Apple 2019 Yılında Neler Yaptı?

Bu yazıda Apple'ın 2019 yılı boyunca neler yaptığını, hangi konularda başarılı olduğunu ve hangi konularda başarısız olduğunu değerlendireceğiz.

2019 Yılı Apple için Nasıl Geçti?

Bu yıl teknolojik gelişmeler açısından dolu dolu bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu gelişmeler özellikle akıllı telefon sektöründe sıcak bir rekabetin yaşanmasına sebep oldu.

Örneğin yüksek yenileme hızı sunan ekranlar oyuncular için daha keyifli deneyime yol açmıştı. Mobil fotoğrafçılar ise 108 MP çözünürlüğünde kameralar ile karşılaştı. Tabii periskop kamera tarafını da unutmamamız gerekiyor. Yılın başlarında ilk katlanabilir telefon modelleri tanıtıldı. Biraz geç olsa da belirli ülkelerde satışa sunuldu. Herkesin ortak problemi olan hızlı şarj tarafında önemli gelişmeler yaşandı. Ayrıca çerçevesiz ekranlar için yer verilen delikli kamera teknolojisi yaygınlaştı.

Tüm bunlar olurken bazı markalar bu teknolojileri kendi avantajları için kullandı ve bu pazarda kendisine önemli bir yer edindi. Tabii bazı markalar ise bu yarışın gerisinde kaldı. Bu yazıda 2019 yılının Apple için nasıl geçtiğine bir göz atalım.

Kazanan: iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

Apple'ın iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde yaptığı yükseltmeler ağızları açık bırakacak şeyler olmasa da bu yılın teknolojilerini geriden izlemediğini görüyoruz. Arka tarafta sunduğu üçlü arka kamera kurulumu oldukça başarılı sonuçlar verdi. Bununla birlikte iPhone kullanıcılarının en büyük şikayeti olan pil ömrü için de önemli iyileştirmeler söz konusu.

Söz konusu iki model 2020 iPhone modelleri tanıtılana ve satışa sunulana kadar şirketin itibarını bir miktar koruyacak. Tekrar dediğimiz gibi bu iki modelin çok iddialı ürünler olduğunu söylemiyoruz, bu yılki gelişmelerin çok da gerisinde kalmadıklarını söylüyoruz.

Kaybeden: iPhone 11

Apple daha düşük fiyatlı bir akıllı telefon satışa sunmak için iPhone 11 kozunu kullandı. Hem ülkemizde hem de yurt dışında rakiplerine göre pahalı bir fiyat ile kutudan çıkan iPhone 11, ne yazık ki bu senenin gelişmelerine ayak uyduramadı. Evet, iPhone 11 beraberinde iyi bir kamera deneyimi, iyi bir işlemci ve son iki yılın en düşük iPhone fiyatı ile geliyor olabilir.

Ancak LCD ekran ve kutusundan çıkan 5W şarj adaptörü bu cihaza 700 dolar veya ülkemizde 7,299 TL veren kişiler için bir tokat niteliğinde sayılabilir.

Kabaca bir bakmamız gerekirse OnePlus 7T modelinden yola çıkabiliriz. 90Hz ekran yenileme hızı ile gelen AMOLED ekran, 128 GB depolama alanı, iki yerine üçlü kamera kurulumu ve kutudan çıkan 30W şarj adaptörü. Üstelik tüm bunlar 100 dolar daha ucuza. Eğer depolama alanını eşitlemek isterseniz 150 dolar daha ucuz. Bu da iPhone 11'in bu senenin en iyi modeli olmadığını bizlere hatırlatıyor.

Kazanan: iPad (nesil 7)

Apple mevcut durumda tablet sektörünün lideri konumunda. Üstelik bu uzun zamandır değişmiyor ve uzun bir süre de değişecek gibi gözükmüyor. Tüm bunlara karşın şirket ürünlerinin daha iyi ve daha gelişmiş olması açısından çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Rakiplerine göre uygun fiyatı ile dikkatleri çeken yedinci nesil iPad selefine göre önemli gelişmeler sunuyor. Örneğin önceki modelde bulunan 9.7 inç ekran yeni nesil model ile birlikte 10.2 inç boyutuna kadar genişliyor. Ayrıca Apple Pencil desteği de yeni cihazda kendisine yer ediniyor. Yaklaşık 10 saate kadar batarya ömrü ve Magic Keyboard desteği aslında ortalama bütçe segmentindeki bilgisayarlara bile kafa tutabilmesini sağlıyor.

Üstelik tüm bunların dediğimiz gibi rakiplerine ve piyasa koşullarına göre cüzi fiyatlarla sunulduğunu belirtmek gerekiyor.

Kaybeden: AirPower

İlk kez Eylül 2017 tarihinde duyurulan AirPower pek çok kez yaşanan sorunlar ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz mart ayının sonunda açıklama yapan şirket bu ürün projesinin iptal edildiğini resmi dille aktarmıştı. Apple yaptığı açıklamada ürünün bekledikleri ve istedikleri kaliteyi sunamadığını söylemişti.

Yaklaşık on sekiz ay boyunca ortaya çıkan söylentilerin ardından gelen bu başarısızlık Apple'a kötü bir damga dışında herhangi bir şey getirmemişti.

Kazanan: Watch Series 5

Söz konusu şey giyilebilir ürünler olduğunda Apple, bu başarısını tablet pazarındaki başarısı ile benzer bir şekilde sürdürüyor. En güncel cihaz olan Apple Watch 5 temel olarak çok büyük yenilikler sunmasa da büyük bir başarı sağladı. Örneğin batarya tarafında önceki modele göre büyük gelişmeler bulunmuyor. Ancak Always on Display özelliği kullanıcıları memnun eden detaylardan birisi.

Watch 4 sahiplerinin yükseltme için çok fazla sebepleri olmasa da sıfırdan alacaklar için ya da nesil 3 ve öncesini kullananlar için arada önemli farkların olduğunu ve yükseltme için kayda değer göründüğünü söylemek gerekiyor.

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