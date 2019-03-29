Bağlantılara Tıklamadan Önce Sorulması Gereken 4 Soru

İnternet bağlantılardan oluşur, her tıkladığınız bağlantı güvenli değildir. Bu bağlantılar, sizi bir reklam sitesine ya da daha kötüsüne, bilgilerinizi çalmayı hedefleyen bir siteye yönlendirebilir. Bu bağlantılardan korunmak için bağlantılara tıklamadan önce iki kere düşünmeli; herhangi bir blog sitesinde, bir forumda veya benzeri herhangi bir platformda paylaşılan bir bağlantıya tıklamadan önce kendinize şu dört soruyu sormalısınız:

1. Bu Bağlantıya Nereden Ulaştım?

Tamindir’de çekiliş olduğuna dair bir yazı gördüğünüzde, bu bağlantının meşru olduğunu bilirsiniz ama yanıp sönen ışıklı bir sayfada, 100 adet iPhone kazanabileceğinizi vaat eden dolandırıcılara inanmamalısınız.

2. Bağlantıda Ne Bulmayı Umuyorum?

Banka hesabınızın, Facebook hesabınızın ve benzeri hassas bilgilerinizin bulunduğu sitelere yönlendirildiğinize dair sizi uyaran sitelere kulak vermeli, yönlendirilmeye devam etmeden önce duraklamalısınız. Bu bağlantıda korsan yazılım ya da illegal içerik bekliyorsanız, güvenli olmayan bir siteye yönlendirilmeye hazır olmalısınız.

3. Bağlantı Neye Benziyor?

Forum ve benzeri yerlerde paylaşılan bağlantıların adresini görmek için bağlantıyı içeren metnin üzerine imlecinizi getirmelisiniz. Tarayıcınızın -genellikle- sol alt köşesinde bağlantı adresinin bulunduğunu göreceksinizdir. Bu bağlantının, görmek istediğiniz içerik ile alakasının olmadığını düşünüyorsanız bağlantıya hiçbir şekilde tıklamamalısınız.

4. Bu Bağlantı Hakkında Diğer İnsanların Düşünceleri Neler?

İçinize sinmeyen, pek güvenilir görünmeyen bağlantıya tıklamadan önce, bağlantıya tıklayan diğer insanların bağlantı hakkında düşüncelerini, bağlantı adresini arama motorlarında aratarak öğrenebilirsiniz. Bağlantı hakkında birden fazla kişinin görüşünü almalı, bağlantının güvenilir olup olmadığını öğrenmelisiniz.

Kötü amaçlı bağlantılardan korunmak için sizin kullandığınız yöntemleri de merak ediyoruz. Kötü amaçlı bağlantılardan korunma yöntemlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!