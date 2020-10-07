Apple 13 Ekim Etkinliği Tanıtılacak Ürünler - Apple geçtiğimiz saatlerde yaptığı duyuru ile birlikte son sızıntıları doğruladı ve 13 Ekim tarihinde yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Peki şirketin yeni etkinliğinde bizleri neler bekliyor olacak? Bu yazımızda söz konusu etkinlikte tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan ve belki tanıtılabilecek olan ürünleri sizler için bir araya getirdik.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay düzenlenen etkinlik sırasında iPhone 12 modellerini görememiştik ve bu nedenle yeni etkinliğin de temelde bu ürün grubuna odaklanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki ama etkinlik gerçekten sadece bu modellerden mi ibaret olacak yoksa başka bir şeyler daha beklemek mantıklı mı?

Apple 13 Ekim Etkinliğinde Ne Tanıtılacak?

Apple'ın 13 Ekim Etkinliği sırasında tanıtması beklenen ürünler şu şekilde:

iPhone 12 Ailesi

Bildiğiniz üzere bu sene iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılması beklenen dört yeni akıllı telefon ile karşılaşmayı bekliyoruz. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 şirketin nispeten uygun fiyatlı temel modelleri olacakken, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max bu senenin en güçlü modelleri olmaya adaylar.

Tanıtılma İhtimali: Kesin

AirPods Studio

Yine son zamanlarda sık sık denk geldiğimiz AirPods Studio, temelde şirketin kablosuz kulak üstü kulaklık modeli olarak öne çıkıyor. Metal çerçevelere sahip olduğu görülen bu kulaklık, etrafında ağır pedler ile birlikte geliyor ve başınıza tam uyum sağlayabilmek için bir dolguya sahip.

Tanıtılma İhtimali: Muhtemelen

AirTags

AirTags uzun bir süredir sızdırılan ve her yeni güncelleme ile birlikte, görünüşe göre, bize daha çok yaklaşan bir ürün ailesi olacak. Bu ürünler kaybetmekten korktuğunuz bir şeye takıldığında onları haritadan izleyebilmenize olanak sunuyor. Örneğin anahtarlığınıza takıp anahtarınızı kaybetme derdinden kurtulabilirsiniz.

Tanıtılma İhtimali: Muhtemelen

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AirPower

Ah evet, uzun bir süre önce iptal edilen kablosuz şarj cihazı AirPower'ın yenilenmiş bir sürümüne yönelik pek çok rapor ve sızıntı ile karşılaştık ve yeni etkinlikte göreceğimiz ürünlerden birisi de AirPower olabilir. Tabii bu noktada beklentilerin önceki modele kıyasla daha düşük tutulmasında fayda var.

Tanıtılma İhtimali: Belli Değil

iPad Mini 6

En son Mart 2019'da güncellenen iPad Mini ailesi, uzun bir süredir yenisi duyurulmayan tek iPad ailesi olacak ki, bu da yeni etkinlikte yeni bir iPad Mini ile karşılaşma ihtimalimiz olduğu anlamına geliyor. Yine de önceki etkinlikte duyurulması daha mantıklı olan bu cihazın, 13 Ekim'de tanıtılma ihtimalinin biraz spekülasyon olabileceğini hatırlatalım.

Tanıtılma İhtimali: Belli Değil

MacBook 12

Bildiğiniz üzere Apple, yakın bir dönemde kendi işlemci mimarisine geçiş yapacak ve bu noktada ilk ürünün MacBook 12 olabileceği iddia ediliyor. Yine aynı raporlardan ve sızıntılardan yola çıkarak bu modelin yıl bitmeden tanıtılacağı iddia ediliyor ki bu etkinlik belki de doğru bir tercih olabilir.

Tanıtılma İhtimali: Belli Değil