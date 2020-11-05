Bilgisayarın Batarya Ömrü Nasıl Uzatılır? - Eğer dizüstü bilgisayarınızın bataryası sizi yarı yolda bırakıyorsa, bunun çok da keyifli bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Bu rehberimizde PC Batarya Ömrü Uzatma yöntemleri ile karşınızdayız. Peki hızlı biten batarya için neler yapabilirsiniz?

Kim dizüstü bilgisayarının kapanmasını son anda önleyebilmek adına bir prize koşmak ister? Bu hiç de eğlenceli değil. Özellikle kafelerde ya da evin çeşitli köşelerinde çalışmayı seviyorsanız, her zaman ideal bir priz bulmanız mümkün değildir. Neyse ki modern dizüstü bilgisayarlar, eski nesillere göre çok daha verimli.

Yine de rahatsız edici gerçek şu ki, bazı temel faktörlere dikkat etmezseniz bilgisayarınızın bataryası, üreticinin reklamını yaptığı süreye kadar dayanmayacaktır. Bu süreç kaç uygulama çalıştırdığınızdan bulunduğunuz odanın sıcaklığına kadar çeşitli denklemleri bir arada içerir.

Bu rehberimizde dizüstü bilgisayarınızın bataryasından en yüksek verimle faydalanabilmenize olanak sunacak bazı yolları sizlerle paylaşacağız.

Bilgisayarın Batarya Ömrünü Uzatmak için Yöntemler!

Peki dizüstü bilgisayarın pil ömrü nasıl artırılır?

1- Performans Ayarlarını Özelleştirin

Turumuzun ilk durağında pil performansı kaydırıcı ile karşı karşıyayız. Görev Çubuğu'nun en sağ tarafında bulacağınız 'Pil' simgesine tıklayın ve gelen ekrandaki kaydıracı size en uygun olacak şekilde konumlandırın. Burada genellikle birkaç seçeneğiniz vardır:

- En İyi Performans: Hız odaklı bu mod, pilden vazgeçmek için ideal.

- Daha İyi Performans: Arkaplan uygulamalarını kısıtlar ancak yine de güce odaklıdır.

- Daha İyi Batarya: Çeşitli ayarlarla oynar ve daha uzun batarya ömrü sunar.

- Pil Tasarrufu: Tam da size göre olabilir. Ancak sistem güncellemelerini ve indirmelerini engeller, senkronizasyonu durdurur, arka plan uygulamalarını askıya alır ve parlaklığı azaltır. Bunu istemiyorsanız bir üstteki moda yönelin.

2- Bağlantıları Kapatın

Eğer bir roman yazıyorsanız ya da indirdiğiniz bir videoyu izliyorsanız bağlantılara ihtiyacınız yok demektir. Wi-Fi'i kapatabilir, Bluetooth'u devre dışı bırakabilir ve hatta cihazınızı uçuş moduna alabilirsiniz.

Bu bşiraz, oda boşken ışıkları kapatmak gibidir. Her zaman oda ile salon arasında gidip geliyorsanız ışıkları açık tutabilirsiniz ancak salonda oturuyorken ışıkları açık tutmanın anlamı yoktur.

3- Hava Akışını Ayarlayın

Bataryanın bitmesini hızlandıracak faktörlerden birisi de ısıdır. Bu nedenle hem odadaki sıcaklığın uygun olduğundan hem de dizüstü bilgisayarınızdaki fanların hava aldığından emin olun. Fanların tıkanması ısınmaya, bu da daha fazla güce yol açar ve sonuç olarak batarya daha hızlı biter.