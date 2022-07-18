BCAA Nedir, Ne İşe Yarar?

BCAA nedir, ne işe yarar sorularını soran kişilerin çoğu, BCAA ne zaman kullanılır sorusunun da yanıtını merak ediyor. Bu yazıda daha iyi bir vücut yapısına sahip olmak isteyen ve bu nedenle düzenli olarak spor yapan kişiler tarafından merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Fitness yapmaya başlayan kişiler muhtemelen BCAA ifadesi ile karşılaşmıştır. Bu kavram ile karşılaşan kişiler, sporcular tarafından tercih edilen BCAA'nın ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini merak ediyor.

İnsan vücudunun kas proteininin yaklaşık olarak yüzde 35'ini oluşturan amino asitler olan BCAA, büyük bir öneme sahip çünkü vücut amino asitlerin tamamını kendi başına üretemez. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve proteinin yapı taşları arasında bulunan BCAA hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BCAA Nedir?

Özellikle spor yapan kişiler tarafından tercih edilen BCAA, dallı zincirli amino asittir. İnsan vücudunda binlerce farklı proteini oluşturan 20 adet amino asit bulunuyor. 20 amino asitten 9 tanesi esansiyel amino asitler olarak isimlendirilir. Bunlar insan vücudu tarafından üretilemez. Bu nedenden dolayı beslenme yolu ile alınmaları gerekir.

Dokuz temel amino asitten üç tanesi dallı zincirli amino asittir. Bunların ismi ise lösin, izolösin ve valindir. Bu üç amino asidin moleküler yapısı dallar içerdiğinden dolayı dallı zincirli amino asitler olarak isimlendirilir.

BCAA, vücut tarafından metabolize edilen ve kas enerjisi kaynağı olarak kullanılan esansiyel amino asitler için genel bir terimdir. Kas proteininde büyük miktarlarda bulundukları için kas için çok önemli oldukları tespit edilmiştir.

Dallı zincirli amino asitler kasların yapımında ve onarılmasında önemli bir rol oynar. Amino asitlerin çoğu karaciğerde metabolize edilir. Bu işlem, BCAA'larda ise kas dokusunda gerçekleşir. Bu, BCAA takviyelerini sporcular ve vücut geliştiriciler için çekici hâle getiriyor.

BCAA, bilim insanları tarafından 1800'lerin ortalarında keşfedildi. O tarihten itibaren dallı zincirli amino asitler gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yoğun bir şekilde incelenmeye başlandı. Bilim insanları BCAA'ların birçok vücut fonksiyonu için önemli olduğunu biliyor.

BCAA Ne İşe Yarar?

Kas ağrılarını azaltabilir.

Egzersiz yorgunluğunu azaltabilir.

Kas büyümesini arttırabilir.

Daha fazla yağ yakılmasına yardımcı olabilir.

Kas kaybını önleyebilir.

Yukarıda dallı zincirli amino asitlerin insan vücuduna sağladığı faydalar bulunuyor. Listede bulunan yararların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Kas ağrılarını Azaltabilir

Bazı araştırmalar dallı zincirli amino asitlerin antrenmandan sonra kas ağrısını azaltmaya yardımcı olabileceğini ileri sürüyor. Özellikle egzersiz yapmaya başladıysanız, antrenmandan bir ya da iki gün sonra ağrı hissetme ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Söz konusu ağrı, DOMS yani gecikmiş kas ağrısı olarak isimlendirilir. Gecikmiş kas ağrısının kesin nedeni tam olarak anlaşılmasa da araştırmacılar bunun egzersiz sonrası kaslardaki küçük yırtıkların sonucu olduğunu düşünüyor.

BCAA'lar gecikmiş kas ağrısının uzunluğunu ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilecek kas hasarını azaltabilir. Bazı çalışmalar dallı zincirli amino asitlerin egzersiz esnasında protein yıkımını azalttığını gözler önüne serdi.

