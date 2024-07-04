Yazın Arabanızı Serin Tutmanın Pratik Yolları

Yazın özellikle park halindeyken arabalar yoğun bir şekilde sıcağa ve güneşe maruz kalıyor. Zaten dışarıda sıcaktan bunalan sürücüler ve yolcular park halindeyken iyice ısınan araca bindiklerinde adeta sıcaktan fenalık geçirecek hale geliyor.

Motor çalışıp klima soğutmaya başlayıncaya kadar araç içi sıcaklığına tahammül etmek yazın hem sürücüleri hem de yolcuları zorluyor. Peki, yazın aracınızı serinletmenin veya park halindeki aracı serin tutmanın bir yolu yok mu? Elbette var.

Bu içerikte sıraladığımız ipuçlarını uygulayarak aracınızın serin kalmasını sağlayabilirsiniz! İşte, detaylar!

Güneş Koruyucu veya Yansıtıcı Materyaller Kullanın

Camlardan giren güneş ışınları park etmiş araçların ısınmasındaki başlıca nedenlerden birisidir. Dolayısıyla ilk olarak bu ışınların önünü kesmekle işe başlayabilirsiniz. Araç camlarına takacağınız koruyucu perdeler ya da filmler UV ışınlarının araç içine girmesini engelleyerek aracınızın serin kalmasına yardımcı olur.

Bir diğer çözüm de güneş yansıtıcı örtüler kullanmaktır. Aracınızın ön camına parlak yüzeyli, güneşi yansıtan bir örtü serip güneş ışınların araç içine girmeden yansıyarak uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz.

Klima Bakımlarına ve Filtre Temizliğine Önem Verin

Sıcak havalarda şüphesiz, en büyük kurtarıcılarımızdan birisi araç içi klimalar oluyor. Sıcağın olumsuz etkilerine maruz kalmak istemiyorsanız klimanızın bakımlarını düzenli bir şekilde yaptırmanız şart.

Her ne kadar sorunsuz çalışıyor gibi gözükse de klimanızın filtrelerindeki ufak tıkanıklıklar soğutma performansının düşmesine neden oluyor olabilir. Bunun için filtre temizliği, klima bakımı, klima suyunun doldurulması gibi konulara da önem vermelisiniz.

Aracınızda Mini Soğutuculardan Yararlanabilirsiniz

Küçük fanlı soğutucular veya el tipi vantilatörlerden aracınızda bulundurmak işinizi kolaylaştırabilir. Özellikle park halinde ısınmış bir arabaya bindiğiniz ilk anlarda klima aracı soğutmaya başlayana kadar bu tip pratik soğutuculardan yararlanabilirsiniz.

Mini fanları araç içinde uygun konumlara sabitleyebilir veya torpido, yan cepler gibi bölümlere küçük el tipi cihazlardan alıp koyabilirsiniz.

Bir diğer mini soğutucu çözümü ise daha çok çocuk koltukları için üretilen soğutucu paketlerdir. Genellikle gıdaları soğuk tutmak için tasarlanan soğutucu paketlere benzer bir görünüme sahiptir. Oturacağınız minderlere bu soğutuculardan yerleştirerek aracınızın biraz daha serin kalmasını sağlayabilirsiniz.

Döşeme Seçimi Yaparken Bunlara Dikkat Edin

Her ne kadar araç içi sıcaklıkta derece anlamında çok büyük farklılık yaratmadığı düşünülse de araca bindiğiniz ilk dakikalarda oturduğunuz koltuğun sıcaklığı ısıl konforunuzu önemli ölçüde etkiler.

Deri koltuklar sıcağı çok daha fazla tuttuğu için araca bindiğinizde yüksek bir ısı ile karşılaşmanıza neden olur. Koyu renkli döşeme seçimlerinde de benzer bir etki görülür.

Hem deri hem de koyu renkli bir döşeme tercih ettiyseniz koltuklarınızın güneş ışınlarından gelen sıcak havayı hapsetme ihtimali daha fazladır. Bu nedenle aracınızın serin kalmasını istiyorsanız hava geçiren, ısıyı hapsetmeyen ve açık renklerdeki döşemelik kumaşları tercih edebilirsiniz.

Aracınızı Gölgeye veya Kapalı Otoparklara Park Etmeye Özen Gösterin

Güneşin altında saatlerce bekleyen araçlar, siz içerde hangi önlemi alırsanız alın bir süre sonra ısınmaya mahkum hale geliyor. Bunun önüne geçmek için en etkili yol tabi ki aracı kapalı bir otoparka veya gölgeye park etmek. Ancak, her zaman işler istediğiniz gibi gitmeyebilir.

Park yeri bulmakta zorlandığınız zamanlarda aracınızı güneşin altına bırakmanız gerekebilir. Böyle durumlar için sizi tekrar yukarıda önerdiğimiz çözümlere yönlendiriyoruz.

Sizin bu konuda farklı önerileriniz var mı? Aracınızı serin tutmak için uyguladığınız alternatif yöntemler neler? Yorumlarda bizimle paylaşın!