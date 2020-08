Away From Keyboard (AFK) Nedir?

Away From Keyboard (AFK); League of Legends, Counter Strike, Valorant, Call of Duty ve benzeri çoklu oyuncu modu (multiplayer) olan video oyunlarında sıkça duyduğumuz bir terimdir. Peki, bu terim ne anlama geliyor, video oyunlarda afk olmak yasak mı? Bu makalede afk olmak ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını görebilirsiniz.

Away From Keyboard (AFK) Ne Demek?

Multiplayer yani çok oyunculu oyunlarda sık sık rastladığımız bir terim olan Away From Keyboard (AFK), oyuncunun klavyeden uzakta olduğunun anlamına gelmektedir. Eski zamanlardan süregelen afk terimini League of Legends, Counter Strike, Metin2, Knight Online gibi video oyunlarında sık sık duymuşsunuzdur. Oyun başladığında veya oyunun devam ettiği bir zamanda klavyenin başından kalkmak ve başka bir yere gitmek, afk olduğunuzun anlamına gelmektedir ve bu şimdilerde çoğu çoklu oyuncu moduna sahip video oyununda yasaktır.

Oyunlarda Away From Keyboard (AFK) Kalmanın Cezası Nedir?

League of Legends ve Counter Strike: Global Offensive gibi büyük bir rekabetin döndüğü video oyunlarında afk kalmanın birtakım cezası var ama video oyunlarının çoğunda verilen cezalar afk kalma nedenine bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, elektriğiniz veya internetiniz gidebilir ve sizin bu süreçte video oyununa yeniden bağlanma şansı elde etmeniz mümkün değildir. League of Legends, oyuncularına bu tür herkesin yaşaması muhtemel sorunlarda herhangi bir ceza vermemektedir ama kabul edilebilecek bir mazeretiniz olmadan afk kalmışsanız ve bunu sürekli olarak tekrarlıyorsanız oyun size büyük bir ceza verecektir.

Counter Strike: Global Offensive'da ise herkesin birkaç tur (round) için afk kalma hakkı vardır. Counter Strike: Global Offensive tarafından verilen hakkın sonunda afk kalmaya devam ederseniz oyundan atılırsınız ve oyuna sizin yerinize oynayacak bir bot eklenir. Counter strike: Global Offensive, oyuna tekrar dönme olasılığınızı göz önünde bulundurarak size belirli bir süre boyunca dönme imkanı verir ama bu sürenin sonunda oyuna bir daha dönme imkanınız olmaz.

Afk kalan kişilere ceza verilen oyunların genellikle League of Legends ve Counter Strike: Global Offensive gibi rekabetin bol olduğu oyunlar olduğunu vurgulamak gerekiyor. Eski oyunlardan verdiğimiz örnekte yer alan Metin2 gibi video oyunlarında afk kalırsanız ceza almazsınız çünkü League of Legends'ta olduğu gibi kıyasıya mücadele vermiyorsunuz, oyun içerisinde afk kalmak bu nedenle herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.