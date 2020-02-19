Android ve iOS için En İyi 5 Dropbox Alternatifi

2008 yılında hizmet vermeye başlayan Dropbox, hemen hemen her platformda bulunuyor. Bulut depolama hizmeti Dropbox, 2012 yılında büyük bir güvenlik açığı ile karşı karşıya kalmıştı ve bunun sonucunda çok sayıda kullanıcının hesap bilgilerinin çalındığı iddia edilmişti. Dropbox, yaptığı açıklamada, 2012 yılında yaşanan hacklenme olayında 68 milyon kullanıcının etkilendiğini ve kullanıcıların önlem amaçlı olarak şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini belirtmişti.

2014 yılında da Dropbox’ın hacklendiği iddia edilmişti. Veritabanının doğrudan hacklenmediğini belirten Dropbox, kullanıcıların üçüncü taraf hizmetler kullanması sonucunda hesaplarını çaldırmış olabileceğini açıklamıştı. Bu hacklenme olayında ise 7 milyon kullanıcı etkilenmişti.

Bu yazıda, Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden kullanabileceğiniz en iyi 5 Dropbox alternatifini derledik. İşte, Android ve iOS için en iyi 5 Dropbox alternatifi!

1. Mediafire

Mediafire, kullanıcıların verilerini güvenli bir şekilde saklamasını ve paylaşmasını sağlayan dropbox alternatifidir. Dropbox gibi Mediafire hem iOS hem de Android için ücretsiz bulut depolama imkanı sunuyor. Kullanışlı özelliklere sahip olan Mediafire’da tüm dosyalarınızı tek yerden hızlı ve pratik bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Mediafire hesabınız üzerinden hızlı bir şekilde dosyalarınıza erişebilirsiniz. Mediafire, 10 GB ücretsiz bulut depolama seçeneğine sahiptir.

2. Box

Dosyalarınızı bulutta depolamak için yüksek düzeyde güvenlik arıyorsanız Box en iyi tercih olabilir. Kullanıcılar dosyaları ve klasörleri diğer Box kullanıcılarıyla paylaşabilir ve buna ek olarak, kullanıcılar Box bulut depolama hizmetini kullanmayan insanlarla bile dosyaları paylaşmak için harici bağlantılar oluşturma şansına sahiptir. 10 GB ücretsiz bulut depolama seçeneği sunan Box, Dropbox ile neredeyse aynı özelliklere sahiptir.

3. Amazon Drive

Amazon, belgelere, videolara, müziklere ve fotoğraflara hızlı erişim sağlayan başarılı bir bulut depolama hizmetine sahiptir. Amazon Drive, tüm önemli verilerinizi depolamak için harika bir platformdur. Kullanıcıya daha fazla kolaylık sağlamak için Amazon Drive'a yüklenen verilere herhangi bir bilgisayardan erişilebilir ve tüm belgeler önizlenebilir ve birden fazla cihazda paylaşılabilir. Amazon Drive, belgelere, müziklere, fotoğraflara ve videolara kolay erişim sağlar. Amazon Drive, 5 GB ücretsiz depolama alanı sunar. Amazon Drive, iOS ve Android uygulama mağazalarında bulunuyor.

4. OneDrive

OneDrive, Microsoft tarafından geliştirilen bir bulut depolama hizmetidir. Microsoft hesabınız ile OneDrive’a erişebilir ve fotoğraflarınızı, müziklerinizi, videolarınızı ve diğer dosyalarınızı görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Akıllı telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınız üzerinden OneDrive hesabınıza erişebilirsiniz. OneDrive, 5 GB ücretsiz bulut depolama hizmeti sunar.

5. Google Drive

Google Drive, yaygın olarak kullanılan bulut depolama hizmetidir. Google Drive, belgeleri, fotoğrafları, videoları ve diğer tüm dosyalarınızı depolayabileceğiniz en iyi Dropbox alternatifidir. Google Drive’ın Google E-tablolar, Google Dokümanlar, Google Slaytlar desteği sayesinde dokümanlarınızı, e-tablolarınızı ve slaytlarınızı düzenleyebilirsiniz. Google Drive, 15 GB ücretsiz bulut depolama hizmeti sunar.