Apple Watch 5 vs Samsung Galaxy Watch 3: Hangisini Almalısınız?

Samsung geçtiğimiz saatlerde düzenlediği Unpacked 2020 ile birlikte bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. Bu etkinlik kapsamında tanıtılan yeni ürünlerden birisi de akıllı saat pazarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Galaxy Watch 3 oldu. Peki eğer yeni bir akıllı saat almayı düşünüyorsanız Apple Watch 5 vs Samsung Galaxy Watch 3 kıyaslaması bizlere neler sunuyor? Sizler için bu iki modeli kıyaslayarak hangisini tercih etmeniz gerektiğine ışık tutuyoruz.

Apple Watch 5 vs Samsung Galaxy Watch 3: Farklar Neler?

Temel olarak baktığımızda bu iki cihazın pek çok noktada birbirinden ayrıldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle karar vermenin daha da zorlaştığı bu kıyaslamada Watch Series 5 ve Galaxy Watch 3 arasındaki farklara, artıları ve eksileri ile birlikte göz atacağız.

Kıyaslamaya başlamadan önce her iki modelin fiyatlandırma aralığı hakkında ufak bazı bilgilendirmeler yapalım. Aşağıda yer alan fiyatlar modellerin tavsiye edilen resmi satış fiyatları olmakla birlikte çeşitli satıcılarda daha farklı fiyatlardan satışa sunuluyor olabilir.

Apple Watch Series 5 modelinin 40mm modeli 3,449 TL iken 44mm modeli 3,699 TL dolaylarında. Samsung Galaxy Watch 3 modelinin 41mm modeli 2,099 TL iken 46 mm modeli ise 2,299 TL olarak açıklandı. Tabii bahsettiğimiz şekilde bu fiyatlar farklı satıcılarda farklı şekillerde konumlandırılmış olabilir.

Daha kısa bir şekilde Watch Series 5 40mm ile Galaxy Watch 3 41mm arasında 1,350 TL ve Watch Series 5 44mm ile Galaxy Watch 3 46mm arasında 1,400 TL gibi bir fark bulunuyor.

Açıkçası bu fiyat farkı saatle birlikte bir kablosuz kulaklık alınabilecek kadar yüksek ve bu nedenle tercih yaparken tüm detayları ile birlikte değerlendirmenizde fayda var. Eğer tam olarak ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz aradaki farklara daha yakından göz atalım.

Apple Watch 5 vs Samsung Galaxy Watch 3: Tasarım Kıyaslaması

Temel olarak baktığımızda her iki modelin tasarımı birbirinden oldukça farklı. Watch Series 5, dörtgen bir forma sahipken Galaxy Watch 3 yuvarlak bir form ile birlikte geliyor. Bu noktada Watch 5 0,4mm daha ince ve yaklaşık 7 gr daha hafif. Ancak bu farkın gündelik kullanımı etkileyen bir deneyim sunmayacağını söyleyelim.

Söz konusu şey tasarım olduğunda zevkler ve renkler tartışılmaz diyip sözü size bırakıyoruz.

Kazanan: Yok

Apple Watch 5 vs Samsung Galaxy Watch 3: Ekran Kıyaslaması

Galaxy Watch 3 41mm'de 1,2 inç ve 45mm'de 1,4 inç boyutunda bir ekran yer alıyor. Buna karşın Watch Series 5 40mm'de 1,57 inç ve 44mm'de 1,73 inç boyutunda ekran bulunuyor. Bu noktada Watch Series 5'in aynı boyutlara nazaran yüzde 20 dolaylarında daha geniş ekran sunduğunu söyleyebiliriz.

Her iki modelde de Her Zaman Açık Ekran teknolojisi bulunuyor. Galaxy Watch 3 Gorilla Glass DX ile korunurken Watch Series 5'te ismi açıklanmayan bir ekran koruma teknolojisi kullanılmakta.

