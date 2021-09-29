Son nesil güçlü teknik bileşenleri şık ve kompakt tasarımla harmanlayan ROG Zephyrus M16 kullanıcılara neler sunuyor? Bu içeriğimizde Asus ROG Zephyrus M16 (GU603) İncelemesi ile karşınızdayız.

Asus ROG Zephyrus M16 GU603 İncelemesi

ROG Zephyrus M16 (GU603), 16 inç boyutunda WQXGA (2.560 x 1.600) çözünürlüğe sahip IPS ekran ile kutudan çıkıyor. 165 Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, oyunlarda pürüzsüz ve hafif geçişler elde etmenize olanak sağlıyor. Ayrıca DCI-P3 renk skalası ile başarılı renk alanları elde etmeniz de mümkün hale geliyor. Buna ek olarak ışığın yoğun olduğu ortamlarda ekrandaki detaylardan kopmamanız için 500 nit tepe parlaklık değeri bulunuyor.

Temel bileşenlere baktığımızda Intel® Core™ i7-11800H işlemci ile karşılaşıyoruz. 8 çekirdekli bu işlemcide her bir çekirdek 2.3 GHz taban frekans ve 4.6 GHz maksimum turbo frekans değerlerine sahip. Ekran kartı tarafında ise kısa bir süre önce tanıtılan NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti yer alıyor. Bu grafik işlemci 4 GB GDDR6 bellek ile 1.585 MHz'de 60W güce sahip. Üstelik Dynamic Boost ile 75W değerlerine ulaşabiliyorsunuz.

Zephyrus M16 GU603'de 8 GB bütünleşik ve 8 GB 3.200 MHz DDR4 RAM yer alıyor. Ayrıca dahili olarak 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD bulunuyor. Kullanıcılar kendi ihtiyaçları doğrultusunda hem belleğe hem de depolama birimine müdahale edebiliyor.

Tüm bu detayları ile Zephyrus M16 GU603, günümüzdeki tüm modern oyunları oynayabilmenize olanak sunan bileşenlere sahip. 11. nesil Intel Core i7 işlemci en iyi performansa yönelik ihtiyaçları karşılarken, RTX 3050 Ti modern oyunları ışın izleme ve DLSS ile çalıştırabilmenize olanak sunuyor. Ayrıca hem bellek hem de depolama birimi kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlası ile karşılayabilecek nitelikte.

Bağlantı tarafına geçtiğimizde Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.2 standartlarını görüyoruz. Wi-Fi 6 uyumlu modeminiz ve internet altyapınız bulunuyorsa, neredeyse kablolu bağlantı kalitesinde Wi-Fi deneyimi elde etmeniz mümkün olacaktır. Ayrıca Bluetooth 5.2 ile de düşük güç tüketimi ve kaliteli bağlantı deneyimini elde edeceksiniz.

Fiziksel bağlantılara göz attığımızda bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery, Display Port Destekli), bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, bir adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, bir adet Thunderbolt 4 (Power Delivery, Display Port Destekli) bir adet RJ45 Lan portu, bir adet microSD Kart yuvası ile karşılaşıyoruz.

Bunlara ek olarak ise bir adet 3.5mm Combo Audio Jack ve bir adet HDMI 2.0b portlarını görüyoruz. 3.5mm Combo Audio Jack, tek bir girişten hem kulaklık hem de mikrofon işlevlerini kullanabileceğiniz anlamına geliyor. HDMI 2.0b ise HDMI 2.0 ile aynı tasarıma sahip olsa da HDR ve HLG için artırılmış destek sunuyor. Bu sayede daha kaliteli görüntü aktarımı sağlayabiliyorsunuz.

ROG Zephyrus M16, Smart AMP teknolojisine sahip dört adet 2W Hoparlör ile birlikte geliyor. Oldukça güçlü bir yapıya sahip olan bu hoparlörler, iki adet 2W Tweeter ile destekleniyor. Tiz seslerin üretiminde kullanılan tweeter hoparlörler, yüksek ses frekansı dalgalarının ortaya çıkarılmasında rol oynuyor.

Ayrıca modelin AI Mic Noise-Canceling teknolojisine sahip dahili mikrofona sahip olduğunu da hatırlatalım. Ön tarafta 720P çözünürlüğünde HD Webcam ile gelen modelin, multimedya açısından gerçekten de iddialı bir duruşa sahip olduğunu görüyoruz.

Zephyrus M16'da 90Wh kapasitesinde yerleşik batarya yer alıyor ve bu batarya 180W şarj adaptörü ile destekleniyor. Son olarak ROG Zephyrus G14'ün Windows 10 Home ile kutudan çıktığının altını çizelim. Böylece orijinal işletim sistemi deneyiminin tüm avantajlarından faydalanabiliyorsunuz. Modelin tüm teknik özelliklerinin bir arada toplanmış haline de aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Asus ROG Zephyrus M16 (GU603) Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Çözünürlüğü: WQXGA (2.560 x 1.600)

WQXGA (2.560 x 1.600) Panel Tipi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 165 Hz

165 Hz Ekran Renk Profili: DCI-P3

DCI-P3 Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit İşlemci: Intel® Core™ i7-11800H

Intel® Core™ i7-11800H İşlemci Çekirdek Sayısı: 8

8 İşlemci Frekansı: 2.3 GHz (azami 4.6 GHz)

2.3 GHz (azami 4.6 GHz) Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Ekran Kartı Belleği: 4 GB GDDR6

4 GB GDDR6 Bellek: 16 GB DDR4 RAM

16 GB DDR4 RAM Depolama: 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD

512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Portlar: 1x Type-C, 2x Type-A, 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI 2.0b, 1x 3,5mm Combo Audio Jack, 1x RJ45 Lan, 1x MicroSD

1x Type-C, 2x Type-A, 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI 2.0b, 1x 3,5mm Combo Audio Jack, 1x RJ45 Lan, 1x MicroSD Dahili Hoparlör: 4x 2W Speaker ve 2x 2W Tweeter

4x 2W Speaker ve 2x 2W Tweeter Batarya: 90Wh

90Wh Şarj Adaptörü: 180W

180W İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Windows 10 Home Ağırlık: 1,90 kg

1,90 kg Kalınlık: 1,99 cm

Editörün Yorumu

Son nesil teknik bileşenleri ve kompakt yapısı ile performansın şık tasarımla harmanlanmış halini temsil eden Asus ROG Zephyrus M16 (GU603), oldukça geniş kapsamlı bir kullanım alanına sahip. Hem oyuncular hem de profesyoneller için gerekli ihtiyaçları başarılı bir şekilde karşılayan model, yeni bir dizüstü bilgisayar arayışındaysanız kesinlikle göz atmanız gereken modellerden birisi.