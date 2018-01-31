Ayın Telefonu #1 - Samsung Galaxy Note 8

Tamindir olarak yine sizler için boş durmadık ve yeni bir seriye başlama kararı aldık. Bundan sonra her ay Türkiye'de satışa çıkmış olan bir telefonu en ince ayrıntısına kadar "Ayın Telefonu" adlı blog serimizde inceleyip, alınıp alınmayacağına dair aklınızdaki soruları cevaplamak için elimizden geleni yapacağız.

Blogumuza konuk olarak alacağımız, inceleme masamıza yatıracağımız ilk telefon Samsung'un çok tercih edilen Note serisinin son üyesi Galaxy Note 8.

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TASARIM

Ön ve arkası tamamen cam olan Galaxy Note 8'in ele oturma diye tabir edilen ergonomisi oldukça iyi. Her ne kadar yüksekliği (uzunluğu) fazla olsa da genişlik bakımından ölçüsü gayet iyi olan Galaxy Note 8'i tek elle kullanmak biraz zor. Ancak bir Note serisini kullanmak isteyen kişilerin tek elle kullanım beklentisinin yüksek olacağını düşünmüyoruz.

Ön ve arkasının tamamen cam kaplama olması dayanıklılık açısından biraz düşündürücü olabilir. Ancak Samsung bu konuyu Corning Gorilla Glass 5 ile aşmış gibi görünüyor. Galaxy Note 8'in dayanıklılık açısından piyasadaki çoğu telefona göre önde olduğunu söylemek mümkün.

Boyutuyla doğru orantılı bir ağırlığa sahip Galaxy Note 8. 195 gram ağırlığa sahip. Boyutlarına göre ve rakiplerine göre biraz ağır olsa da bu ağırlık rahatsız edecek seviyede değil.

IP68 sertifikası ile 1.5 metre derinlikte 30 dakika suya dayanabilen Galaxy Note 8, dayanıklılık konusunda bu özelliği ile öne çıkmayı başarıyor.

EKRAN

Galaxy Note 8'in arkası gibi önü de Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Samsung'un Galaxy S8 modeli ile hayatımıza giren "Sonsuz Ekran" teknolojisi, çerçevesiz ve 6.3 inç boyuta sahip bir ekranın kullancıyla buluşmasını sağlıyor. Bu teknoloji ile birlikte ekran kasa oranı %83.2'ye kadar çıkartılmış.

Samsung, kendi ürettiği ekranlardan yine vazgeçmeyerek Super AMOLED paneller ile muhteşem bir ekran kalitesi sunuyor. Bu devasa ekran 2K, yani 1440x2960 çözünürlüğe sahip. Ekranın oranı ise, telefonun dikey uzunluğunun fazla olmasından dolayı alışılmış 16:9 boyutu yerine 18.5:9 olarak karşımıza çıkıyor. 2K çözünürlüğe sahip ekranda, inç başına düşen piksel sayısı ise günümüz piyasasındaki telefonlara göre üst bir değer sayılabilecek olan 521 ppi. Aynı zamanda günümüzde sadece birkaç telefonda bulunan HDR 10 ekran teknolojisini kullanan Galaxy Note 8 ile HDR 10 desteği bulunan uygulamalarda harika kaliteler ile içerik görüntülemeniz de mümkün.

Samsung'un 2017'de çıkardığı çipler ile kullanıldığından bahsettiği Always On ekran ile ekran kilidini açmadan bildirimlere ve anlık edinmek istediğiniz bilgilere de erişebilirsiniz.

Telefonun alt tarafında, önceki modellerde olduğu gibi kapasitif bir ana ekran tuşu bulunmuyor. Bu tuşun yokluğunu "Sonsuz Ekran"daki basınca duyarlılık özelliği ile hissetmiyorsunuz.

PERFORMANS

Şimdi ise geldik en teknik ve Galaxy Note 8'in en çok öne çıktığı konuya. Galaxy Note 8, işlemci yönünde 2 farklı seçenek ile karşımıza çıkıyor. Amerika'da Snapdragon 835 ile, Avrupa'da ise Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 8895 ile satışa sunulan iki telefon arasında Samsung'un dediğine göre herhangi bir performans farkı bulunmuyor (biz Samsung'un yalancısıyız).

