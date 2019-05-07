Anneler Günü Yaklaşıyor! Annelerin Duygulanmasına Neden Olacak 4 Site

Anneler aslında kendilerine alınan hediyelere değil de hatırlanmalarına, seviliyor olmalarının bilincine varmalarına sevinirler. Halihazırda zaten kafanızda onun için bir şeyler planlamış olabilirsiniz. Bunları uygularken kafanızdaki düşünceleri iptal etmemeli, mükemmel annelerimiz için bir araya getirdiğimiz bazı harika uygulama ve siteler ile onun sevincini ikiye katlamalısınız.

Anneleri mutlu etmenizin en iyi yolu, her daim yanlarında olduğunuzu yansıtmaktır. Onlara pahalı hediyeler almanıza da gerek yoktur. Sadece bu özel günde onları düşündüğünüzü bilmeleri yeterli olacaktır. Bu yazıda, annelerin duygulanmasına neden olacak 4 siteyi öğreneceksiniz.

Şu anda Google Fotoğraflar’ı kullanmıyorsanız, bir an önce bu hizmeti, anneler gününe özel klip hazırlamak, yüksek çözünürlükte sınırsız görüntü yedeklemesi gibi özellikler için edinmelisiniz.

Google Fotoğraflar, galerinizdeki fotoğrafların tamamını saklamak için mükemmel bir yerdir ve bazı AI (Yapay Zeka) özelliklerini de barındırır. Seçtiğiniz fotoğraflar ile AI kullanarak anneler gününe özel bir klip hazırlayabilirsiniz.

Google Fotoğraflar’ın anneler günü için tasarladığı klip oluşturma uygulaması, sizden hem anne hem de çocukları seçmenizi isteyecektir. Yüz tanıma teknolojisi ile galerinizdeki fotoğraflar teker teker tespit edilecek, seçilen fotoğraflar ile bir klip hazırlanacaktır.

Klip oluşturulduktan sonra annenizle paylaşmanız için videoyu indirebilir, herhangi bir yerde paylaşabilirsiniz ve annenizde Google Fotoğraflar’ın bulunması bile gerekmemektedir.

StoryWorth, anneler gününe özel olarak, annenizi ne kadar iyi tanıdığınızı söyleyen bir anneler günü testi hazırladı. Başından beri belirttiğimiz gibi, annenize verebileceğiniz en iyi hediye, ona sevildiğini hissettirmektir. Onu sandığından çok daha iyi tanıdığınızı bilmesi, onun için en büyük hediye olacaktır.

Soruları cevapladıktan sonra annenizin e-mail adresine cevapları gönderebilir, onun hakkında bildiklerinizin ne kadarının doğru olduğunu öğrenebilirsiniz.

Anneler gününü özel kılacak fikirler için internet üzerinden araştırmalar yapan tek kişi siz değilsiniz. En iyi hediye fikirleri için Reddit’in “Anneler Günü” topluluğundaki sayısız çoklukta insanın arasına katılabilirsiniz.

Teknoloji ile çok içli dışlı değilse, bu annenize verebileceğiniz en havalı hediye olabilir. About.me sayesinde çok daha kolay bir şekilde kişisel web sitesi oluşturabilirsiniz.

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