Hız, Lüks ve Performans Buluştu! Audi RS Q8 Özellikleri ve Fiyatı

Alman menşeli otomobil şirketi Audi, 2019 Los Angeles otomobil fuarında Audi RS Q8’i tanıttı. Markanın çok hızlı araç olarak iddia ettiği Audi RS Q8, Nürburgring pistine çıkartıldı. Pistteki diğer SUV’lardan daha hızlı olan RS Q8, 7 dakika 42.2 saniyelik dereceye ulaştı. Biz de bu rehberde hızlı SUV’lar arasında yer alan Audi RS Q8 özelliklerini ele aldık.

Audi RS Q8 Özellikleri

Audi RS Q8’de ilk olarak sportif tasarımlar dikkat çekiyor. Model, 4.0 litre V8 çift turbo benzinli motora sahip. Bu motor, 600 ps 591 beygir 800 nm tork güç tüketiyor. Ayrıca araç 8 ileri Tiptronic şanzımandan oluşuyor.

Audi RS Q8, 100 km/s hıza 3,8 saniyede 200 km/s hızaysa 13,7 saniyede ulaşıyor. Aracın opsiyonel azami hızı, 250 km/s’den 280 km/s’e yükseltilebiliyor. Aracın elektronik olarak artırılabilir üst limiti, 305 km/s’dir.

Audi RS Q8’in ön kısmında 420 mm ve arkasındaysa 370 mm’lik 10 pistonlu frenler yer alıyor. Araç, 295 /40 lastiklerle birlikte 22 inçlik jantlara sahip. Ayrıca opsiyonel olarak 23 inçlik jantlardan oluşuyor. 30’dan fazla sürüş destek asistanından oluşan Audi RS Q8’de yer alan diğer donanımlarsa şu şekilde sıralanabilir;

Adaptif hız sabitleyici

Şerit değiştirme ve şerit takip asistanı

Kavşak geçişlerini kolaylaştıran ek güvenlik sistemi

Ultrasonik sensörler

360 derece çevresel görüş asistanlarına özel aracın birçok yerine yerleştirilen gelişmiş kameralar

Audi RS Q8’de yer alan Bang & Olufsen ses sistemleri, üç boyutlu ses deneyimi sunuyor. İç mekan; alüminyum, karbon ve ahşap malzemelerle tasarlandı. Özellikle geri dönüştürülmüş çevre dostu plastikle iç mekanın dizayn edildiği görülüyor.

Audi RS Q8 Fiyatı

Audi RS Q8; 5.012 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik, 2.998 mm aks aralığı ve 1.694 mm yükseklikten oluşuyor. Aracın toplam bagaj alanıysa 1.755 litredir. Audi RS Q8 fiyatı, 14.555,137’den başlıyor.