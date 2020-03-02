Avast 2020 Çıktı! iPhone 11, Mi 9T, AirPods 2, Airdots ve Avast Lisansları Hediye Ediyoruz

Dijital güvenlik ürünlerinde global lider Avast, 2020’de tek abonelikle 10 cihaza koruma sağlayan Avast Premium Security (Çoklu Cihaz) yazılımını duyurdu. En iyi ücretsiz antivirüs programı Avast Free Antivirüs de yenilendi. Avast’ın 2020 sürümlerinin çıkışını kutlamak adına Tamindir ve Avast iş birliği ile harika bir kampanya başlattık. Apple iPhone 11 ve çok daha fazlası sizi bekliyor!

Her yıl Avast ve Tamindir ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz bir kampanya ile daha sizlerle birlikteyiz. Avast yazılımlarının 2020 versiyonlarının çıkışına özel olarak düzenlediğimiz kampanya kapsamında birçok şanslı takipçimiz harika ödüllerin sahibi olacak. Bu ödüller neler mi?

40 adet Avast Premium Security (Multi Device) lisansı

1 adet Apple iPhone 11

1 adet Xiaomi Mi 9T

1 adet Apple AirPods 2

1 adet Xiaomi Redmi Airdots

Avast, 2020’de tek abonelikle 10 cihaza kadar koruma sunan Avast Premium Security ile karşımıza çıktı. Pro, Internet Security ve Premier ürünlerini birleştiren, tek, kullanımı basit tüm cihazlar için güvenlik çözümü olan Avast Premium Security, Avast’ın en güçlü güvenlik yazılımı. Windows, Mac, Android ve iOS sistemli tüm cihazları korumak isteyen kullanıcılar için en iyi çözüm olan Avast Premium Security (Multi Device), günümüzün en tehlikeli çevrimiçi tehditleri olan Fidye Yazılımı ve Sahte Siteler’e karşı kullanıcıları koruyor.

Fidye yazılımı koruması (Ransomware shield) güvenilmeyen uygulamaların önemli dosya ve fotoğrafları değiştirmesini, silmesini veya şifrelemesini engelleyen ekstra bir koruma katmanı. Gerçek site (Real site), güvenlik risklerine karşı tarayarak sahte web sitelerine karşı koruma sunuyor, böylece kullanıcıların hangi cihazı kullandıklarına fark etmeksizin güvenle online alışveriş yapabiliyor ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu özellik ayrıca kullanıcıları sahte web sitelerine göndermek için sahte DNS ayarlarını kullanan hacklenmiş yönlendiricilere karşı da koruma sağlıyor.

2020’nin en iyi ücretsiz antivirüs programı Avast Free Antivirus yazılımı da önemli geliştirmelerle birlikte geliyor. Avast Smart Scan özelliği de yapılan değişikliklerle karşımıza optimize edilmiş şekişde çıkıyor. Tek tıkla tarama, kullanıcıların sorunları tespit etmelerini ve bilgisayarlarının performansını daha da artırabilecek özellikleri keşfetmelerini sağlıyor. Akıllı Tarama, virüs taramaları, yazılım güncellemeleri, ağ sorunları, yeni özellikler ve performans sorunlarını tek bir taramada birleştiriyor. Tamamlandığında detaylı sonuç gösteriyor, sorunları belirliyor ve bunları düzeltmek için araç ve öneriler sunuyor. Ürünün ayar seçeneklerinde ve bildirim merkezinde de iyileştirilmeler yapıldı.

Kampanyaya Nasıl Katılacaksınız?

Peki, Apple iPhone 11 ve diğer harika hediyeleri kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Kampanyamıza katılmak için ilgili sosyal medya hesabınız ile oturum açmalı ve sonrasında gerekli adımları takip ederek katılım hakkı kazanmalısınız. Unutmayın ki tamamlayacağınız her adım size ekstra katılım hakkı olarak geri dönecektir.

iPhone 11, Mi 9T, AirPods 2, Airdots ve Avast Lisansları Hediye Ediyoruz!

Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız üzerinde paylaşılacak kampanya ile ilgili paylaşımların altına 3 arkadaşınızı etiketlemeyi ve gönderiyi paylaşmayı unutmayın. Şimdiden kampanyamıza katılım gösteren tüm takipçilerimize bol şans dileriz.

Avast İşbirliğiyle Hediye Zamanı! 🎉 kazanmak için;

- @Tamindir ve @avast_antivirus hesabını takip et

-Gönderiyi beğen

-3 arkadaşını yorumlara etiketle!

-Linkten görevleri tamamla!

Kazanan 23 Mart Pazartesi Canlı Yayında açıklanacak!https://t.co/LgkBNu38bY pic.twitter.com/vvEvzoklzm — Tamindir.com (@Tamindir) March 2, 2020

Kampanya Katılım Şartları ve Koşullar: