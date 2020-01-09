Android Telefonunuzda Mutlaka Olması Gereken Uygulamalar

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte teknolojik ürünlerin sirkülasyonları da hızlandı. Satış oranı en yüksek teknolojik ürünlerin başında ise akıllı cep telefonları geliyor. Yeni yıl ile birlikte çok sayıda yeni telefon modeli satışa sunuldu.

Yeni bir telefon aldığımız zaman, bir takım temel uygulamalar telefonda yüklü şekilde geliyordu. Ancak hatırlatmak isteriz ki 2020 yılından itibaren artık telefonlarda pek çok uygulama yüklü olmayacak.

Peki, yeni telefonumuzu kullanmaya başlamadan önce hangi uygulamaları yüklemeliyiz? Hangi uygulamalar hayatımızı kolaylaştırıp, günlük hayata uyum sağlamamıza yardımcı olacak?

Mesajlaşmak

Akıllı telefonumuz ile en çok yaptığımız şey arkadaşlarımızla, ailemizle mesajlaşmak. Bununla ilgili olarak aklınıza ilk gelen uygulama WhatsApp olabilir. Ancak, WhatsApp uygulamasına alternatif başka mesajlaşma uygulamalarının da olduğunu hatırlatmak isteriz.

Facebook Messenger, Telegram gibi uygulamalar da arkadaşlarınızla, ailenizle mesajlaşmanıza olanak tanıyor.

Bunun yanı sıra mesajlaşmalarınızın daha özel olarak korunmasını isterseniz Line, Skype gibi uygulamalar da mevcut.

Artık neredeyse bütün mesajlaşma uygulamaları ile görüntülü konuşmak da mümkün oluyor.

Sosyal Medya

Mesajlaşmadan sonra, akıllı telefonları en çok sosyal medyada gezinmek için kullanıyoruz. Sosyal medya deyince akıllara ilk gelen uygulamalar Facebook ve Instagram.

Bunların yanı sıra Twitter, Snapchat, TikTok gibi uygulamalar da sosyal medya olarak kullanılan uygulamalar arasında.

Fotoğraf Düzenleme

Sosyal medyadan bahsettik. Sosyal medya hesaplarımızda çektiğimiz fotoğrafları paylaşmak da akıllı telefonlarımız ile en çok yaptığımız şeylerden birisi. Sosyal medya uygulamalarının fotoğraf düzenleme araçları bulunuyor. Bunun yanı sıra sadece çektiğimiz fotoğrafları düzenlemek ve arşivlemek için uygulamalar da mevcut. Eğer çektiğiniz fotoğraflarla oynamayı seviyorsanız ve arşivlemek istiyorsanız işte size birkaç uygulama önerisi; Google Photos, Snapseed, Flickr kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen fotoğraf düzenleme ve saklama uygulamaları arasında.

Müzik ve Film

Akıllı telefonlarımızı iletişim kurmanın haricinde, zaman geçirmek için de kullanır hale geldik. Vaktimizi değerlendirmek için telefonumuzdan müzik dinleyebiliyor ya da film, dizi seyredebiliyoruz. Peki, Android telefonumuz için kullanıcılar tarafından en çok beğeni alan müzik ve film, dizi uygulamaları hangileri? Müzik deyince ilk akla gelen uygulama şüphesiz ki Spotify. Film ve dizi uygulamalarında ise Netflix başı çekiyor.

Bu iki uygulama haricinde hem müzik dinlemek hem de film ya da dizi izlemek için Youtube uygulamasını da yükleyebilirsiniz.

3 uygulamaya ek olarak müzik için Google Play Music, Deezer gibi uygulamalar alternatif olarak söylenebilir. Dizi ve Film için ise Dizi Makinesi, Film İzle gibi uygulamalar alternatif olarak değerlendirilebilir.

İnternet Tarayıcısı

Artık aklımıza gelen neredeyse her soruyu hemen elimizin sürekli altında bulunan akıllı telefonumuza sorar hale geldik. Bunun için ise telefonumuzda bir internet tarayıcısının, arama motorunun yüklü olması şart. İnternet tarayıcısı ya da arama motoru denince ise akla ilk gelen uygulama Google Chrome.

Google Chrome uygulamasına alternatif olarak Opera ve FireFox da kullanıcılar tarafından en çok beğenilen uygulamalar arasında.

Yukarıda belirttiğimiz uygulamalar dışında telefonunuza bir tane Google Maps ya da Yandex gibi harita uygulaması ve Google Drive, Box, Mega ya da DropBox gibi dosya saklama ve paylaşım uygulaması yüklemeniz de hayatınızı kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.

Android telefonunuza Google uygulamalarını yükleme ile ilgili sorun yaşayabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Bu durumda, Google uygulamalarına en iyi alternatif uygulamalar için “Google Android Uygulamalarına En İyi Ücretsiz Alternatifler” başlıklı blog yazımızı okumanızı öneririz.