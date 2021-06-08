Apple WWDC 2021'de Neler Tanıtıldı?

Dün gerçekleştirilen Apple WWDC 2021'de özellikle iPhone ve Mac kullanıcılarını ilgilendiren çok önemli yenilikler paylaşıldı. Milyonlarca kullanıcının beklediği iOS 15 sürümü ile ilgili merak giderici ayrıntılar da ortaya çıktı.

Apple WWDC 2021'de Tanıtılanlar

WWDC 2021, dün akşam Türkiye saati ile 20.00'de başladı ve etkinlik sırasında birçok yenilik ve değişikliğe değinildi. iOS 15'e ilk yakından bakış atma fırsatı sunan bu etkinlikte, FaceTime'daki iyileştirmeler, MacOS 12 Monterey de dahil olmak üzere birçok duyuru yapıldı.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının yakından takip ettiği etkinlikte birçok hizmet ile ilgili bilgi paylaşıldı. Etkinlik süresi boyunca yapılan duyurulardan tamamını takip edemediyseniz veya yayını baştan sona kesintisiz olarak izleyemediyseniz aşağıdaki listeden yararlanabilirsiniz.

Bu etkinlikte öne çıkan duyuruların nelerden oluştuğunu kısaca öğrenmenize yardımcı olmak için etkinlikte bütün kullanıcıları ilgilendiren ve çarpıcı duyuruları bir arada topladık.

1. Yeni FaceTime Özellikleri

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin dün düzenlemiş olduğu Apple WWDC 2021 etkinliğinde kullanıcıların ilgisini çekecek duyurulardan bir tanesi de FaceTime özellikleri oldu. Gerçekleştirilen duyurular arasında popüler görüntülü sohbet uygulaması FaceTime'a ilişkin önemli bir gelişme de yer aldı. Teknoloji devi tarafından yapılan duyuruya göre FaceTime üzerinden gerçekleşen görüşmeler yalnızca Mac ve iPhone'lar ile sınırlı kalmayacak.

Apple, sohbet uygulamasının Android ve Windows platformlarında da kullanılabileceğini açıkladı fakat bu platformlara özel bir uygulama çıkmayacak. Görüşmenin gerçekleşebilmesi için Mac ve iOS kullanıcıları tarafından bir bağlantı paylaşılması gerekiyor. Android ve PC kullanıcıları, gelen bağlantı tıklayarak web tarayıcısı üzerinden görüntülü görüşmelere katılım sağlayabilecek.

FaceTime uygulaması ile ilgili bu yeniliğin video konferans uygulamaları Google Meet ile Zoom'un sistemine benzediğini belirtmek gerekiyor çünkü Google Meet ve Zoom'da da bağlantıya tıklayarak tarayıcı üzerinden görüntülü görüşmelere katılabiliyor.

Uygulama ile ilgili tek yenilik bununla sınırlı kalmadı. Apple'ın aktardığı bilgilere göre uygulama, yeni bir ızgara görünümü seçeneğine sahip olacak. Ses kalitesinde iyileştirmeler elde etmek için ses yalıtım özeliği alacak. Uygulamaya uzamsal ses desteği ve portre moduna benzer bir arka plan bulanıklaştırma seçeneği de eklenecek.

Apple'ın söz konusu uygulamanın alacağı duyurulan başka bir özellik de SharePlay olarak adlandırılıyor. Bu özellik, kullanıcıların bir içeriği eş zamanlı olarak izlemesine ya da dinlemesine olanak sağlıyor. Apple Music, Apple TV Plus, Disney Plus, Hulu, Twitch ve HBO Max de dahil olmak üzere bazı önemli platformlar bu özelliği destekleyecek.

2. Fotoğraftaki Yazıları Metne Çevirme

Apple WWDC 2021'de duyurulan yeni bir özellik ise fotoğraflarda yer alan yazıları hiç efor sarf etmenize gerek kalmadan saniyeler içinde metne dönüştürebilecek.

