Android VPN Ayarları Nasıl Yapılır? - Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen VPN servisleri, hem bilgisayarlarımızda hem de akıllı telefonlarımızda kimliğimizi saklamamızın en pratik yollarından birisi olarak öne çıkıyor.

Sizler için hazırladığımız bu rehberde VPN Nedir? VPN Ne İşe Yarar? Android için En İyi VPN Uygulamaları Nelerdir? ve Android VPN Ayarları Nasıl Yapılır? sorularına daha yakından göz atacağız. Siz de bu sayede internette kimliğinizin gizli kalmasını istediğiniz noktalarda neler yapmanız gerektiğini daha detaylı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.

Android VPN Ayarları Nasıl Yapılır?

Temel olarak bilmeniz gereken şey, akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde VPN kullanmak istediğinizde herhangi bir ayar yapmanıza gerek olmadığıdır. Yapmanız gereken tek şey kullanmak istediğiniz VPN servisini cihazınıza indirmek ve gerekli adımları tamamlamak olacak. Yani ayarları, uygulama içerisinde otomatik bir şekilde yapıyor olacaksınız. Bu nedenle herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan hızlıca bağlantı kurabilirsiniz.

Örneğin ZenMate uygulamasını cihazınıza indirdiğinizde, istiyorsanız kayıt olduktan sonra, gerekli adımları tamamlamak için sizden çeşitli izinler istenecektir. Bu izinlere onay verdikten sonra uygulamalar kendi ayarlarını otomatik bir şekilde tamamlayacaktır ve size düşen tek şey 'Bağlan' butonuna basmak olacaktır.

VPN Nedir?

Temel düzeyde VPN, kısaca Virtual Private Network anlamına geliyor. VPN'in temel mantığı, oluşturulan özel ağlara bağlanmaktan geçiyor. Daha spesifik düzeyde gerçek IP adresinizin, dünyanın farklı bir noktasında yer alan başka bir sunucunun ardında gizlendiğini söyleyebiliriz.

VPN Ne İşe Yarar?

Yukarıdaki anlatımımızdan da anlayabileceğiniz gibi VPN'i kimliğinizin gizli kalmasını istediğiniz noktalarda kullanabilirsiniz. Tabii sadece bu amaca hizmet etmeyen VPN ile ülkenizde yasaklı olan sitelere de erişmeniz mümkün olacaktır. Tabii buradaki temel mantıkta kimliğinizin gizli kalmasından geçiyor. VPN kullandığınızda başka bir sunucuda göründüğünüz için ülkenizdeki yasaklar, sizi bağlamamış oluyor.

Android için En İyi VPN Uygulamaları Nelerdir?

Bu sorunun cevabını sizler için anlık olarak değerlendiriyoruz ve bu nedenle en güncel bilgiye ulaşmanız için en güncel gelişmeleri takip ediyoruz. O nedenle sizi hemen aşağıdaki bağlantıya davet edeceğiz. Aşağıdaki bağlantıda yer alan yazımıza giderek Android cihazınızda kullanabileceğiniz en iyi VPN servislerine ulaşabilirsiniz.

VPN Kullanmanızı Tavsiye Ettiğimiz Durumlar

- Yasaklı sitelere ulaşmak istediğinizde.

- Kimliğinizin gizli kalmasını istediğinizde.

VPN Kullanmanızı Tavsiye Etmediğimiz Durumlar

- Bankacılık işlemlerini yapacağınız zaman.