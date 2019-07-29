Bilgisayarınızın Yavaşlamasına Neden Olan 5 Genel Hata ve Yapılması Gerekenler

Bilgisayarınızı yavaşlatan şey nedir? Yavaş bir bilgisayar oldukça sinir bozucudur ve iş yapmanıza engel olur.

Tüm bilgisayarlar zamanla yavaşlarken, çoğu durumda kendi davranışlarınız bilgisayarınızın yavaş çalışmasına neden olabilir. Bu yazıda, bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olan 5 genel hatayı ve yapılması gerekenleri öğrenebilirsiniz.

1. Çok Fazla Program Çalıştırmak

Zamanla muhtemelen onlarca program yüklediniz. Belki farklı işlevler için çeşitli araçlar kullanıyorsunuz ya da yıllar önce unuttuğunuz birçok uygulama yüklü. Sürekli olarak çok fazla uygulama çalıştırmak, bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olabilir.

Yazılım Kurulumu Bilgisayarınızı Neden Yavaşlatıyor?

En büyük sorun, kendilerini arka planda otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlayan programlardan kaynaklanıyor. Bu, onları hiç kullanmasanız bile RAM yedikleri anlamına gelir. Bununla mücadele etmek için yeni uygulamalar kurarken dikkat edin.

Ekranınızın sağ alt köşesindeki System Tray’e bakarak arka planda çalışan programların ne olduğu hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Çalışan her program için bir simge göreceksiniz ve listenin tamamını göstermek için ok simgesine tıklamanız gerekebilir. Çoğu durumda, bir simgeye sağ tıklayıp ardından “Çık”a tıklayarak ilgili programdan çıkış yapabilirsiniz.

Bilgisayarınızı Açtığınızda Açılan Programları Kapatmak

Bilgisayarınızı her açtığınızda programları kapatmak yerine, programların başlangıçta çalışmasını tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Windows 10'da, Ctrl + Shift + Esc tuşlarını kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın. Oradan, Başlangıç sekmesine geçin. Başlangıç sekmesinde Windows'da oturum açtığınızda çalışacak her şeyi göreceksiniz. Buradan ihtiyacınız olmayan programları devre dışı bırakabilirsiniz.

2. Bilgisayarınızı Düzenli Olarak Yeniden Başlatın

Bir sorununuz olduğunda bilgisayarınızı yeniden başlatmak klasik bir tavsiyedir. Ancak aktif bir sorunu gidermeseniz bile bilgisayarınızı düzenli olarak yeniden başlatmak önemlidir.

Bilgisayarınızı asla kapatmamaya özen göstererek, daha sonra kaldığınız yerden hızlıca devam edebilirsiniz. Ancak bu kötü bir fikirdir ve bilgisayarınızın yavaş çalışmasına neden olabilir.

Yeniden başlatmanın asıl yararı, RAM'inizi temizlemektir. RAM, geçici bir depolama alanı olduğu için bilgisayarınızı her seferinde yeniden başlattığınızda bilgiler kaybolur.

Çoğu durumda, her gece yeniden başlatmanız gerekmez. Bilgisayarınızı haftada birkaç kez yeniden başlatmayı hedefleyin. Diğer zamanlarda, yaptığınız işi hızlı bir şekilde sürdürmek için bilgisayarınızı uyku moduna geçirebilir veya hazırda bekletme modunu kullanabilirsiniz.

3. Düşünmeden Tıklamak

Bilgisayarınızın yavaşlamasının bir başka nedeni ise internette bir program indirmek için sahte “Download” butonlarına tıklamaktır. Ne yazık ki, pek çok web sitesi zararlı içeriklerden oluşan bir mayın tarlası gibidir. Sahte “Download” butonları, yeni pencerede açılan dev reklamlar ve her türlü saçmalıklar, bilgisayarınızda sorunlara neden olabilir.

Pek çok ücretsiz program önceden seçilmiş onay kutularıyla birlikte geliyor. Düşünmeden “İleri” butonuna tıklarsanız, yüklediğiniz program ile birlikte birkaç program daha yüklenecektir.

Casus yazılım veya benzerlerini yükleyen kötü amaçlı bir e-posta ekini açarak bilgisayarınızı virüslere (ve yavaş bir bilgisayara) açabilirsiniz.

