Apple Eylül Etkinliği Sırasında Tanıtılacak Ürünler

Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni bir çevrim içi etkinliğini duyurmuştu. Bu noktada çeşitli sızıntılar, söylentiler ve spekülasyonlar havada uçuşsa da yeni etkinlikten neler beklememiz gerektiğine daha yakından göz atacağız. Peki Apple Eylül Etkinliği sırasında hangi ürünler tanıtılacak?

Bildiğimiz bir şey varsa eylül ayları, son birkaç yıldır yeni iPhone modellerinin tanıtıldığı ay olmuştur. Öte taraftan bazı sızıntılar, yeni tip koronavirüs kaynaklı sorunlar nedeni ile iPhone 12 modellerinin bu etkinlikte tanıtılmayacağını ve birkaç haftalık gecikmelere maruz kalacağını işaret ediyor.

Eğer iPhone 12 olmadan yeni bir etkinliğin ne anlamı var diye soruyorsanız, kuyrukta pek çok yeni ürünün beklediğini söyleyebiliriz. Ne demek istediğimize daha yakından bakalım!

Bloomberg'ten Mark Gurman'a göre şirketin etkinlik takvimi, eylül ayında akıllı saat ve tablet modellerine odaklanacak. Öte taraftan ekim ayında iPhone 12 modelleri ile ve kasım ayında ise yeni Mac ya da MacBook modelleri ile karşılaşmayı bekliyoruz.

Given no travel to Cupertino due to Covid, it makes sense for Apple to break up the events more than they normally would since it essentially just slicing up video. Perhaps we will see an Apple event Three-Peat: Sept (Watch/iPad), October (iPhone), November (Mac).