasal bileşenleri bozulmaya başlar, bu da pilinizin daha hızlı tükenmesine neden olur. Birkaç yüz kez şarj döngüsünden sonra (kabaca bir veya iki yıl) piliniz daha hızlı tükenmeye başlar. Piliniz hızlı bitiyorsa yeni bir akıllı telefon almanızın zamanı çoktan gelmiştir.

Akıllı Telefonunuz Çok Yavaşlamışsa

Bir akıllı telefonu veya tableti uzun süre kullandığınızda yavaşlamayı hissetmeye başlayacaksınız. Kimse bir akıllı telefonun cevap vermesini beklemek istemez. Uygulamaları açmak tam bir dakika sürebilir.

Yavaşlamanın nedeni akıllı telefonunuzu uzun zamandır kullanmanız olabilir. Android sürümünüzü yükseltmek (güncellemeler almak için yeterince şanslıysanız), daha fazla RAM ve CPU kullanımına sebep olabilir.

Arka plan uygulamalarının sayısı da akıllı telefonların yavaşlamasına neden olabilir. Arka planda ne kadar uygulama açıksa akıllı telefonunuz o kadar yavaş olur. Elbette arka planda çalışan uygulamaları kapatarak bu sorunu çözebilirsiniz. Akıllı telefonu değiştirmek, yüklediğiniz uygulamaların ve Android’in düzgün çalışabilmesi için en iyi yoldur.

Güncellemeler Gelmiyorsa

Yeni bir Android sürümü genellikle yılda bir kez Eylül ayı civarında çıkar. Android sürümleri lezzetli isimler ve yeni özelliklerle birlikte gelir. Ayrıca, Android’in yeni sürümlerinin daha fazla RAM ve CPU kullanımına neden olabileceğini belirtelim. Dolayısıyla eski bir akıllı telefonun Android sürümünü yükseltirseniz, cihazınız yavaşlamaya başlayabilir.

Üst seviye bir akıllı telefon satın aldıysanız, kullanım ömrü boyunca Android'in daha yeni bir sürümüne yükseltme (veya iki) alabilirsiniz. Dolayısıyla her üretici bütün akıllı telefon modellerine sürekli güncelleme vermekle uğraşmaz. Android sürüm yükseltme güncellemelerinin yanı sıra bir süre sonra güvenlik güncellemeleri de gelmemeye başlayacaktır. Eski bir akıllı telefon için endişeleniyorsanız ve artık güncelleme alamıyorsanız, akıllı telefonu değiştirmek elinizdeki en iyi seçenek olabilir.

Yeni Uygulamalar Çalışmıyorsa

Sanal gerçeklik, her ne kadar yeni bir teknoloji olmasına rağmen Android için mevcut bazı harika VR uygulamaları bulunuyor. Ne yazık ki, özellikle çok güç tüketen VR uygulamaları gibi yeni uygulamaların yalnızca eski akıllı telefonlarda etkili bir şekilde çalışmayacağını görebilirsiniz.

Aynı sorun Android oyunları için de geçerlidir. Etkileyici grafiklere sahip olan oyunlar daha iyi bir donanım ister. Eski bir akıllı telefon, yeni oyunları akıcı bir şekilde oynatamaz.

Bunu test etmenin en iyi yolu, yüksek ölçüde güç tüketen uygulamaları veya oyunları kurmaktır. Birkaç VR uygulaması veya etkileyici grafiklere sahip olan oyunları deneyin. Akıllı telefonunuzun bu uygulamaları veya oyunları nasıl çalıştırdığına bakın. Eğer kurduğunuz oyunlar veya uygulamalar akıcı bir şekilde çalışmaz ise akıllı telefonunuzu değiştirmenin zamanı gelmiştir.

Sık Sık Uygulamalar Çöküyorsa

Android akıllı telefonlar insan yapımıdır ve tahmin edebileceğiniz üzere, tamamen mükemmel olmaları beklenilemez. Dolayısıyla tuhaf uygulama çöküşleri kaçınılmazdır. Tabii ki de her uygulama çökmesinde hata akıllı telefonunuzda değildir. Uygulama bozuksa veya kötü bir şekilde tasarlanmışsa çökme hatası alabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda uygulamalar sürekli çöküyorsa, bu durum akıllı telefonunuz ile ilgili daha büyük bir sorunun işareti olabilir. Akıllı telefonunuzda yer alan RAM veya CPU gibi donanımlar yeterli değilse uygulamalar sık sık çökecektir.

Ek olarak, akıllı telefonun depolama alanı düşük olduğunda da çökme hataları ile karşılaşabilirsiniz. Yeni akıllı telefonlar bu sorunu çözebilmek için daha fazla depolama alanına sahiptir.

Düşük Kaliteli Kamera

Akıllı telefonların yüksek kaliteli bir kameraya sahip olması fotoğrafa önem veren kullanıcılar için oldukça önemlidir. Çoğu kullanıcı fotoğraf makinesi yerine akıllı telefonu ile fotoğraf çeker.

Akıllı telefonunuzun kamerası kötüyse çektiğiniz fotoğrafları geliştirmek için yapabileceğiniz çok az şey vardır. Fotoğraf düzenleme uygulamaları, fotoğrafları optimize etmenize yardımcı olabilir ancak çözünürlüklerini geliştiremezler.

Fotoğrafçılık sizin için önemliyse tek seçenek akıllı telefonunuzu değiştirmektir. Yeni aldığınız akıllı telefon daha iyi ön ve arka kameraya sahip olacaktır ancak bunun sizin tercih ettiğiniz akıllı telefona bağlı olduğunu belirtelim.

Akıllı Telefonunuz Hasar Aldığında, Aşındığında veya Yıprandığında

Bir akıllı telefonu uzun süre kullandığınızda aşınabilir, yıpranabilir veya bu süre zarfında cihazda çeşitli hasarlar meydana gelebilir. Her ne kadar akıllı telefon bazı durumlarda çalışmaya devam etse de hasar almış bir telefonu kullanmak istemeyebilirsiniz. Akıllı telefonunuz hasar aldığında, aşındığında veya yıprandığında anlamalısınız ki akıllı telefonunuzu değiştirmenizin zamanı gelmiştir.