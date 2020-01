Arkadaşlarla Oynanabilen En İyi 4 Android Oyun

Arkadaşlarınızla fiziki manada oynayabileceğiniz oyunlar bittiği ve oyunların sizi artık sıktığını hissettiğiniz zamanlarda çözümü teknolojide aramaya başlayabilirsiniz. Teknoloji çağında yaşayan her dört çocuktan üçü artık dışarıda saklambaç, seksek, ip atlama vb. oyunları oynamak yerine tablet, telefon ve bilgisayar gibi akıllı cihazlarla vakit öldürüyor. Peki, arkadaşlarla oynanabilen 4 Android oyunu hangisi?

Haksız sayılmazlar; oyun piyasasının geçmişten günümüze olağanüstü değişimini görmemek için kör olmak gerekir. Video oyun tarihinin ilk zamanlarına -daha oyunların piksel piksel grafiklere sahip olduğu zamanlar- baktığımız zaman, o düşük grafiklerle bile ne kadar eğlendiğimizi daha dün gibi hatırlıyoruz. Oyun sektöründeki bu hız kesmeden sürdürülen yenilikçi yaklaşım, ileri grafiklerdeki oyunların minicik ekranlara sığmasının nedeni oldu. Akıllı telefonlarda oynanan oyunların hâlâ süper grafiklere sahip olduğu söylenemez ama belki de ilerleyen zamanlarla bir bilgisayar oyununda yakaladığımız grafik hazzını bize verebilir. Aslında şu dönemdeki grafiklerle bile ne kadar harikulade olduğu inkâr edilemez.

Bu yazıda, boş vakitlerde arkadaşlarla oynanabilecek en iyi 4 Android oyununu derliyoruz. Elbette ki bu oyunların hiçbiri oyunculara hiçbir bilgi katmayan, yararsız oyunlar kategorisine girmiyor. Bu oyunlar, oynarken hem keyif alacağınız hem de hafızanızın paslanmasını önlemeye ve tamamen rekabeti artırmak için çaba sarf ettirmeye yöneliktir. En iyi android oyunları listesine girebilecek oyunlar ise hemen aşağıda.

Challenge Your Friends 2Player (Android ve iOS)

Challenge Your Friends’de el kızartmaca, hafıza, pong, dama, matematik savaşları gibi rekabet odaklı oyunlar bulunmaktadır. Birbirinden eğlenceli oyunların bulunduğu Challenge Your Friends, çok yönlülüğü ile diğer oyunlardan sıyrılmayı başarıyor. Arkadaşınız ile bir oyuna başlamadan önce “Kaybeden 10 squat yapar” gibi çeşitli meydan okumalar çıkmaktadır eğer meydan okumayı beğenmezseniz zar atarak değiştirebilirsiniz. Meydan okuma reddedilirse oyunun başlamadığını da belirtmemiz gerekir.

Oyunu oynamak için gerekenlerse çok basit: Bir arkadaş bulun, çok oyunculu oyunlardan birini seçin, oyunun size herhangi bir meydan okuma sunmasını bekleyin, meydan okumayı beğenirseniz “Kabul” seçeneğine basın ve başlatın.

2 Player Games Free

2 Player Games Free’de mantık, dikkat ve tepki, hafıza, strateji oyunları, beceri oyunları, temel oyunlar ve en popüler oyunlar gibi çeşitli kategoriler bulunuyor. Sadece mavi ve pembe renklerinin hakim olduğu bu oyunların diğer oyunlardan biraz farklı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Örneğin yarış oyununa girdiğinizde arabanızı sürmek için mavi veya pembe renge dokunmanız gerekiyor. Birbirinden eğlenceli oyunların bulunduğu 2 Player Games Free’de arkadaşlarınızla çok eğlenceli vakitler geçireceğinizden hiç şüphemiz yok.

Guess the Character (Android ve iOS)

Guess The Character’da amacımız rakibimizin hangi karaktere sahip olduğunu tahmin etmeye çalışmak. Rakibinizin hangi karaktere sahip olduğunu anlayabilmek için çeşitli sorular sorabiliyorsunuz. Rakibinizin evet veya hayır cevapları doğrultusunda doğru karakteri bulmaya çalışıyorsunuz. Guess The Character’i ister bilgisayara karşı, ister bir cihaz üzerinden arkadaşınızla ister bluetooth üzerinden, ister Facebook üzerinden bir arkadaşınız ile oynayabilirsiniz. Eğer tahmin etme oyunlarından hoşlanıyorsanız, Guess The Character’de arkadaşınız ile birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Math Duel (Android ve iOS)

Math Duel, matematiği ve rekabeti seven oyuncular için biçilmiş bir kaftandır. Math Duel, arkadaşlarınızla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde rekabet edebileceğiniz bir oyundur. Her doğru cevapta 1 puan kazanıyor, her yanlış cevapta ise 1 puan kaybediyorsunuz. 10 puana ilk ulaşan oyuncu, oyunu kazanıyor. Bir cihaz üzerinden arkadaşınız ile oynayabileceğiniz Math Duel’de oldukça eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.