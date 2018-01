Apple'ın iPhone'unuzu Yavaşlattığını Nasıl Anlarsınız?

Apple, geçtiğimiz günlerde eskiden bataryaya sahip iPhone telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığını açıklamış ve tepkileri üzerine çekmişti.

Apple, böyle bir uygulamaya geçmesinin nedenini eskiyen pilli iPhone'larda beklenmedik kapanmaların gerçekleşmesine bağlıyordu. Paylaşılan bilgilere göre, tam verimle çalışmamaya başlayan iPhone pilleri, yüksek işlemci veya grafik işlemcisi kullanımına sahip uygulamalar söz konusu olduğunda yeterli gücü sağlayamıyor ve bu nedenle telefonun kapanmasına sebep oluyordu. Apple da bu durumu engellemek için işlemci ve GPU hız limitini düşürüyordu, sonuçta telefonun genel performansı düşüyordu.

Apple, iPhone yavaşlatma uygulamasını açıkladıktan sonra gelen tepkiler üzerine eskiyen pile sahip yavaşlatılmış telefonların pil değişim işlemlerinde indirim yapmıştı. Apple'ın iddiasına göre bu yavaşlatma bazı durumlarda kullanıcılar tarafından fark edilemiyor, bazı durumlarda ise belirginleşiyordu. Peki telefonunuzun yavaşlatılmış olduğunu gösteren durumlar neler? İşte "iPhone'unum yavaşlatıldı mı?" sorusu kafanızda dönüyorsa, yazımızda sorunuza cevap bulabileceksiniz.

Hangi iPhone Modelleri Yavaşlatılıyor?

Apple'ın paylaştığı bilgilere göre iPhone yavaşlatma uygulaması geçtiğimiz sene yayınlanan iOS 10.2.1 ile başlamış. İlk aşamada eskiyen pile sahip iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve iPhone SE telefonların maksimum performansı düşürülmüş. Sonradan iOS 11.2 güncellemesiyle bu uygulama iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'a da gelmiş. İlerleyen dönemde diğer iPhone modellerinin de uygulama kapsamına alınacağı belirtiliyor.

iPhone'unuzun Yavaşlatıldığını Nasıl Anlarsınız?

iPhone'unuzun yavaşlatıldığını anlamanız büyük önem taşımakta; çünkü bu durum bataryanızın ömrünün dolmak üzere olduğunu size gösteriyor. Pilinizi değiştirerek telefonunuzun ömrünü uzatabilirsiniz.

iPhone'unuzun yavaşlatıldığınının belli göstergeleri bulunmakta. Bu göstergeler şu şekilde:

- Daha uzun uygulama açılış süreleri

- Sayfaları aşağı - yukarı kaydırırken akıcılığın kaybolması, kare hızının düşmesi

- Arka ışığın kısılması

- Hoparlör sesinin azalması

- Bazı uygulamalarda kare hızının kademeli olarak düşmesi

- Olağanüstü durumlarda kamera arayüzünde görülebileceği üzere kamera flaşının devre dışı bırakılması

- Arka planda yenilenen uygulamalara geçiş yapıldığında uygulamaların baştan başlatılması

iPhone Yavaşlatmasının Kapsamına Girmeyen Durumlar

iPhone yavaşlatma uygulamasının geçerli olmadığı durumlar da mevcut. Bu durumlar şu şekilde listelenmekte:

- Çağrı kalitesi ve genel ağ iletişimi performansı

- Çekilen fotoğraf ve video kalitesi

- GPS performansı

- Konum saptama hassasiyeti

- Jiroskop, hız ve basınç sensörleri gibi sensörler

- Apple Pay

iPad'ler Yavaşlatılıyor mu?

Apple, iPad'lerin daha büyük pillere sahip oldukları için yavaşlatılmadıkları bilgisini paylaşmakta.

Apple'ın pilinizin eskidiğini size bildirmeden böyle önlemler alması doğal olarak tepki çekti. En azından kullanıcıların, iPhone'larının pillerinin eskidiği konusunda bilgilendirilmeleri ortaya çıkan karışıklığı önleyebilirdi.