3. Apple Wallet'e Kimlik Kartı Ekleme

iOS 15 ile Apple Wallet'e de oldukça önemli bir özellik geliyor. Kullanıcıların banka kartları, kredi kartları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere önemli bilgileri saklamak için kullanabileceği uygulamaya şimdi de kimlik kartı ekleme özelliği getiriliyor. Yeni özellik, yıl bitmeden dar kapsamlı olarak kullanıma sunulacak.

4. Haritalar

Apple'ın haritalar uygulaması 3 boyutlu görünüm kazanıyor. Şehirler ve binalar hakkında daha fazla ayrıntı sunmak için tasarımda bir dizi değişikliğe gidildi.

5. Mesajlar

Apple'ın mesajlaşma uygulaması ile gönderilen fotoğraflar ve haber bağlantıları, iOS 15'le birlikte haberler ve fotoğraflar uygulamasına otomatik olarak eklenecek.

6. Bildirimler

Apple WWDC 2021'de yapılan duyuruya göre iOS 15 ile bildirimler daha da ayrıntılı bir hal alacak. Tasarım açısından önemli bir değişikliğe gidilen bildirimler bölümünde uygulama simgeleri daha çok ön plana çıkacak.

7. Hava Durumu

Hava durumu uygulamasının görünümü baştan aşağı değişti. Kullanıcılar artık hava durumu ile ilgili çok daha fazla veri alabilecek.

8. Yeni AirPods Özellikleri

Apple, AirPods'un kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmasını sağlamak için konuşan kişilerin sesini artırma özelliği alıyor. Bu özelliğin işitme sorunu yaşayanlara yardımcı olması bekleniyor. Bu kişiler, kulaklıktan gelen sesleri böylelikle daha iyi bir şekilde duyma olanağına sahip olacak.

Find My desteği alan AirPods'un yeri daha kolay bir şekilde tespit edilebilecek. Kullanıcı, AirPods'tan uzaklaşmaya başladığında uyarılacak.

9. iPadOS 15 Yenilikleri

iPadOS 15 yenilikleri içerisinde en çok dikkat çeken duyurulardan biri, ana ekranın kullanıcının istediği gibi özelleştirebilmesi oldu. Kullanıcılar artık widget'ları daha serbest bir şekilde düzenleyebilecek.

Apple'ın iPadOS 15 ile kullanıma sunacağı başka bir özellik de nadir olarak kullanılan uygulamaları otomatik olarak bir klasöre taşıyarak kullanıcının ekranındaki kalabalığı giderecek. Bu özellik daha çok uygulamaları bir klasöre taşımayan, bütün uygulamaları olduğu gibi bırakan kişilere yardımcı olacak.

Teknoloji devinin alacağı başka bir özellik de çoklu görev yönetimine olanak sağlıyor. Bu özellik sayesinde ekranı ikiye bölerek görevlerinizi daha kısa süre içerisinde bitirebilirsiniz.

10. WatchOS 8 Yenilikleri

Apple, Breathe'e alternatif yeni bir uygulama olan Mindfulness'ı da kullanıcılar ile buluşturuyor. Fitness uygulamasına tai chi ve pilates de dahil olmak üzere yeni ve birbirinden farklı egzersizler ekleniyor. Sağlık uygulamasına ise nefes alışveriş hızını takip edecek ve normalin üzerinde olması durumunda sizi uyaracak yeni bir bildirim sistemi geliyor.

Apple Watch'un ekranına artık yüzün ön planda olduğu fotoğraflar eklenebilecek. Saat göstergesi üzerinde kullanıcılar daha fazla kontrol sahibi olacak. Gösterge kullanıcı tarafından fotoğrafın arka planına ya da ön plana alınabilecek.

11. MacOS Monterey

Apple WWDC 2021'de MacOS Monterey de duyuruldu. Kullanıcılar artık sadece bir klavye ya da fare ile iPad ya da Mac'i kontrol edebilecek. Dosyalar da Mac ve iPad arasında sorunsuz olarak paylaşılabilecek. Ayrıca iPhone ya da iPad'den Mac'e görüntü yansıtılabilecek. Bu işletim sistemi ile kullanıcılar günlük yaptığı işlemleri kısayol olarak atayabilecek ve böylece zamandan tasarruf edebilecek.