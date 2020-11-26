Bilgisayarınızı Kapatmak Yerine Uyku Moduna Alın! İşte Nedeni

Windows 10 birkaç senede uzun bir yol kat etti ve geldiğimiz noktada bilgisayarınızı kapatmanız ve tekrar kullanmak istediğinizde önyükleme süreci ile uğraşmanız için hiçbir neden kalmadı. Peki bilgisayarı kapatmak mı daha mantıklı yoksa uyku moduna almak mı?

Açık bir şekilde söylemek gerekirse hem masaüstü bilgisayarlar hem de dizüstü bilgisayarlar, günümüzde uyku modunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yani onları ikide bir kapatıp açmanıza gerek yok. Bunu tıpkı tabletinizi her kullanımdan sonra kapatmamanız gibi düşünebilirsiniz. Nitekim buna ne gerek var ki?

Aynı şey, artık modern bilgisayarlar için de geçerli. Yani onları ikide bir kapatmanıza pek de gerek yok.

Bilgisayarı Kapatmak mı Daha Doğru Uyku Moduna Almak mı?

Eğer bilgisayarınızı sık sık kullanıyorsanız, onu her kullanımdan sonra kapatmak zahmetli ve gereksiz bir işlemdir. Bunu yapmak için tüm dosyaları kaydetmeniz gerekir. Ardından bilgisayarı bir daha açtığınızda gereksiz bir önyükleme sürecine girersiniz ve uygulamaları tekrardan başlatmanız, düzenlemekte olduğunuz dosyaları tekrar açmanız gerekir.

Öte taraftan uyku modu, tüm bu gereksiz süreci yok eder. Bilgisayarınızla işiniz bittiğinde kapağını kapatın ya da sol alttaki başlat menüsünden onu uyku moduna alın. İşte bu kadar. Geri dönüp güç düğmesine bastığınızda her şey kaldığı yerden devam edecek ve tüm dosyalar ve uygulamalar iki saniye gibi kısa bir sürede hazır olacak.

Uyku Modu Nasıl Çalışır?

Temel olarak uyku modu, bilgisayarınızı düşük güç moduna geçirir ve mevcut durumu RAM'e kaydeder. Bu noktada bilgisayarınız RAM'i açık tutmak için bir miktar güç çekmeye devam eder ve bilgisayarınızı bir dahaki açışınızda tüm verilerin RAM'den hızlı bir şekilde yüklenmiş olur.

Bu noktada uyku modunun tek gerçek dezavantajı, bilgisayarın az da olsa bir miktar daha güç kullanıyor olmasıdır. Yine de bu konu hakkında endişelenmeyin çünkü kullanılan güç miktarı gerçekten çok düşüktür ve elektrik faturanıza aylık yalnızca birkaç lira ekler.

Bazı kişiler Windows'un sorunlardan uzak kalması adına günlük olarak yeniden başlatılması gerektiğini savunur. Öte taraftan böyle bir şeye gerek yok. Elbette bazı durumlarda sorunları çözmek için bilgisayarınızı yeniden başlatmak isteyebilirsiniz, bu oldukça normal.

Öte taraftan bunu her gün düzenli bir şekilde yapmanız bilgisayarınıza herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Eğer kullandığınız bilgisayarı her gün yeniden başlatmanız gerekiyorsa, burada ilgilenmeniz gereken çok daha derin sorunlar vardır. Yani olay kapatıp açma ile ilgili değil.

Kısa bir şekilde özetlememiz gerekirse bilgisayarı sık sık kapatmak, geçmişten kalan anlamsız bir alışkanlıktır. Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.