Bilgisayar Yorgunluğu ile Mücadele: Sağlığınızı Korumak için 9 İpucu

Sedanter yaşam tarzının sizi içten içe öldürdüğünüzü biliyor muydunuz? Uzun bir süre boyunca hiç hareket etmeden oturmanın neden olabileceği sağlık sorunlarına dair muhtemelen daha önceden de birkaç fikriniz vardır. Bilgisayar başında çalışan veya boş zamanlarını masaüstünde geçiren insanlar şu sağlık sorunlarına yakalanabilir: obezite, diyabet, kanser… En kötüsüne yakalanmadan evvel sağlığınızı korumak için hareket geçmenizde fayda var.

Risk altında olduğunuzu düşünmüyorsanız veya henüz çok genç olduğunuzu ve bunların hiçbirinin sizi etkilemeyeceğini düşünüyorsanız, bu düşüncenizden vazgeçmenizi rica ediyoruz. Her gün sekiz saat boyunca bilgisayar başında çalışmasanız, bunun yerine sekiz saat boyunca Diablo 3 veya Call of Duty de oynasanız, uğrayacağınız zarar yine aynı zarardır. Bunun doğuracağı olumsuz sonuçlar sadece uzun vadeli sağlık sorunları ile de sınırlı kalmıyor; enerjinizin azalmasına, gözlerinizin zorlanmasına, hem fiziksel hem de zihinsel olarak tükenmenize neden olabiliyor.

Tekrar soruyoruz: Risk altında mısınız? Bu ipuçlarına kısa bir göz gezdiriniz. Kendinizi incelemeye başlayınız. Durumu nasıl düzelteceğinize dair birkaç bilgi alınız ve çok geç olmadan harekete geçiniz.

Bilgisayar Yorgunluğu ile Nasıl Mücadele Edilir?

1. Doğru Oturma Pozisyonu: Dik oturmak, omurganız için en iyisi değildir. En İyi açı 120 ila 135 derece arasındadır. Omuzlarınızın daima rahat kalmasını sağlamak için ön kollarınız ile ellerinizin düz bir çizgi oluşturmalı, ayaklarınız yerde düz bir şekilde durmalı ve monitörünüzün üst kısmı göz hizanızda olmalıdır. Bütün bunlar sorunsuz, eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğinde stresiniz en az seviyeye inebilir.

2. Işık: Yapmanız gereken ilk eylem, ortam ışığının parlak olmadığından emin olmaktır. Sert flüoresan tavan lambaları ve parlak güneş ışığı, ekrandaki yazıları okumayı zorlaştırır. Parlak ışık kaynaklarını kısmak için mümkünse perdeleri kullanın ve flüoresan lambaları akkor lambalarla veya halojen lambalarla değiştirin.

3. Ekran Ayarları: Ekran parlaklığı, ortam aydınlatmanıza uyum sağlamalıdır. Test etmenin bir yolu, boş bir beyaz ekrana bakmaktır. Bir ampule bakıyor gibi hissederseniz bu çok parlak anlamına gelmektedir. Sıkıcı ve gri hissederseniz de muhtemelen parlaklığı çok düşüktür.

4. Göz Kırpma: Bilgisayar ekranları, tüm dikkatinizi çalmanın/dağıtmanın yolunu bir şekilde bulur. Bu da yapmanız gereken işleri yapmayı unutmaya neden oluyor. Unuttuklarınızın başında ise göz kırpma gelir. Gözleriniz düzenli olarak kapanıp açılmadığından bir zamandan sonra gözlerinizde bir kaşıntı hissedebilir, bulanık görmeye başlayabilirsiniz. Uzun süre boyunca hiç göz kırpmadan ekrana kilitlenmek yorgunluğa ve nadir durumlarda göz hasarlarına neden olabilir. Bu nedenle, düzenli olarak göz kırpmanız gerekir.

5. Mola: Belki de en büyük sorun, bilgisayarda olduğumuzu unutmamızdır. Dört saat eylemsiz kalarak çok zor geçebilir ancak bilgisayar başında bir göz kırpmak kadar hızlı bir şekilde uçup gider. Bu süreçte hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorgun düşebilir, bir iş yapacak kadar enerjiniz kalmayabilir. Bilgisayar kullanımından kaynaklanan sağlık risklerini minimum seviyeye indirmenin en basit yolu, düzenli olarak aralar vermektir.

6. Kan Akışı: Vücudunuz için yapabileceklerinizin en iyisi, onu eylemsizlikten uzak tutmaktır. Kan dolaşımınızı iyileştirmek, fiziksel sağlığınız için çok önemlidir. Arada bir -tercihen saatte en az bir kere- masanızdan ayrılın ve uzuvlarınızı sallamaya başlayın. Mümkünse de kısa bir yürüyüşe çıkın.

7. Zihinsel Netlik: Dikkatini bilgisayardan her yirmi-otuz dakikada bir koparmaya çalışın. Bu süre boyunca arkadaşlarınızla veya ailenizden biriyle sohbet edebilirsiniz. Bu konuşmanın beş dakikadan uzun olmasına gayret gösterin. Bunun dışında, pencereden dışarıyı seyredebilir ve manzaranın tadını çıkabilirsiniz. Hatta birkaç dakikalığına gözlerinizi de kapatabilirsiniz.

8. Pomodoro Tekniği: Pomodoro, mola vermenin nasıl bir şey olduğunu hatırlamakta zorlanan kişilerin tam olarak yardımına koşabilecek bir tekniktir. Pomodoro, uzun çalışma süreleri ile kısa molaların birbirini takip etmesinden oluşur.

9. Rahatlama: Bazen yapılabilecek en iyi şey, arkaya yaslanmak ve her şeyden uzaklaşmaktır. Gerçekten rahatladığınızı hissedene kadar da bu molaya bir son vermeyin; vücudunuza sinen gerginliği, olumsuz düşünceleri üzerinizden atana kadar devam edin.