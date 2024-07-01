Aston Martin Valiant Özellikleri ve Fiyatı

Hem trafiğe çıkabilen hem de pist aracı özelliklerine sahip olan Aston Martin Valiant geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Aracın temelinde Aston Valour Coupe’nin özellikleri bulunuyor. Güçlü motor özellikleri ve estetik tasarımıyla gelen otomobil özel bir sipariş üstüne hazırlanmış.

Formula 1 pilotları arasında bulunan Fernando Alonso’nun isteği üzerine tasarlanan otomobilin özellikleri ise hem yarış tutkunları hem de otomobil severler tarafından merak ediliyor. Bu içerikte yeni tanıtılan Aston Martin Valiant’ın özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, detaylar!

Aston Martin Valiant Özellikleri

Çift turbo motorlu otomobilin ürettiği maksimum güç miktarı 745 beygir olarak belirtiliyor. 6 ileri şanzımanla çalışan araç, sürüş konforundan ziyade maksimum performans sağlamaya odaklanıyor. Büyük bir splitter’ın yer aldığı otomobilin arka tarafında aracın aerodinamik özelliklerini destekleyen geniş bir kanat mevcut.

Ayrıca başka eklentilerle de aracın aerodinamik performansı geliştirilmiş. Örneğin gövde tasarımında tamamen karbon fiber malzemenin kullanılması bu detaylardan birisi. Bunun yanında aracın çevresinde konumlandırılmış aero-diskler mevcut. Ön tarafta yer alan disklerin boyutu 410 mm olarak belirtilirken arka tarafta ise 360 mm olarak karşımıza çıkıyor.

Yan yüzeyde baktığımızda 21 inçlik magnezyum jantlar dikkat çekiyor. Multimatic Adaptive Spool Valve teknolojisi ile donatılan araçta 3D baskılı arka alt şasi bulunuyor. Ayrıca pek ağır olmayan bir adet lityum-iyon bataryaya da yer verilmiş.

İç tasarımda yarış otomobiline uygun detaylara yer verilmiş. Dört noktalı emniyet kemeri, Recaro Podium koltuklar, Alcantara ve karbon fiber materyal seçimleri dikkat çekiyor.

Aston Martin Valiant Fiyatı

Aracın resmi tanıtımının 2024 Temmuz ayında yapılması planlanıyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu araç için ilk etapta toplamda 38 adet üretileceği bilgisi paylaşılmış. Fiyat olarak ise 2.000.000 Euro’nun üstünde bir etikete sahip olması bekleniyor. Bu da TL olarak 70.000.000 TL’nin üstünde bir rakama denk geliyor.

Aracın teslimleri muhtemelen 2024’ün son çeyreğinde başlayacak ve şüphesiz özel tasarım otomobili ilk teslim alan kullanıcı Fernando Alonso olacak.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Tasarımı, motor özellikleri, fiyatı ve diğer detayları ile ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!