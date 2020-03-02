Bilgisayarın Sıcaklığı (Isısı) Nasıl Öğrenilir?

Bilgisayarınızın sıcaklık değeri çok yüksek olduğunda ekran kartı, işlemci ve anakart gibi bilgisayar bileşenleri zarar görebilir. Bu sebepten dolayı bilgisayarın sıcaklığı, donanımın düzgün çalışabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bilgisayarınızın sıcaklığını öğrenebilmek için çeşitli programlar bulunuyor. Bu yazıda, bilgisayarınızın sıcaklığını öğrenebilmeniz için en iyi programları derledik.

Bilgisayarınız için İdeal Sıcaklık Nedir?

Bilgisayarınız yoğun görevleri gerçekleştirmediği zamanlarda sıcaklık değeri 55 derecenin altındaysa endişelenecek bir durum yoktur. Bir oyun oynuyorsanız, video işliyorsanız veya yoğun kaynak gerektiren bir işlem gerçekleştiriyorsanız sıcaklık değerinin 80 dereceyi aşmadığına dikkat edin. En iyi hava akışı ve soğutma için bilgisayarınızın iyi bir kasaya ihtiyacı vardır.

AIDA64 Extreme Edition

AIDA64 Extreme Edition, bilgisayarınızın donanımı ve yazılımı hakkında detaylı bilgiler sunan başarılı bir programdır. Türkçe dil desteğine sahip olan AIDA64 Extreme Edition üzerinden bilgisayarınızın sıcaklığını gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne sahip olan AIDA64 Extreme Edition’ın tam sürümü ücretlidir. AIDA64 Extreme Edition, Windows 10 da dahil olmak üzere Windows'un tüm modern 32 bit ve 64 bit sürümleriyle uyumludur.

HWMonitor

Bilgisayarınızda bulunan anakart, işlemci, ekran kartı ve sabit sürücülerin sıcaklıklarına erişmek istiyorsanız HWMonitor size bunu ve daha fazlasını sunar. HWMonitor programını gerçek zamanlı olarak sıcaklık, voltaj ve fan hızını görüntülemek için kullanabilirsiniz. Özellikle ısınma sorunu yaşayan bilgisayarlarda donanım izleme programı olan HWMonitor, oldukça kullanışlı bir programdır. Bazı genişletilmiş özellikler için HWMonitor’un ücretli sürümünü tercih edebilirsiniz.

Core Temp ve GPU Temp

Core Temp, işlemcinizin sıcaklığını, GPU Temp ise ekran kartınızın sıcaklığı gösteren basit ve başarılı programlardır. Core Temp, kişiselleştirme seçenekleri sunar ve hatta Rainmeter gibi diğer programlarla da çalışır. GPU Temp üzerinden ekran kartınızın sıcaklık değerini gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. GPU Temp’te ekran kartınızın sıcaklığının grafiksel tablosuna da erişebilirsiniz.

Core Temp’i açtığınızda sistem tepsisinde işlemcinin sıcaklık değerini gösterir. İşlemcinizde birden fazla çekirdek varsa her çekirdek için bir tane olmak üzere birden çok simge görünecektir. Core Temp’i pencere halinde görüntülemek için simgeye çift tıklayabilirsiniz. Core Temp üzerinden işlemcinizin modelini, hızını ve her çekirdeğin sıcaklığı dahil olmak üzere birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sıcaklık Değerleri Görünmüyorsa veya Yanlış Görünüyorsa Ne Yapılmalıdır?

Bazı durumlarda yukarıdaki programlardan hiçbirinin işe yaramadığını görebilirsiniz. Bilgisayarınız yer alan bileşenler, bu programlar ile uyuşmuyor olabilir ve bununla birlikte sıcaklık değerleri görünmüyordur veya yanlış değer görünüyordur. Bu sorunun olabileceği birçok neden var. Böyle bir sorun ile karşılaştığınızda kontrol etmeniz gereken birkaç durum bulunuyor.