Bir araştırma kapsamında squattan önce BCAA takviyesi alan kişiler, plasebo grubuna kıyasla daha az DOMS ve kas yorgunluğu yaşadı.

Egzersiz Yorgunluğunu Azaltabilir

BCAA'lar egzersizden kaynaklanan kas ağrılarını azaltmanın yanı sıra egzersize bağlı yorgunluğu da azaltmaya yardımcı olabilir. Spor yapan kişilerin çoğu egzersizden sonra yorgunluk ve bitkinlik yaşayabilir. İnsanların ne kadar kısa sürede yorulduğu ise çevresel koşullar, beslenme, egzersiz yoğunluğu ve süresi gibi faktörlere bağlıdır.

Gerçekleştirilen iki çalışmada BCAA takviyesi alan kişiler, egzersiz esnasında dallı zincirli amino asitlerin yorgunluğu azaltıcı etkisinin olduğu gözlemlendi. Bununla birlikte yorgunluğun azaltılması, egzersiz performansında bir artışa yol açacaktır.

Kas Büyümesini Arttırabilir

BCAA takviyelerinin kullanımının bu kadar popüler olmasındaki en büyük faktör ise dallı zincirli amino asitlerin kas büyümesinin artmasına yardımcı olmasıdır. Lösin vücutta kas yapım süreci olan kas protein sentezini uyaran belirli enzimleri aktif hâle getirir.

Gerçekleştirilen bir çalışmada direnç antrenmanından sonra 5,6 gram BCAA içeren bir içecek tüketen kişiler, plasebo içeceği tüketenlere kıyasla kas protein sentezinde yüzde 22 oranında artışa sahip oldu.

Daha Fazla Yağ Yakılmasına Yardımcı Olabilir

Yapılan araştırmalara göre dallı zincirli amino asitler daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Bir çalışmada glutamin ile BCAA lösin takviyesinin, aşırı kilolu deneklerde hipokalorik diyette yardımcı olduğu sonucuna varıldı.

2009 yılında gerçekleştirilen bir çalışmaya en az 2 yıl boyunca direnç egzersizi yapmış olan 36 sporcu katıldı. Katılımcıların her biri 14 gram BCAA, 28 gram peynir altı suyu proteini ve 28 gram karbonhidrat içeren bir spor içeceği aldı.

Araştırmacılar BCAA alan katılımcıların diğer gruplara kıyasla vücut yağında önemli bir azalma ve yağsız kütlede artışın meydana geldiği gözlemlendi.

Kas Kaybını Önleyebilir

Dallı zincirli amino asitler kas kaybını önlemeye yardımcı olabilir. Kas proteinleri sürekli olarak parçalanır ve yeniden oluşturulur yani sentezlenir. Kas protein yıkımı ve sentezi arasındaki denge, kastaki protein miktarını belirler.

Protein yıkımı, kas protein sentezini aştığında kas kaybı meydana gelir. Kas kaybı, yetersiz beslenmenin bir işaretidir. Bazı çalışmalar kas protein yıkımını engellemek için BCAA takviyelerinin kullanımını destekler.

BCAA Ne Zaman Kullanılır?

BCAA takviyesi antrenmandan önce, antrenman sırasında ya da antrenmandan sonra alınabilir. Yine de bir uzmana başvurmadan BCAA kullanmamanızda fayda var. Bir uzman tavsiyesi ile BCAA'yı nasıl ve ne şekilde kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

BCAA Zararları Neler?

Koordinasyon kaybı

Bulantı

Baş ağrısı

Tip 2 diyabet

BCAA takviyelerinin bazı yan etkileri mevcut. Aşırı BCAA kullanımı sonrasında koordinasyon kaybı, bulantı, baş ağrısı ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları meydana gelebilir. Bu tarz bir yan etki ile karşılaştığınızda uzmana danışmalısınız.

Bu yazıda BCAA ne zaman kullanılır dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi spor uygulamaları yazımıza da göz atabilirsiniz.