Buradaki ders, her zaman neye tıkladığınızı bildiğinizden emin olmaktır. Gizli bir onay kutusunu işaretlememek veya tehlikeli bir şeye tıklamamak için fazladan bir saniye ayırın.

4. Bilgisayarınıza Bakım Yapın

Windows 10, bazı bakım işlemlerini kendi başına halletmek konusunda hiç olmadığı kadar iyidir. Ama mükemmel değil, bu yüzden arada bir temel ayarlamalar yapmanız gerekecek. Bunlara dikkat ettiğinizden emin olmak, dizüstü bilgisayarınızın yavaş çalışması ve en yüksek performansta çalışması arasındaki fark olabilir.

Geçici Dosyaları Temizleyin

Bilgisayarınız çalışır vaziyetteyken, sisteminiz sadece kısa bir süre için ihtiyaç duyduğu dosyalar oluşturur. Bu, bilgisayarın çalışmasının normal bir parçasıdır ancak bu dosyaların bir yığın haline gelmesine izin verirseniz, bir süre sonra bilgisayarınız yavaşlamaya başlayacaktır.

Otomatik olarak alan boşaltmanıza yardımcı olan bir Windows 10 özelliği olan “Storage Sense”i açmak için Ayarlar>Sistem>Depolama bölümüne gidebilirsiniz. Ek seçenekler için başlat menüsünden “Disk Temizleme”yi aratın.

Bakım Taramalarını Çalıştırın

Antivirüs programınız büyük olasılıkla bir zamanlamaya göre ayarlanmış olsa da zaman zaman özel bir anti-malware uygulamasıyla taramak akıllıca olur. Malwarebytes bunun için mükemmel bir seçimdir, çünkü ücretsiz sürüm sadece talep üzerine tarama yapıyor. Bilgisayarınızı antivirüs programıyla tarayarak kötü amaçlı yazılımları yakalamak, bilgisayarınızın bir süre sonra yavaş çalışmasından çok daha iyidir.

Bunun yanı sıra Windows, bakım için çalıştırabileceğiniz başka araçlara da sahiptir ancak bunu çok sık yapmanız gerekmez. Bunlar chkdsk ve sfc'yi içerir.

Disk kontrol komutu veya chkdsk, sabit sürücünüzü, bilgisayarınızın çalışmasına neden olabilecek bozuk dosyalar için tarama işlemini gerçekleştirir. Ani bir yavaşlama olduğunu fark ederseniz ve bilgisayarınızda hala eski bir HDD varsa, denemeye değerdir.

Sistem dosyası denetleyicisi veya sfc, benzer bir komuttur. Bu, Windows sistem dosyalarını tarar ve bozuk olanları onarmaya çalışır.

Genellikle, insanlar bu komutları bir sorunu gidermenin bir parçası olarak çalıştırırlar. Ancak bu işlemleri düzenli olarak her ay yapmak, daha kötü bir durum ile karşılaşmadan önce sorunları çözmenize yardımcı olabilir.

Güncellemeleri yükleyin

Ara sıra güncellemeleri manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar> Güncelleme ve Güvenlik> Windows Güncelleme bölümüne gitmek iyi bir fikirdir . Bunu yapmak, güncellemelerin birikmemesini sağlar.

Düzenli olarak kullandığınız yazılımın güncel olduğundan emin olmak için zaman ayırmalısınız. En son sürümün kullanılması, önceki sürümlerde bulunmayan hız geliştirmelerini sağlayabilir.

5. İnternetiniz Bilgisayarınızı Yavaşlatabilir

Bilgisayarınızın yavaş olmasının internetiniz ile bir ilişkisi olabilir. İnternete bağlanmak, bilgisayarınızın yavaşlamasına yol açabilir. Windows, güncellemeleri indirmek için internete gereksinim duyar. Eğer otomatik güncelleme seçeneğini daha önce aktif etmişseniz Windows, güncelleme işlemini otomatik olarak başlatır. Bu durum da bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olabilir.

Bilgisayarınızın arama kısmına “Hizmetler” ya da “Services” yazdıktan sonra karşınıza çıkan uygulamayı açın. Buradan Windows Update’i bulun ve devre dışı bırakın. Windows Update’in otomatik olarak yüklediği güncelleştirmeleri kapatmanız, bu duruma bir çözüm olabilir ama güncellemeleri kapatmanın bazı güvenlik problemlerine yol açacağını unutmamalısınız.