İşlemcinin yanı sıra grafik işlemcisi ile de performans yönünden oldukça güçlü olduğunu vurgulayan Galaxy Note 8'de işlemci modeline göre Mali-G71 MP20 ve Adreno 540 bulunuyor.

RAM kısmında ise fazlasıyla göz dolduran Galaxy Note 8'in, 6 GB RAM'e sahip olduğunu görüyoruz. Android işletim sistemine sahip telefonlar içerisinde Galaxy Note 8 bu RAM miktarı ile öne çıkıyor. Hafıza konusunda da kullanıcıları üzmeyecek olan Galaxy Note 8, 64 GB dahili depolamaya sahip. Bu depolamayı micro SD kart ile arttırmanız da mümkün.

Ülkemizde her ne kadar nadiren karşılaşabiliyor olsak da Gigabit hızındaki internetleri tam performanslarıyla Galaxy Note 8 ile kullanmanız mümkün.

Kutusundan Android 7.1.1 ile çıkan Galaxy Note 8'e çok kısa zaman içerisinde Android 8.0 gelecek. (Samsung dedi biz demedik)

KAMERA

Galaxy Note 8'in en çok öne çıkan kısmının performans olduğunu söylemiş olsak da kamera konusunda sizleri asla üzmeyecek bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Arkada bulunan kameraların ikisi de 12 megapiksel çözünürlüğe sahip olsalar da sahip oldukları diğer teknik özellikler aynı değil. Kameralardan birinin diyafram açıklığı f1.7 iken diğerinin diyafram açıklığı ise 2.4 olarak dikkat çekiyor. Her iki kamerada da OIS (optik imaj sabitleyici) olması sayesinde video çekerken iki kamerayı da gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz ve herhangi bir sarsıntı ile karşılaşmıyorsunuz.

Videoda da fotoğrafta da x2 optik yakınlaşma yapabilen Galaxy Note 8 ile uzaktaki şeyler telefon ekranınızda sizlere daha yakın oluyor.

Fotoğraf çözünürlüğünden bahsettik, sıra video performansında. OIS ile sarsıntısız videolar çekebilirsiniz ama hangi kalitede saniyede kaç kare? Galaxy Note 8; 4K çözünürlüğünde saniyede 30 kare, Full HD çözünürlüğünde saniyede 60 kare, HD çözünürlükte ise saniyede 240 kare videolar çekebiliyor. Bu videoları sadece belirtilen çözünürlüklerde çekmekle kalmayıp, HDR teknolojisi ile işleyip renklerin doygunluğunu da sağlıyor.

Selfie tutkunlarının en sevdiği şey olan ön kameraya geldiğimizde ise, 8 megapiksellik f1.7 diyafram açıklığındaki kamera bizlere göz kırpıyor. Ön kamera ile çekilen fotoğrafların gayet iyi olmasının yanı sıra çekilen videolarda da performans gayet yüksek. Akıllı telefonlarda çok görmediğimiz bir çözünürlük olan 2K yani 1440p ile karşımıza çıkıyor. Otomatik HDR özelliği bulunan ön kamera ile çektiğiniz fotoğraflardaki renkler de fazlasıyla tatmin edici.

BATARYA

Note serisi telefonların şarj süreleri genellikle üst seviyededir. Samsung, Galaxy Note 8'de önceki telefonlarına göre batarya süresini biraz daha uzatmak istemiş olacak ki 3300 mAh değerindeki Li-ion bataryayı Galaxy Note 8'e eklemiş. Sadece bataryayı telefona takmakla kalmayan Samsung, yazılımsal olarak en iyisini yaparak konuşma süresini 22 saate, müzik dinleme süresini ise 74 saate çıkarmış. Tabi ki bunlar fabrika verileri. Yani Galaxy Note 8'in batarya süresini belirleyecek olan tek etken sizin kullanım şekliniz.

S Pen, Samsung DeX, Bixby ve Daha Fazlası

S Pen

Galaxy Note denilince akıllara gelen ilk şey genelde kalem yani S Pen olur. Yeni çıkan her Galaxy Note modelinde kalem biraz daha geliştirilmiş olur. Galaxy Note 8'de de yeni özellikler S Pen'e eklenmiş. Önemli olan birkaçına bakalım.

