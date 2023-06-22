Apple TipKit Nedir? Nasıl Kullanılır?

Apple’ın yeni araç setlerinden biri olarak tanıtılan TipKit, mobil uygulamaların nasıl kullanılacağı konusunda hedef kitlenize rehberlik eden özel seçenekler sunmanızı sağlıyor. Apple TipKit sayesinde farklı sektörlerdeki geliştiriciler, piyasaya sürdükleri uygulamalara dair tüm ipuçlarını basit yönlendirmeler ile hedef kitlesine tanıtabiliyor.

Uygulamalara dair gizli bilgi ve püf noktaları tek tıklamayla açığa çıkarabileceğiniz TipKit’in kullanım alanı oldukça geniş. Ayrıca TipKit sayesinde kullanıcılarınızı hizmetiniz ve uygulamanız hakkında eğitmeniz de mümkün. TipKit’te uygulama kullanımını kolaylaştıran ipuçları farklı formatlarda karşınıza çıkabiliyor.

Apple TipKit Nedir?

Apple TipKit, firmanız veya kişisel markanız için geliştirilmiş bir uygulamada kullanıcının karşısına çıkmasını istediğiniz ipuçlarını, kısa yolları ve görevleri tanımlayabileceğiniz bir çerçeve işlevi görüyor.

iPad , iPhone , Apple Watch gibi Apple ürünlerinde kullanılabilen bu çerçevelerde ‘Kaydol, sepete ekle, efekt ekle, hızlı yanıt ver’ gibi başlıklara yer verebilirsiniz. Bu başlıkların altını tanımlamalar ve yönlendirmelerle doldurarak uygulamanızı kullanıcı deneyimi açısından daha işlevsel hale getirebilirsiniz.

, , gibi Apple ürünlerinde kullanılabilen bu çerçevelerde ‘Kaydol, sepete ekle, efekt ekle, hızlı yanıt ver’ gibi başlıklara yer verebilirsiniz. Bu başlıkların altını tanımlamalar ve yönlendirmelerle doldurarak uygulamanızı kullanıcı deneyimi açısından daha işlevsel hale getirebilirsiniz. Apple TipKit ile uygulamada bulunan özelliklerin ne işe yaradığını küçük bir çerçeve içinde kullanıcılarınıza özetlemeniz mümkün. Buna ek olarak bu özellikleri kullanmaları için onları teşvik edebilir, hatırlaması kolay cümleler ile söz konusu özellik hakkında onları eğitebilirsiniz.

Apple TipKit Nasıl Kullanılır?

Apple TipKit kullanan geliştiriciler uygulamada gözükmesini istedikleri ipuçlarının hangi koşullar altında kullanıcıya sunulacağını kendisi belirleyebiliyor.

Belirlenen tip’lerin hepsi aynı anda kullanıcıya sunulduğunda bilgi karmaşası yaşanabileceği için TipKit’te istenen ipuçları belli zaman aralıkları ile kullanıcı ekranına gönderiliyor. Yani, ilk kullanımda karşınıza çıkan bazı ipuçları diğer günlerde aynı konseptte uygulama ekranınıza düşmeyebiliyor. Bunun yerine deneyiminizi özelleştirecek farklı ipuçları ile karşılaşmanız mümkün oluyor.

Belli komutları girerek TipKit ile oluşturduğunuz çerçevelere çeşitli simgesel butonlar ekleme imkânınız var.

Uygulamada bulunan özellikler eğer özelleştirilebilir nitelikteyse TipKit’te oluşturacağınız çerçeveler ile kullanıcıyı ayarlar bölümüne hızlı bir şekilde yönlendirebilirsiniz.

Uygulama içi eğitim aracı olarak değerlendirebileceğimiz TipKit’in kendine özgü kullanım koşullarından da söz etmek gerekiyor. Uyguluamanız için Apple TipKit’ten yararlanırken rahatsız edici içeriklere yönlendirmeyen ve topluluk kurallarına uygun tip’ler oluşturmanız büyük bir önem taşıyor.

Apple’ın iOS 17 sürümünde de TipKit çözümünden yararlanılması bekleniyor. FaceTime, mesajlar ve fotoğraflar gibi uygulamalarda kullanışlılığı artırmak amacıyla TipKit uygulamasının kullanılacağı konuşuluyor.

2023 yılının ortalarında WWDC’de iOS 17, macOS Sonoma, tvOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 gibi bir dizi yenilikle gelen Apple, aynı konferansta TipKit’i de kullanıcılarına tanıtmış oldu.

Yakın zamanda günlük hayatta kullandığımız birçok uygulamada TipKit’in boy göstermesi bekleniyor. Henüz hakkında net ve fazla bir bilgi olmasa da yine 2023 yılının Eylül ayında TipKit’in kullanıma açılması bekleniyor.

TipKit özelliğini deneyimlemek isteyen geliştiriciler şu an için iOS 17 Beta’dan TipKit özelliğini deneyimleyebilir. Ancak bu sürümde bulacağınız özelliklerin üstünde çalışıldığını ve TipKit’in geliştirilmiş bir şekilde piyasaya sürülebileceğini hatırlatmakta fayda var.