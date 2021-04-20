Apple Spring Loaded Etkinliğinde Neler Tanıtıldı?

Apple Spring Loaded etkinliği ilk olarak sesli asistan Siri sayesinde ortaya çıkmıştı. Siri'nin etkinlik tarihini bildirmesinin üzerinden kısa bir süre sonra Apple'dan etkinliğin ne zaman yapılacağına dair gelen açıklamada Siri'nin verdiği tarih doğrulanmış oldu.

Geçen yıl yapılan etkinlikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde artan COVID-19 vakaları, şirketin tamamen uzaktan etkinlikler düzenlemeye başlamasına neden olmuştu. Koronavirüs koşullarından ötürü Apple'ın bu bahar etkinliği de çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Apple Spring Loaded Etkinliğinde Tanıtılanlar

Apple'ın saat 20.00 itibarıyla başlattığı etkinlikte tanıtılanlar şu şekilde:

1. Yeni iPhone 12 Rengi

iPhone 12 modeline yeni bir renk seçeneği ekleneceği duyuruldu. Aktarılan bilgilere göre iPhone 12'ye mor renk seçeneği gelecek.

2. AirTag

Uzun bir zamandır sızıntıların ana konusu olan AirTag tanıtıldı. Sırt çantasına, anahtarlığa ve çok daha fazlasına takabileceğiniz bir rozet geliyor. Bu rozetin takılı olduğu eşyaları "Find My" özelliği ile bulabileceksiniz. AirTag fiyatı 299 TL olarak açıklandı. Dörtlü alırsanız 999 TL'ye sahip olabilirsiniz.

3. Apple TV+ İçerikleri

Apple TV+ içerik yelpazesi genişliyor. Bİllie Ellish belgeseli, Ted Lasso, Wolfwalkers ve çok daha fazlası Apple TV+' kütüphanesine eklenecek fakat bu en azından şimdilik bizi ilgilendirmiyor.

4. Apple TV

Siri Remote tamamen yeniden ele alındı. Yeni kumanda daha sade tutuldu. Gücünü A12 Bionic işlemciden alan yeni Apple TV, Dolby Vision, HDR ve yeni renk denge özelliğini destekliyor. Yeni Apple TV'nin 32 GB depolama alanına sahip sürümü 2,099 TL, 64 GB'lık sürüm ise 2.299 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ürün 30 Nisan'dan itibaren satın alınabilecek.

5. iMac

Apple, yeni iMac'i yedi farklı renk seçeneği ile satışa sunacak. Yeni iMac'in ön tarafı daha ince çerçevelere sahip olacak. 24 inçlik retina ekran 4,5K çözünürlük sunacak. Bu da yeni iMac'i önceki 21,5 inçlik iMac'ten biraz daha büyük yapıyor.

iMac'te M1 işlemcisi olacak. Ekranında ayrıca renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlamak için Apple'ın True Tone teknolojisi de bulunacak. iMac'in kamerası, görüntülü görüşmelerde daha iyi görüntü elde edebilmek için full HD çözünürlüğe sahip olacak. 14.499,00 TL başlangıç fiyatına sahip olacak.

6. iPad Pro

iPad Pro da gücünü M1'den alacak. 8 çekirdekli M1 işlemcisi, önceki nesle kıyasla %50 oranda daha iyi performans sunacak. Grafik performansı ise %40 oranında arttı. Xbox ve PlayStation kontrolcülerini destekleyecek. Yeni 2 TB depolama alanı seçeneği geliyor. Liquid Retina XDR ekranda mini-LED teknolojisi yer alacak.

USB 4, Thunderbolt 4 ve 5G bağlantı desteğine sahip olacak. iPad Pro'nun ön kısmında 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kısımda yer alan Truedepth kamera, Face ID desteğine sahip olacak ve portre modunu destekleyecek. 11 inç ve 12,9 inç olmak üzere iki farklı iPad Pro geliyor. 11 inçlik modelin fiyatı 8,595 TL, 12,9 inçlik modelin fiyatı 11,999 TL olacak.

Apple Spring Loaded etkinliği 21.00 itibarıyla sona erdi. Sizin etkinlikte tanıtılanlar hakkında düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.