Kazanan: Watch Series 5

Apple Watch 5 vs Samsung Galaxy Watch 3: Egzersiz ve Sağlık Takibi Kıyaslaması

Galaxy Watch 3 bir önceki nesle kıyasla önemli geliştirmeler ile geliyor. Yeni modelde kandaki oksijen seviyesini izleyebilen SpO2 Sensörü, tek kanallı elektrokardiyografi çekmenize olanak sunan EKG ve tansiyon ölçmenize yardımcı olan Kan Basıncı Sensörü yer alıyor. Ayrıca cihazda yaklaşık 40 adet otomatik algılanabilen egzersiz tipi yer almakta.

Watch Series 5 yerleşik elektrokardiyografi sunsa da tansiyon ve kandaki oksijen seviyesini ölçemiyor. Buna karşın egzersiz takibi anlamında Galaxy Watch 3 ile başa baş olduğunu söyleyebiliriz.

Buna karşın Galaxy Watch 3'e yeni eklenen bu özelliklerin büyük bir kısmı, her ülkenin sağlık bakanlığından onay alınmasını gerektiriyor. Yani özelliklerin ülkemizdeki kullanımı için bir süre beklememiz gerekebilir. Öte taraftan Watch Series 5'teki elektrokardiyografi hemen şu an kullanılabilir durumda.

Kazanan: Galaxy Watch 3

Apple Watch 5 vs Samsung Galaxy Watch 3: Performans Kıyaslaması

Watch Series 5 Apple S5 işlemci ile geliyor ve bu işlemci, bir akıllı saatteki en güçlü işlemci olarak biliniyor. Buna ek olarak modelde 32 GB kapasitesinde depolama alanı ve 1 GB RAM yer almakta. Galaxy Watch 3 ise Exynos 9110 ile kutudan çıkıyor ve 1 GB RAM ve 8 GB depolama ile destekleniyor.

Kazanan: Watch Series 5

Apple Watch 5 vs Samsung Galaxy Watch 3: Pil Ömrü Kıyaslaması

Batarya tarafına baktığımızda Galaxy Watch 3 41mm'de 247 mAh, 45mm'de ise 340 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor. Watch Series 5 40mm'de 210 mAh, 44mm'de ise 296 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor. Bu noktada Galaxy Watch 3'ün batarya anlamında daha iyi bir deneyim sunmasını bekleyebiliriz.

Kazanan: Galaxy Watch 3

Kimler Apple Watch 5 Almalı?

Yukarıdaki kıyaslamaya göz attığımız zaman Galaxy Watch 3 yerine Apple Watch 5 tercih etmesi gereken kişileri şu şekilde özetleyebiliriz:

- iOS kullanan kişiler. (Apple Watch Series 5 yalnızca iOS cihazlarla çalışmakta.)

- Aynı boyutlarda daha geniş ekran isteyenler.

- Bütçe sıkıntısı olmayanlar.

- Daha büyük depolama alanı isteyenler.

- EKG kullanımı için uzun süre beklemek istemeyen kişiler.

- Kare form faktörü kullanmak isteyenler.

Kimler Galaxy Watch 3 Almalı?

Yukarıdaki kıyaslamaya göz attığımız zaman Apple Watch 5 yerine Galaxy Watch 3 tercih etmesi gereken kişileri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Android ya da iOS kullanan kişiler. (Samsung Galaxy Watch 3 her iki cihazla da çalışabilir.)

- Aradaki yüksek fiyat farkını ödemek istemeyenler ya da bu farkı farklı şekillerde (ayrıca bir kablosuz kulaklık almak gibi) değerlendirmek isteyenler.

- Sağlık takibinde çok daha gelişmiş özelliklere (Kan Basıncı ve SpO2) sahip olmak isteyenler.

- Daha uzun batarya ömrü isteyenler.

- Yuvarlak form faktörü kullanmak isteyenler.

Peki siz bu kıyaslama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iki model arasında hangisi, hangi nedenlerle tercih edilmeli? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.