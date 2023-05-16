BeReal'a Apple Music Nasıl Bağlanır?

Z kuşağının aktif olarak kullandığı yeni sosyal medya platformlarından biri olan BeReal, Apple Music ile entegre edilebiliyor. Kullanıcıların anlık ve doğal paylaşımlar yapabildiği bu platformda Spotify ve Apple Music entegrasyonları sayesinde artık dinlenilen müzikler de paylaşılabiliyor.

Spotify’ın ardından Apple Music ile de eşleştirilebilir hale gelmesi BeReal’ı olumlu yönde etkiliyor. Apple Music desteği sayesinde artık daha fazla kullanıcı BeReal paylaşımlarında dinlediği müzikleri ve podcastleri başkalarıyla paylaşma imkânı buluyor. BeReal hesabını Apple Music hesabıyla eşleştirmek ise son derece kolay. Bu işlem için izlemeniz gereken adımları sizin için sıraladık.

BeReal Hesabında Apple Music Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

Öncelikle BeReal hesabına giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme üye iseniz mevcut kullanıcı bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz.

Eğer aktif bir kullanıcı hesabınız yoksa önce sisteme üye olmanız gerekiyor. BeReal’da profil oluşturmak sadece birkaç dakikanızı alacak bir işlem. Kullanıcı adı ve lokasyon gibi temel birkaç bilgi girerek sisteme kolayca dahil olabilirsiniz.

BeReal hesabınıza giriş yaptıktan sonra Apple Music bağlantısını kurmak için ‘Ayarlar’ bölümüne gitmelisiniz.

Ayarlar bölümünde yer alan ‘Müzik’ sekmesine tıklayarak Apple Music ve Spotify seçeneklerinin bulunduğu bağlantıya ulaşabilirsiniz.

Bu kısımda Apple Music seçeneğini işaretleyip Apple hesabınızın bilgilerini girerek eşleştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

BeReal Hesabı ile Apple Music Arasındaki Bağlantı Nasıl Kesilir?

Paylaşımlarınızda artık dinlediğiniz müziklerin görülmesini istemiyorsanız kolayca BeReal uygulamasının Apple Music ile bağlantısını sonlandırabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar:

BeReal uygulamasını açın.

Hesabınızda bulunan ‘Ayarlar’ bölümüne gidin.

Eşleştirme işlemini gerçekleştirdiğiniz ‘Müzik’ sekmesine geçin.

Müzik bölümünde yer alan Apple Music ikonunun karşısındaki ‘Çıkış Yap’ (Log Out) butonuna tıklayın.

Böylece Apple Music ile BeReal hesabının bağlantısını kesebilirsiniz.

BeReal Hesabında Apple Music Nasıl Kullanılır?

BeReal hesabında paylaşım yapacağınız saatler uygulama tarafından belirleniyor. BeReal’dan bildirim geldiğinde paylaşım yapılabiliyor.

Paylaşım yapabilmeniz için uygulamayı açtığınızda önce arka kamera açılıyor. Böylece ne ile meşgul olduğunuzun fotoğrafını hızlı bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bu çekimin hemen ardından ön kamera açılıyor. Bu sefer de kendi fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Kendi fotoğrafınız arka kamera ile çekilen görselin üstüne küçük bir boyutta ekleniyor.

Eğer Apple Music veya Spotify ile BeReal hesabınızı eşleştirdiyseniz paylaşım yaparken çektiğiniz fotoğrafların üst kısmında dinlediğiniz şarkının adı yazılı oluyor. Bu şekilde paylaştığınızda arkadaşlarınız o an sizin hangi müziği dinlediğinizi görebiliyor. Siz de aynı şekilde onların dinlemekte olduğu müzikleri görüyorsunuz.

Bu özellik yeni müzikler keşfetmenize olanak sağlıyor. Ayrıca arkadaşlarınızın Apple Music ya da Spotify üzerinden dinlediği faydalı podcastler, konuşmalar ve seminerlere ilişkin de fikir sahibi olabiliyorsunuz.

BeReal’da yaptığınız paylaşımlar tıpkı Instagram’ın arşiv bölümünde olduğu gibi depolanabiliyor. Dilerseniz takvim üstünde her gün yaptığınız paylaşım sabitleniyor. Apple Music ile bağlantılı hesaplarda dinlenilen müzikler de haftalık, aylık ve yıllık çalma listeleri oluşturmanıza imkân tanıyor.

Hangi aktiviteleri yaparken hangi müzikleri tercih ettiğinizi, ruh halinize göre dinlemekten hoşlandığınız şarkıları ve sanatçıları bu arşiv sayesinde analiz edebilirsiniz.

BeReal uygulamasının hızlı bir yükselişin ardından girdiği gerileme sürecinden Apple Music ve Spotify entegrasyonları sayesinde çıkması bekleniyor. İlk olarak kullanıcılarına müzik alanında Spotify ile eşleştirme imkânı sunan uygulamanın Apple Music entegrasyonunu sağladıktan sonra daha fazla kullanılmaya başlandığı biliniyor.

Anlık ve doğal paylaşımlar yapmanıza imkân tanıyan yeni nesil sosyal medya aracı BeReal’a üye olduktan sonra siz de Spotify veya Apple Music hesabınızı BeReal’a bağlayabilir, müzik zevkinizi tüm çevrenizle paylaşabilirsiniz.