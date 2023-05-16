BeReal Hesabına Spotify Nasıl Bağlanır?

Sosyal medya araçlarında çeşitlilik gün geçtikçe artıyor. 2020 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen son zamanlarda popülerleşen BeReal uygulaması da en yenilikçi sosyal medya araçları arasındaki yerini alıyor.

Diğer uygulamalardan farklı olarak doğallığı esas alan bu uygulama ile anlık olarak ne yaptığınızı ve nasıl göründüğünüzü paylaşma imkânınız bulunuyor. Ancak bu işlem günde sadece bir kere yapılabiliyor. Paylaşım yapmak için uygulamadan gelecek bildirimi beklemeniz gerekiyor.

BeReal, Spotify ile yaptığı iş birliği sonucunda görsel paylaşımının yanı sıra dinlediğiniz müzikleri de arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda siz de arkadaşlarınızın dinlediği müzikleri görebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Spotify hesabınızı BeReal hesabına bağlamak. Peki, Spotify ile BeReal hesabı nasıl birbirine bağlanır? İşte, hesaplarınızı eşleştirmek için izlemeniz gereken adımlar!

Spotify Hesabını BeReal Hesabına Nasıl Bağlanır?

Spotify’da dinlediğiniz müziği BeReal paylaşımına eklemek için paylaşım yapmadan önce köşede çıkan müzik ikonuna tıklayıp, istenilen adımları tamamlamanız yeterli oluyor.

Paylaşım yapmadan Spotify’ı BeReal hesabına bağlamak için ise öncelikle ‘Ayarlar’ bölümüne geçmeniz gerekiyor.

Ayarlar kısmında ‘Müzik’ sekmesine geldiğinizde Spotify ile ilgili butona tıklamanız gerekiyor. Bu aşamadan sonra izlemeniz gereken adımlar için uygulama sizi yönlendiriyor.

Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra paylaşım yaparken Spotify’da dinlemekte olduğunuz müzik veya podcastler BeReal gönderinize eklenerek arkadaşlarınızla paylaşılıyor.

Spotify ile BeReal’ı Eşleştirmenin Avantajları

BeReal uygulaması adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıları olduğu haliyle, filtresiz, efektsiz, gerçekçi ve doğal paylaşımlar yapmaya teşvik ediyor. Her gün rastgele vakitlerde sadece bir kere kullanıcılarına bildirim gönderen uygulamaya, bildirim geldikten sonraki ilk iki dakika içinde görsel eklemeniz gerekiyor.

Aksi halde o gün içinde başka paylaşım yapma şansınız kalmadığı gibi, arkadaşlarınızın yaptığı paylaşımları da göremiyorsunuz. Bu paylaşımlara Spotify desteğiyle dinlediğiniz müzikleri eklediğinizde arkadaşlarınızla müzik alanında yapacağınız paylaşımlar artıyor. Aynı zamanda BeReal’in arşiv oluşturma özelliğinden de daha verimli bir şekilde faydalanma imkânınız bulunuyor.

BeReal’da günlük olarak yaptığınız paylaşımlar takvim kısmında depolanıyor. Böylece her gün yaptığınız paylaşımlar adeta sizin için hazırlanmış görsel bir günlüğe dönüşüyor. Spotify eşleştirmesi sayesinde dinlediğiniz müzikler de bu takvime eklendiğinde kişisel müzik zevkinize ve yaptığınız aktivitelere uygun müzik seçimlerinize dair bir koleksiyon oluşuyor.

Arkadaşlarınızın dinlediği müzikleri görmek, size farklı alanlarda ilham verebilir. Onların dinlemekte olduğu podcastlere siz de göz atmak isteyebilirsiniz. BeReal hesabınızda ekli olan arkadaşlarınızın paylaştığı podcast ve müzikleri kendi çalma listenize ekleyip daha sonra dinleyebilirsiniz.

BeReal Hesabına Bağlı Olan Spotify Hesabının Bağlantısı Nasıl Kesilir?

BeReal hesabınızı sadece görsel paylaşımı için kullanmak ve Spotify ile olan bağlantısını sonlardırmak istiyorsanız birkaç adımda iki uygulama arasındaki eşleşmeyi sonlandırabilirsiniz.

BeReal hesabınıza bağlamak istediğiniz başka bir Spotify hesabı mevcutsa bağlı olan hesabın ilişiğini kestikten sonra, yeni Spotify hesabını BeReal hesabınıza bağlayabilirsiniz.

BeReal Spotify’ın yanı sıra Apple Music uygulamasıyla da eşleştirilebiliyor. Eğer siz de BeReal hesabınızın Spotify yerine Apple Music uygulamasına bağlanmasını isterseniz Spotify ile bağlantısını sonlandırıp Apple Music ile bağlantı kurmasını sağlayabilirsiniz.

İşte Spotify hesabını BeReal hesabınızdan ayırmak için izlemeniz gereken adımlar: