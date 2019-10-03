Apple Ekim Etkinliği Ne Zaman? Neler Tanıtılacak?

Eylül ayında düzenlediği etkinlikte yeni iPhone ve Watch modellerini tanıtan Apple, Ekim 2019 etkinliğinde yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Apple Ekim etkinliğinde neler tanıtacak, etkinlik ne zaman gerçekleşecek? Merak edilen detaylar haberimizde!

Apple Bu Sene Neler Tanıttı?

25 Mart - TV+, News+, Apple Arcade, Apple Card

- TV+, News+, Apple Arcade, Apple Card 3 Haziran - iOS 13, WatchOS 6, iPadOS, MacOS Catalina, Yeni Mac Pro, ARKit 3

- iOS 13, WatchOS 6, iPadOS, MacOS Catalina, Yeni Mac Pro, ARKit 3 10 Eylül - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, 10.2 inç iPad, Watch 5

Bu seneyi dolu dolu geçiren Apple'ın seneyi tamamladığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Son raporlar, şirketin yeni bir etkinlik hazırlığında olduğunu işaret etmekte.

Apple Ekim 2019 Etkinliğinde Ne Zaman Gerçekleşecek?

Apple, iPhone modellerini tanıttığı etkinliğin ardından bir sonraki ay içerisinde diğer ürünlerini tanıttığı etkinliğini düzenliyor. Son yıllarda bir gelenek haline gelen bu düzen, resmi bir açıklama olmamasına karşın bu sene de devam edebilir. Eğer şirket bu ay bir etkinlik düzenlemezse, bir sonraki büyük etkinlik 2020 yılının bahar aylarına doğru gerçekleşecektir. Apple'ın yıl içerisindeki etkinlik takvimi genel olarak şu düzende işlemekte:

Bahar Ayları (Genelde Mart) - Eğitim ve yaratıcılık temalı ürünler ve hizmetler (Çoğunlukla iPad)

- Eğitim ve yaratıcılık temalı ürünler ve hizmetler (Çoğunlukla iPad) Haziran (WWDC) - Çoğunlukla yazılım, bazen profesyonel donanım

- Çoğunlukla yazılım, bazen profesyonel donanım Eylül - iPhone ve Watch modelleri

- iPhone ve Watch modelleri Ekim - iPad ve tüketici odaklı Mac modelleri, diğer ürünler

Peki şirketin önceki Ekim etkinlikleri hangi tarihlerde gerçekleşti?

2018 - 30 Ekim

- 30 Ekim 2017 - Yapılmadı

- Yapılmadı 2016 - 27 Ekim

- 27 Ekim 2015 - Yapılmadı

- Yapılmadı 2014 - 16 Ekim

- 16 Ekim 2013 - 22 Ekim

- 22 Ekim 2012 - 23 Ekim

- 23 Ekim 2011 - 4 Ekim

Yani şirketin bu sene içerisinde başka bir etkinlik düzenlememe ihtimali bulunuyor. Apple, tanıtmak istediği ürünleri biraz daha bekletip Mart 2020 tarihinde yapılması muhtemel etkinliğe erteleyebilir.

Apple Ekim 2019 Etkinliğinde Ne Tanıtılacak?

Eğer şirket bu sene içerisinde bir etkinlik düzenleyecek olursa, iPad modellerine ve tüketici odaklı Mac modellerine odaklanması muhtemel olacaktır.

Böyle bir durumda tanıtılması muhtemel olan ürünlerden ilki 16 inç MacBook Pro olacaktır. Apple'ın bu yıl bitmeden yeni bir MacBook Pro tanıtacağına yönelik söylentiler, senenin başından bu yana sürmekte. Yeni model hakkında bilinenler kısıtlı olsa da, 15 inç MacBook Pro modelinin yerini alması bekleniyor.

Apple'ın Eylül etkinliğinde hiç bahsetmediği ve son zamanlarda sessizliğini koruyan ürünlerden birisi olan Mac Pro, böyle bir etkinliğin gerçekleşmesi durumunda karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte raporlar, yakın zamanda yeni bir iMac Pro güncellemesini de görmemizi bekliyor. Mac Mini tarafında işler biraz daha karmaşık olsa da, olası ürün listesine almamızda bir sakınca yok.

Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde iOS tarafında karşımıza çıkan GPS izleyiciler, şirketin kesinlikle tanıtması beklenen ürünlerden birisi. Ancak bu ürün başka etkinliklere ertelenebileceği gibi etkinliksiz bir şekilde de tanıtılabilir.

Yeni HomePod ve HomePod Mini modelleri, son zamanlarda önemli sızıntılar ile sık sık gündeme gelmekte. Apple'ın olası bir etkinlikte bu ürünleri de tanıtması oldukça muhtemel. Ayrıca Ekim 2018 etkinliğinden bu yana görmediğimiz yeni iPad Pro modeli ile de karşılaşmamız oldukça mümkün (bence en mümkünü bu). Ayrıca şirketin StudioPods adı verilen ve oldukça pahalı bir kulaklık modeli üzerinde çalıştığını da biliyoruz, neden olmasın?

Tanıtılması mümkün olan büyük bir ürün grubunun bulunduğunu görmekteyiz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, şirket bu ürünleri başka bir etkinliğe erteleyebilir. Eğer Ekim 2019 etkinliği gerçekleşmez ise bu ürünlerle 2020 Mart etkinliğinde tanışmamız muhtemel olacaktır. Şimdilik gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.