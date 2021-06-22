Android Uygulama Çökme Sorunu ve Çözümü - Her uygulama zaman zaman çeşitli çökme ya da durdurma sorunları yaşayabilir. Öte taraftan bu durum sıklık kazandıysa, bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başlayabilirsiniz. Peki ama Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür ve bu konuda neler yapabilirsiniz?

Bir mobil uygulamanın sık sık çökmesinin ardında yatan pek çok sebep olabilir. Bunlardan bazıları cihazınızla ya da bağlantılarınızla alakalı olabilirken, bazıları direkt olarak geliştiriciler ile alakalıdır. Tam da bu sebepten ötürü çözümler, sorunun kaynağını bulmakta yatar.

Android Uygulama Çökme Sorunu Nasıl Çözülür?

Cihazınızı Yeniden Başlatın

Güncellemeleri Kontrol Edin

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Uygulama Verilerini Temizleyin

Uygulamayı Yeniden Yükleyin

Cihazınızı Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

1- Cihazınızı Yeniden Başlatın

Mobil uygulamalarda yaşayabileceğiniz sorunların neredeyse tamamı, cihazınızı kapatıp yeniden açmanızla düzelecek olan anlık hatalardan oluşur. Bu nedenle eğer yapmadıysanız, akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi kapatın ve yeniden başlatarak uygulamayı kullanmayı deneyin.

Sorun çözülmediyse ya da kapatıp açtıktan bir süre sonra tekrar eski haline dönüyorsa, daha ciddi sorunlardan şüphelenebiliriz: Bu durumda aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

2- Güncellemeleri Kontrol Edin

Yaşadığınız hata bir ihtimal olarak uygulamanın kendisinden ya da kullandığınız işletim sisteminin sürümünden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle Play Store'u açarak uygulamanın sayfasını ziyaret edin ve bekleyen bir güncellemenin olup olmadığını kontrol edin. Şayet bir güncelleme bulunuyorsa, bunu kurduktan sonra cihazınızı yeniden başlatın.

Buna ek olarak işletim sisteminin eski kalması da benzer hatalara neden olabilir. Ayarlar uygulamasını açtıktan sonra Sistem -> Hakkında adımlarını takip ederek, herhangi bir güncellemenin bulunup bulunmadığını kontrol edin. Burada bir güncelleme varsa, bunu da cihazınıza kurun.

Bazı durumlarda yaşanan sorunlar, küresel çapta milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilen sorunlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda uygulama geliştiricileri hızlı bir güncelleme yayınlamak için çalışmalara başlıyor. Eğer güncellemeleri kontrol ettiğiniz sırada bir güncelleme bulunmuyorsa, daha sonra tekrar kontrol etmeyi unutmayın. Buna ek olarak bizim tavsiyemiz, güncelleme ayarlarını otomatikte tutmanız yönünde.

3- İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

Çeşitli durumlarda zayıf internet bağlantısının uygulamalarda çökmeye ve donmaya neden olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle çeşitli internet hız testi araçları ile internet bağlantınızın yeterli hızda ve stabillikte olduğunu teyit etmelisiniz. Şayet bağlantınızda bir sorun varsa, mobil operatörünüzle ya da internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurmalısınız.

4- Uygulama Verilerini Temizleyin

Bu adım, biraz daha sert bir müdahale planını içeriyor. Öncelikli olarak Ayarlar uygulamasını açın ve Uygulamalar menüsüne tıklayın. Buradan sorun yaşadığınız uygulamayı bulun ve sırasıyla Önbelleği Temizle ve Verileri Temizle butonlarına basın. Bu işlemlerin ardından cihazınızı yeniden başlatmayı unutmayın.

Ufak bir hatırlatma olarak uygulamaya ait önbelleği ve verileri temizlemek, çeşitli bilgilerinizin ve ilerlemelerinizin kaybolması anlamına gelebilir. Bu nedenle bu adımı uygulamadan önce diğer adımları uygulamış olduğunuzdan emin olmanızı tavsiye ederiz.

5- Uygulamayı Yeniden Yükleyin

Uyguladığınız adımların ardından hala bir çözüme kavuşamadıysanız, uygulamayı cihazınızdan kaldırın ve Play Store aracılığı ile tekrar yükleyin. Uygulama tekrar yüklendikten sonra başlatmadan önce cihazınızı kapatın ve birkaç dakika bekledikten sonra tekrar açın.

6- Cihazınızı Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

Yine sert bir mühahale planı olarak cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünebilirsiniz. Aynı şekilde bu adım sonrasında cihazınızda yüklü olan ve yedeklenmemiş tüm uygulamaların, bilgilerin ve verilerin kaybolacağını unutmayın. Cihazınızı sıfırlamak için Ayarlar -> Sistem -> Fabrika Ayarlarına Döndür adımlarını takip edebilirsiniz.

Sonuç

Bu rehberimizde Android cihazınızdaki uygulamalarda yaşadığınız çökme sorununu nasıl çözebileceğinize daha yakından göz attık. Eğer üstteki adımları uyguladıktan sonra sorun devam ediyorsa, cihazınızdaki yazılımı sıfırdan yüklemeyi ya da yetkili teknik servis ile iletişim kurmayı denemek isteyebilirsiniz.

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