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Apple Eylül Etkinliği Sırasında Tanıtılacak Ürünler

Apple Eylül Etkinliği sırasında tanıtılacak ürünler neler olacak? İşte önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan etkinlikten beklemeniz gerekenler!

Apple Eylül Etkinliği Tanıtılacak Ürünler
Berk Demirci
Berk Demirci -

Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni bir çevrim içi etkinliğini duyurmuştu. Bu noktada çeşitli sızıntılar, söylentiler ve spekülasyonlar havada uçuşsa da yeni etkinlikten neler beklememiz gerektiğine daha yakından göz atacağız. Peki Apple Eylül Etkinliği sırasında hangi ürünler tanıtılacak?

Bildiğimiz bir şey varsa eylül ayları, son birkaç yıldır yeni iPhone modellerinin tanıtıldığı ay olmuştur. Öte taraftan bazı sızıntılar, yeni tip koronavirüs kaynaklı sorunlar nedeni ile iPhone 12 modellerinin bu etkinlikte tanıtılmayacağını ve birkaç haftalık gecikmelere maruz kalacağını işaret ediyor.

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Eğer iPhone 12 olmadan yeni bir etkinliğin ne anlamı var diye soruyorsanız, kuyrukta pek çok yeni ürünün beklediğini söyleyebiliriz. Ne demek istediğimize daha yakından bakalım!

Apple Eylül Etkinliği Sırasında Hangi Ürünler Tanıtılacak?

Bloomberg'ten Mark Gurman'a göre şirketin etkinlik takvimi, eylül ayında akıllı saat ve tablet modellerine odaklanacak. Öte taraftan ekim ayında iPhone 12 modelleri ile ve kasım ayında ise yeni Mac ya da MacBook modelleri ile karşılaşmayı bekliyoruz.

Watch Series 6 & SE

Apple'ın bu sene iki yeni akıllı saat tanıtması bekleniyor. Bunlardan ilki Watch Series 5'in yerini alacak olan Watch Series 6 iken diğerinin Watch Series 3'ün yerini alacak olan Watch SE olduğu iddia ediliyor. Her iki model arasında ne gibi teknik farkların olacağı ya da fiyatların nasıl belirleneceği şu aşamada bilinmiyor.

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iPad Air 4

Geçmiş sızıntılar modern iPad Pro tasarımı ile gelen bir iPad Air 4'ü işaret ediyor. iPad Air 4'ün modern tasarımın aksine Touch ID, Lightning konnektörü ve tekli kamera kurulumu gibi biraz daha maliyet kısıcı özelliklerle geleceği ifade ediliyor. Yani iPad ile iPad Pro arasında konumlanan 'gerçek' bir ara model göreceğimizi söyleyebiliriz.

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iOS 14 & iPadOS 14 & watchOS 7 ve dahası

iPhone 12 modellerinde potansiyel bir gecikme söz konusu olsa da iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 ve diğer işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin bu etkinlikte resmi olarak yayınlanmasını bekliyoruz. Her bir sürüm, mevcut sürüme kıyasla pek çok yenilik ve iyileştirme ile birlikte geliyor.

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Birkaç Bonus

Henüz kesinleşmemiş olsa da bu etkinlikte AirPods 3, AirPods Pro Lite, AirTag ve AirPower gibi bazı başka ürünlerle de karşılaşabileceğimiz ifade ediliyor. Eğer en baştan kısa bir şekilde ifade etmemiz gerekirse yeni etkinlikte tanıtılmasını beklediğimiz ürünler şu şekilde:

Kesinlikle Tanıtılması Bekleniyor

  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch SE
  • Apple iPad Air 4

Belki Tanıtılabilir

  • Apple iPhone 12
  • Apple iPhone 12 Max
  • Apple iPhone 12 Pro
  • Apple iPhone 12 Pro Max
  • Apple AirPods 3
  • Apple AirPods Pro Lite
  • Apple AirTag
  • Apple AirPower

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Ufak bir hatırlatma olması adına Apple'ın yeni etkinliği 15 Eylül tarihinde ülkemiz saati ile 20:00'de gerçekleşecek. Peki siz bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce etkinlikte hangi ürünler tanıtılacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

ETİKETLER : Apple

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