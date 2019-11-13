Benzer Web Siteleri Hızlı Bir Şekilde Nasıl Bulunur?

Bazen herhangi bir konu için birçok internet sitesini aramamız gerekebiliyor. Örnek olarak sağlıklı şekilde beslenmek için neleri yememiz gerektiğine rehber olan diyetleri ele alabiliriz. Sağlıklı bir şekilde kilo almamıza, kilo vermemize veya kilomuzu korumamız için neler yiyebileceğimiz ya da neler yiyemeyeceğimiz gibi belirli kurallar içeren yazıları okumaya başlarız.

Ne yazık ki bu internet siteleri bazen istediğimiz sonucu bize veremeyebiliyor. Bu gibi durumlarda bu sitedeki içerik ile birbirine benzeyen diğer internet sitelerinde yer alan içerikleri okumak isteriz. Farklı web sitelerindeki benzer içerikleri okumak için bu noktadan sonra Google ya da diğer arama motorlarından herhangi birine geri dönmemiz ve diğer sonuçları gözden geçirmemiz gerekir. Peki, farklı web sitelerinde benzer içeriklere ulaşmanın farklı yollarının da olduğunu söyleseydik?

Chrome web mağazasında çok sayıda Google Chrome uzantısı bulabilirsiniz ve bunlardan biri şu anda gezdiğiniz sayfaya benzer web siteleri bulmanıza yardımcı olabilir. Google Chrome uzantıları, işlerimizi kolaylaştıracak her türlü imkânı bize sunmaktadır. Google Benzer Sayfalar da bu uzantılardan biridir. Google Benzer Sayfalar, internet sitesinden ayrılmanıza gerek olmadan aradığınız içerikleri bulmanıza yardımcı olur.

Google Benzer Sayfalar, Google'ın geliştirdiği bir Chrome uzantısıdır ve benzer içeriğe sahip web sitelerini bulmanıza yardımcı olmaktadır.

Google Chrome'a ​​Google Benzer Sayfalar Ekleme

Bu uzantıyı tarayıcınıza eklemek için Chrome Web mağazasına gitmeniz ve arama bölümüne uzantının ismini yazmanız yeterli olacaktır. Doğrudan indirme sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz .

Uzantıyı tarayıcınıza eklemek için "Chrome'a ​​Ekle" butonuna tıklamanız yeterlidir. Yükleme işlemi biraz sürecektir, yükleme işleminin ardından otomatik olarak kurulacaktır.

Uzantı tarayıcınıza eklendiğinde adres çubuğunun yanında diğer Google Chrome uzantıları ile birlikte uzantının simgesini görebilirsiniz.

Google Benzer Sayfalar Nasıl Kullanılır?

Google Benzer Sayfalar isimli uzantının kullanımı çok kolaydır. Herhangi bir web sitesine göz attığınızda ve benzer içeriğe sahip başka web sitelerini ziyaret etmek istediğinizde o web sitesinden ayrılmadan isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hatta Google ya da benzeri arama motorlarına bile dönmeden benzer içerikleri bulabilirsiniz.

İnternet sitesine girdiğinizde adres çubuğunun yanında yer alan uzantı simgesine tıklayarak benzer içeriklerin bulunduğu bir listeyi görebilirsiniz. Bu web sitelerinden birinin üzerine tıklayarak doğrudan bağlantıya gidebilirsiniz.