Kalemin ucu Samsung'un açıklamasına göre 0.7 mm yani bildiğimiz uçlu kalem kalınlığında. Basınç seviyesi de 4096'ya çıkartılmış, yani çizimlerde tüm kontrol sizde.

S Pen ile ekrandaki görüntüleri kaydedip GIF olarak paylaşma şansınız var. Always On özelliğinin de yardımıyla ekran kilidini hiç açmadan ekrana notlar almanız ve bunları kaydetmeniz de mümkün. S Pen'in yapabildikleri tabi ki bunlarla sınırlı değil. S Pen ile seçtiğiniz bir kelime ya da cümleyi de artık başka dillere çevirebilirsiniz.

Samsung DeX

Galaxy Note 8 sahipleri, telefonlarını sadece telefon olarak kullanmak zorunda değiller. Samsung'un piyasaya çıkardığı ve sadece Galaxy S8/S+ ve Note 8 ile çalışan bir araç olan Samsung DeX ile monitör, klavye ve fareye sahipseniz telefonunuzu bir bilgisayara dönüştürebilirsiniz. Tabi ki bu dönüştürdüğünüz bilgisayar ile yüksek performans gerektiren şeyleri yapmanız pek mümkün değil. Daha çok e-posta, metin yazma/düzenleme ve basit birkaç mobil oyunu oynamak için kullanacağınız Samsung DeX'in ayrıca satıldığını, Galaxy Note 8'in kutusundan çıkmadığını da söyleyelim. Samsung DeX'in nasıl çalıştığını daha detaylı olarak buradaki Youtube videomuzdan izleyebilirsiniz.

Bixby

Samsung'un; Apple'ın Siri'sine, Google'ın Google Asistan'ına rakip olarak çıkardığı Bixby için elinde patladı desek yanlış olmaz gibi geliyor. Zaten Türkçe desteği olmayan ve ülkemizde kullanılmayan bu sanal asistandan diğer ülkelerdeki kullanıcıların da pek memnun olduğunu görmedik. Ancak Samsung'a göre Bixby, iyi bir sanal asistan ve dediklerinizi çok iyi anlayıp yapabiliyor. Hatta tercüme becerisi üst seviyede(ymiş).

Gear Aksesuarları

Bilindiği üzere Samsung sadece telefon üretmekle kalmıyor. Son yıllarda akıllı saat, akıllı bileklik, sanal gerçeklik ve 360 derece kamera gibi teknolojinin aksesuar kısmında da söz sahibi oldular. Elbette ürettikleri bu aksesuarlar kendi telefonları ile üst seviyede bir uyum ile çalışıyor. Galaxy Note 8'i satın aldıktan sonra telefonunuzu biraz daha teferruatlı kullanmak için Samsung'un Gear serisindeki akıllı saat, sanal gerçeklik gözlükleri ve 360 derece kameralarını da ayrıca satın alabilirsiniz.

Kutu İçeriği

Merak edip yazının bu kısmına kadar okuyanlar için kutu içeriğinden de bahsedelim. Samsung'un Galaxy Note 8 için kutu içeriğinde bonkör davrandığını söyleyebiliriz.

Kutudan telefonun kendisi dışında; yedek kalem uçları ve bunları değiştirebilmeniz için bir adet cımbız, hızlı şarj destekli adaptör, AKG kulaklık, USB 2.0 kablolarınızın ucunu USB Type-C'ye çevirebilmeniz için bir dönüştürücü, telefonunuza harici diskler vb şeyler bağlayabilmeniz için USB bağlantı adaptörü ve hızlı şarj destekli USB Type-C kablo.

SONUÇ: ALINIR MI?

Galaxy Note 8, Türkiye piyasasında 4500 ile 5500 Türk Lirası gibi geniş bir fiyat aralığında bulunabiliyor. Tabi ki bu bahsettiğimiz fiyat Samsung Türkiye Garantili model için geçerli. Her ne kadar yüksek fiyatlı bir cihaz gibi görünse de piyasadaki diğer üst seviye telefonları yani Galaxy Note 8'in rakibi olan telefonları düşündüğümüzde fiyatın normal olduğu görülebiliyor. Yapılması gereken tek şey iyi bir araştırma ile düşük fiyata ancak Samsung Türkiye Garantili bir cihazı satın almak. Galaxy Note 8 için Tamindir olarak bizim görüşümüz "Bu fiyata bu telefon alınır."