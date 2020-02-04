Bilgisayarınızda Enerji Tasarrufu Yapmak için En İyi 7 Yöntem

Enerji tasarrufu yapmak istiyorsunuz ancak bilgisayarınızı her gün kullanmanız gerekiyor. Bilgisayarınız ile enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Bilgisayarların enerji miktarını etkileyen gerçekleştirdiğiniz etkinlikler, monitörlerinizin parlaklığı, bilgisayarınızın modeli gibi çeşitli faktörler vardır. Bilgisayarınızda enerji tasarrufu yapabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki, bilgisayar ile enerji tasarrufu nasıl yapılır? Bu yazıda, bilgisayarınızda enerji tasarrufu yapmak için en iyi 7 yöntemi derledik. İşte, bilgisayarınız ile enerji tasarrufu yapmak için en iyi 7 yöntem!

1. Harici Cihazlarınızın Bağlantısını Kesin

Bilgisayarınıza bağlı olan yazıcılar, kulaklıklar ve web kameraları gibi cihazlar da güç tüketir. Bu sebepten dolayı bilgisayarınıza bağlı olan harici cihazları kullanmadığınız zamanlarda bağlantısını kesmelisiniz.

2. Bilgisayarınızın Güç Yönetimi Ayarlarını Değiştirin

Bilgisayarınızın güç ayarları üzerinden bazı değişiklikler yaparak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Örneğin, bilgisayarınız belli bir süre boşta kaldığında uyku moduna geçmesini ayarlayabilirsiniz. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınız üzerinden güç yönetimi ayarlarını değiştirmek için ilk olarak Denetim Masası’nı açmalısınız. Denetim Masası üzerinden “Sistem ve Güvenlik” kategorisine tıklayın ve ardından “Güç Seçenekleri” menüsüne tıklayın. Açılan sayfa üzerinden bilgisayarınızın güç yönetimi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

4. Bilgisayarınızı Kullanmadığınız Zamanlarda Kapatın ve Fişini Çekin

Bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda kapatmak, enerji tasarrufu konusunda en iyi yöntemdir. Bilgisayarınızı ve çevre birimlerini de fişten çektiğinizden emin olun. Zira bilgisayar ve çevre birimlerinin fişleri prize takılıyken enerji tüketir.

5. Şarj Cihazını Yalnızca Dizüstü Bilgisayarınızı Şarj Ederken Kullanın

Dizüstü bilgisayarınızın şarjı tamamlandığında şarj cihazının fişini prizden çekmeyi unutmamalısınız. Şarj tamamlandıktan sonra şarj cihazının fişini prizden çekerek enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

6. Enerji Tasarruflu Bilgisayar Modellerini Kullanın

Bazı bilgisayarlar, daha az enerji tüketimini sağlamak için özel olarak üretilmiş ve test edilmiştir. Energy Star, ABD Çevre Koruma Enstitüsü’nün (EPA) enerji verimliliği belgesidir. Energy Star belgesine sahip her ürün hem kalite performansı hem de enerji tasarrufu sağlar.

7. Ekran Parlaklığını Azaltın

Bilgisayarınızın ekran parlaklığını azaltmak, enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. Çoğu klavyede ekran parlaklığını kontrol edebileceğiniz tuşlar bulunur. Klavyenizde ekran parlaklığını kontrol edebileceğiniz tuş yoksa Windows Ayarları üzerinden ekran parlaklığını azaltabilirsiniz.