Beyni Kandırarak Stresten Uzaklaşmanızı Sağlayan En Başarılı Uygulamalar

Bol stresli ve depresif bir dönemden geçiyorsanız, önerdiğimiz bu ücretsiz uygulamalar, depresyonu kontrol altına almanıza ve ruh hâlinizi değiştirmenize ve beyninizi daha olumlu düşünmeniz için kandırmanıza yardımcı olabilir.

Bu uygulamaların, hislerinizi kontrol altına almanız için, sizinle eğlenceli bir şekilde konuşan botlardan zihinsel durumunuzu fotoğrafçılık yoluyla ifade etmeye ve yönetmeye yardımcı olan uzun vadeli projelere kadar çeşitli yaklaşımları vardır. Her şey ruh hâli yönetimi ve zihin saldırıları ile ilgili, depresyon ve kaygıyı daha iyi anlamanıza ve rahatsızlıklar ile başa çıkmanıza yardımcı olacak bir kombinasyondan ibarettir.

Eğer depresyon belirtileri, duygudurum bozuklukları ve diğer zihinsel sağlık sorunlarınız var ise bunlar bir tıp uzmanı tarafından ele alınmalıdır. Bu yazıdaki uygulamaların,tıbbi teşhislerin yerini dolduramayacağını unutmamalısınız.

Bu proje yaklaşık sekiz yıldır var, ancak yakın zamanda elden geçirilmiş bir revizyon onu yeniden popüler olmasına neden oldu. Proje, terapötik fotoğrafçılığı hedef almaya devam ediyor, ancak şimdi onu topluluğa ve idealin hedeflerine daha iyi bağlanmanıza izin veren yeni bir mobil uygulamaya yerleştiriyor.

Bu proje yaklaşık olarak sekiz yıldır varlığını sürdürüyor fakat eskiden bu kadar çok popüler değildi. Yakın zamanda revizyondan geçti ve kullanıcılar tarafından çok fazla artı puan kazandı ve eskisinden çok daha popüler hâle geldi.

Proje, terapötik fotoğrafçılık hedeflerine devam ediyor, ancak topluluğa uygun ve ideal hedeflere daha iyi bağlanmanıza imkân sunan yeni bir mobil uygulama sunuyor.

Terapötik fotoğrafçılık, dünyayı nasıl gördüğünüzü anlamak için fotoğraflarınızı çekmek ve analiz etmekle ilgilidir. Topluluktaki diğer kişiler, belki de kendiniz hakkında farkına varmadığınız şeyleri ortaya çıkarmak için resimlerinize yorum yapabilir. Hem bilinçli hem de bilinçli bir şekilde yapılan bir öğrenme sürecidir. Kurucu Bryce Evans'ın TED konuşmasında bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Youper (Android ve iOS)

Youper, ruh hâlini ve ruh hâlindeki değişiklikleri izleyen uygulamaların temel özellikleri ile AI (Yapay Zeka) tabanlı bir sohbet çubuğunun birleşimi sonucunda ortaya gelen bir mobil uygulamadır. Bir dizi soru ve alıştırma ile nasıl hissettiğinizi, neden o şekilde hissettiğinizi anlamanıza ve bu kötü hislerden nasıl kurtulacağınıza yardımcı olacaktır.

Uygulamayı kullanmaya ruh hâlinizi izlemek için günlük bir soruyu yanıtlayarak veya nasıl hissettiğinizi açıklayarak başlayabilirsiniz. Ortak ruh hâlleri için bir sürü hazır ayarlar vardır, başkalarının sorunlarını yaşadığınızda, siz de bunlardan faydalanabilirsiniz. Youper, nasıl hissettiğinizi gösteren kalıpları zaman içinde anlamaya başlar ve onlara alıştırmalar sayesinde karşı koymanızı sağlar.

Kendinizi çok kötü hissettiğinizde ve anında bir yardım almak istediğinizde, rehberli meditasyonlar gibi kısa süreli egzersizlere de ulaşabilirsiniz.

Moodrise (Android ve iOS)

Ruh hâlimiz, beynimizdeki dopamin, oksitosin, endorfin ve benzeri kimyasallarla doğrudan ilişkilidir. Bazı araştırmalar, bazı video türlerinin, seslerin veya etkinliklerin bu kimyasalların çoğunun salgılanmasını sağladığını ortaya çıkarmıştır. Örneğin, doğa videolarını izlemek GABA’yı serbest bırakabilir, bu da sizin sakinleşmenizi sağlar.

Moodrise, ruh hâlinizi daha pozitif hâle getirmek için inanılmaz bir uygulamadır. Öncelikle, nasıl hissettiğinizi belirlersiniz, böylece uygulamanın duygularınızı izlemesine izin verirsiniz. Daha sonra önerilen kimyasallardan seçebilir ve egzersize başlayabilirsiniz. Birini bitirmek için beş dakikadan çok daha az bir vakit harcarsınız.

Moodrise tamamen ücretsizdir, bir günde birden fazla kimyasal egzersiz yapabilirsiniz. Telefonunuzun uygulama mağazasında “Moodrise” isimli uygulamayı bulamazsanız, AeBeZe’yi aramayı deneyebilirsiniz.

Farkındalık yaratan meditasyon uygulamalarının hayatımızı iyileştirmede ne kadar önemli rol oynadığını hepimiz çok iyi bir şekilde biliyoruz, ancak hâlâ birçok insan, hiçbir aktivite yapmadan yerinde oturmaya devam ediyor.

Pauseable, meditasyona geçmenizi sağlayan bir uygulama olan Pause’u oluşturmak için Tai Chi ilkelerini teknoloji ile birleştirdi.

Uygulamayı başlatıp kulaklığınızı taktıktan sonra ekrana dokunmanız istenecektir. Dahasında, parmağınızı ekranda yavaş bir şekilde hareket ettirmeniz gerekecektir. Sakinleştirici sesler, kulaklığınızda parmağınızın hareketleriyle senkronize bir biçimde çalar.